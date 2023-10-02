Мостовой о замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не знаю, чем Абаскаль это аргументирует. Журналисты его восхваляли – посмотрим, что будет после этой игры»

Александр Мостовой недоволен заменой Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов».

В матче 10-го тура Мир против « » был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:4.

«Эти вопросы стоит задать Абаскалю. Его журналисты восхваляли, верно? Посмотрим, что он вам ответит после матча. Лично я не знаю, чем он сможет аргументировать эти замены. Игра ужасная.

Посмотрим, как будут относиться к Абаскалю после этой игры. Лично у меня нет желания подробно комментировать его действия. В прессе пишут, что качественный специалист, а Мостовой и другие спартаковцы зря его критикуют. Посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший игрок « ».

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