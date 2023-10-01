«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)

«Спартак» может переманить главного тренера «Краснодара».

«Спартак» сегодня на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир и занимает 5-е место в таблице, на 8 очков отставая от лидирующего « ».

По информации Ивана Карпова, «Спартак» изучает вариант назначения вместо .

В контракте сербского тренера прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов – единственные кандидаты «Спартака» на случай ухода испанца. По данным Карпова, руководство клуба их во главе «Спартака» пока не видит.

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