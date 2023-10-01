«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)
«Спартак» может переманить главного тренера «Краснодара».
«Спартак» сегодня на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ и занимает 5-е место в таблице, на 8 очков отставая от лидирующего «Краснодара».
По информации Ивана Карпова, «Спартак» изучает вариант назначения Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля.
В контракте сербского тренера прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов – единственные кандидаты «Спартака» на случай ухода испанца. По данным Карпова, руководство клуба их во главе «Спартака» пока не видит.
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теперь будет куча новостей типа
"Спартак интересуется Зиданом/Газзаевым/Романцевым", а потом их опровержение)
Рынок так опустел, что обязательно у конкурентов тренера переманивать ?
Или искать не охота ?)
Спартаку вообще не нужно искать тренера.
Поставьте Зарему.
Она ведь разбирается ?)
Вывод такой.Если руководство даст Абаскалю добро на зачистку команды от перфекционистов,сезон закончим очень хорошо.Попомните мои слова.