Мостовой о замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не знаю, чем Абаскаль это аргументирует. Журналисты его восхваляли – посмотрим, что будет после этой игры»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен заменой Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов».

В матче 10-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» Промес был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:4.

«Эти вопросы стоит задать Абаскалю. Его журналисты восхваляли, верно? Посмотрим, что он вам ответит после матча. Лично я не знаю, чем он сможет аргументировать эти замены. Игра ужасная.

Посмотрим, как будут относиться к Абаскалю после этой игры. Лично у меня нет желания подробно комментировать его действия. В прессе пишут, что Абаскаль качественный специалист, а Мостовой и другие спартаковцы зря его критикуют. Посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший игрок «Спартака».

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17 комментариев

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Дмитрий Беляев
у абаскаля голова вообще почему стала работать в другую сторону, слиться хочет 100 пудов, пруцев на ходу,а почему то играет помертвевший Зобнин плюс такой же Мозес, а Литвинов на скамейке, а про Денисова вообще молчу как он в состав попадает?
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Атакующий Юран
Ответ Дмитрий Беляев
у абаскаля голова вообще почему стала работать в другую сторону, слиться хочет 100 пудов, пруцев на ходу,а почему то играет помертвевший Зобнин плюс такой же Мозес, а Литвинов на скамейке, а про Денисова вообще молчу как он в состав попадает?
Мозес вообще тут ни причем, он может спокойно сделать разницу на месте Бонгонды справа в атаке. Это всё равно, что щас поставить Промеса опорным…На крайняк Мозес может правую бровку закрыть, как это было не раз в Челси и Интере. Но умудриться его ставить в центре поля?!!! Ну извините…
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WelD
Ответ Дмитрий Беляев
у абаскаля голова вообще почему стала работать в другую сторону, слиться хочет 100 пудов, пруцев на ходу,а почему то играет помертвевший Зобнин плюс такой же Мозес, а Литвинов на скамейке, а про Денисова вообще молчу как он в состав попадает?
Честно говоря в начале Абаскаль понравился ! Но то, что сейчас происходит не укладывается в голове !!!
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WelD
Ответ Атакующий Юран
Мозес вообще тут ни причем, он может спокойно сделать разницу на месте Бонгонды справа в атаке. Это всё равно, что щас поставить Промеса опорным…На крайняк Мозес может правую бровку закрыть, как это было не раз в Челси и Интере. Но умудриться его ставить в центре поля?!!! Ну извините…
У Абаскаля нет варианта десятки ( Медина не то, другие тоже не креативные) Вот отсюда и эксперименты с мозесом в центре. Но Абаскаль давно уже заигрался и тонет, его бы поддержать нужно, но его лучше сольют.... И все по "новой" но со старыми проблемами будет.
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WelD
Ответ Атакующий Юран
Мозес вообще тут ни причем, он может спокойно сделать разницу на месте Бонгонды справа в атаке. Это всё равно, что щас поставить Промеса опорным…На крайняк Мозес может правую бровку закрыть, как это было не раз в Челси и Интере. Но умудриться его ставить в центре поля?!!! Ну извините…
Бровку он никак не закроет, в защите он плох. Если только при схеме с тремя ЦЗ.
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WelD
Сейчас очень серьезно руководство должно помочь тренеру разобраться в схеме игры,(если совсем грубо говорить) Перестроить игру по-умному (хотя в этом большие сомнения) Новый тренер в спртаке - очередная бомба, не даст результа, кто умный тот понимает ,что произойдет если условные Ч и К придут.
Выход только такой мне представляется.
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syak7
Замена лучшего игрока на 60 минуте это новое слово в футбольной тактике.
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WelD
Ответ Назар Игорь
Обсуждение продолжается, а что тут обсуждать? Обычный проигрыш слабого более сильному, так бывает чаще чем наоборот.
Счет на табло, но Спартак явно не слабее крыльев. В причинах разбираться нужно, боюсь тренера менять не выход.
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Владимир Самсонов
Ответ Назар Игорь
Обсуждение продолжается, а что тут обсуждать? Обычный проигрыш слабого более сильному, так бывает чаще чем наоборот.
Интересно, а поражении Зенита от Оренбурга вы так же говорите?
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Дмитрий Беляев
Ответ WelD
Честно говоря в начале Абаскаль понравился ! Но то, что сейчас происходит не укладывается в голове !!!
В начале просто молодёж на кураже играла 1ый круг, более менее шло, во 2ом круге незафартило и задергались, и тут абаскаль начал чудить с составом, что и происходит до сих пор, мне вот он сразу не понравился и я этого не скрывал!! а Мостовой правильно про не говорит, почему то иностранцев оставляют и покупают кого скажут, а наших тренеров потом ставят разрезать после этих абаскалей и через пару месяцев выгоняют а не дают поработать пару лет хотябы
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Дмитрий Беляев
Ответ WelD
У Абаскаля нет варианта десятки ( Медина не то, другие тоже не креативные) Вот отсюда и эксперименты с мозесом в центре. Но Абаскаль давно уже заигрался и тонет, его бы поддержать нужно, но его лучше сольют.... И все по "новой" но со старыми проблемами будет.
чем поддержать, что он не видит что пруцев на ходу, зиньковский бывает норм постоянно опасность от него но нет играют купленные с его падачи
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WelD
Ответ Дмитрий Беляев
В начале просто молодёж на кураже играла 1ый круг, более менее шло, во 2ом круге незафартило и задергались, и тут абаскаль начал чудить с составом, что и происходит до сих пор, мне вот он сразу не понравился и я этого не скрывал!! а Мостовой правильно про не говорит, почему то иностранцев оставляют и покупают кого скажут, а наших тренеров потом ставят разрезать после этих абаскалей и через пару месяцев выгоняют а не дают поработать пару лет хотябы
моё мнение близкое. Тут тренеру всесторонне помогать нужно, но не выгонять сию секунду. Результата с другими не будет.
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WelD
Ответ Дмитрий Беляев
чем поддержать, что он не видит что пруцев на ходу, зиньковский бывает норм постоянно опасность от него но нет играют купленные с его падачи
Да таких правильных решений десятки на самом деле, но Абаскаль с упрямством идиота продолжает гнуть пургу. Ну не верю я, что он глупый. Тут другие есть причины.
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Беляев
В начале просто молодёж на кураже играла 1ый круг, более менее шло, во 2ом круге незафартило и задергались, и тут абаскаль начал чудить с составом, что и происходит до сих пор, мне вот он сразу не понравился и я этого не скрывал!! а Мостовой правильно про не говорит, почему то иностранцев оставляют и покупают кого скажут, а наших тренеров потом ставят разрезать после этих абаскалей и через пару месяцев выгоняют а не дают поработать пару лет хотябы
Про Втрой круг - сильно, хорошо что не Третий !
Мне понравилось )
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