Компани о судейских ошибках в АПЛ: «Каждый раз выходит подробный отчет – люди признают ошибки и извиняются. Открытость – это верный подход, считаю»

Теги Венсан Компани Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Бернли видеоповторы Футбол

Венсан Компани высказался о судейских ошибках в АПЛ.

В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2. На 34-й минуте из-за ошибки ВАР не был засчитан гол Луиса Диаса. Впоследствии PGMOL признал, что гол был отменен неправомерно.

«У нас была такая же ситуация с ВАР в этом сезоне – очень неприятно быть не на той стороне. Но я все же поддерживаю открытость в подобных вещах.

Я хочу поговорить о другой стороне вопроса. Каждый раз, когда в этой стране [происходит судейская ошибка], появляется подробный отчет о том, почему они приняли то или иное решение. Люди открыты к этому, они признают ошибки и извиняются за них. Думаю, что это правильный способ добиться [справедливости].

Лично я предпочитаю говорить о том, что мы можем сделать, понимая, что нам необходимо, а не указывать на отдельных людей и говорить о них. Они делают все, что в их силах, но, очевидно, мы совершаем ошибки»,  – сказал главный тренер «Бернли».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem ofruss
я пока не увидел подробного отчета, только по офсайду, извинений так же не было
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arok
А может тупо не совершать ошибки и не придется извинятся?!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temo Sokhadze
А разве вся суть вар не в том чтобы ошибок не было? уж офсайд точно должны распознавать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aggrrist
Предлагаю заочно Сити делать чемпионом, чтобы остальные команды играли в футбол. Это безобразие, судейство уровня чемпионата Румынии. И я не считаю, что это ошибки. Это целенаправленные действия. Каждый раз оправдания, как будто судьи судят первый матч в карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadiay
А кто-то извинился? Просто признали ошибку, без извинения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Асламбек Хасаев
в этом матче не 1 ошибка а много ошибок. если судья извенился что с этого Ливерпулю? нужна переигровка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смари Муха
Защищать их бесполезно. Они в лучшей лиги мира, у них есть ВАР и все остальное. Но уже в начале сезона совершают столько ошибок. И это не просто ошибки, это ошибки которые напрямую влияют на исход матчей.
Это асболютно ненормально.
В итоге чемпмонат выиграет тот кто больше всего занесёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Половков
А может пора наказывать, люди деньги теряют из их ошибок!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Arok
А может тупо не совершать ошибки и не придется извинятся?!
Обычно такой подход приводит к типичному тупому "кто признал ошибку, то расписался в слабости".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aggrrist
Ответ Marcus-light
Обычно такой подход приводит к типичному тупому "кто признал ошибку, то расписался в слабости".
Если ты не извиняешься, то не ошибаешься. Синк абаут ит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий