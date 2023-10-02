Компани о судейских ошибках в АПЛ: «Каждый раз выходит подробный отчет – люди признают ошибки и извиняются. Открытость – это верный подход, считаю»

Венсан Компани высказался о судейских ошибках в АПЛ.

В 7-м туре « » проиграл « » со счетом 1:2. На 34-й минуте из-за ошибки ВАР не был засчитан гол Луиса Диаса. Впоследствии PGMOL признал, что гол был отменен неправомерно.

«У нас была такая же ситуация с ВАР в этом сезоне – очень неприятно быть не на той стороне. Но я все же поддерживаю открытость в подобных вещах.

Я хочу поговорить о другой стороне вопроса. Каждый раз, когда в этой стране [происходит судейская ошибка], появляется подробный отчет о том, почему они приняли то или иное решение. Люди открыты к этому, они признают ошибки и извиняются за них. Думаю, что это правильный способ добиться [справедливости].

Лично я предпочитаю говорить о том, что мы можем сделать, понимая, что нам необходимо, а не указывать на отдельных людей и говорить о них. Они делают все, что в их силах, но, очевидно, мы совершаем ошибки», – сказал главный тренер « ».

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