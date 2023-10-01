«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Ивич Краснодар деньги Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» может переманить главного тренера «Краснодара».

«Спартак» сегодня на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ и занимает 5-е место в таблице, на 8 очков отставая от лидирующего «Краснодара».

По информации Ивана Карпова, «Спартак» изучает вариант назначения Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля.

В контракте сербского тренера прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов – единственные кандидаты «Спартака» на случай ухода испанца. По данным Карпова, руководство клуба их во главе «Спартака» пока не видит.

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128 комментариев

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pihurman
Если Ивич не дурак, ни когда не пойдёт в спартак…
+122
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rigobersong
Спартак хоть одному тренеру даст отработать года 3?:)) Вечно шило на мыло и истерики:))
+107
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rigobersong
Ответ Оригинальный Ник
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Тогда зачем назначать его изначально, да у Спартака все виноваты Эмери, Якин, Тедеско и все сейчас при нормальной работе с достойными результатами:))
+63
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Roman
Еще одного тренера физруком хотят сделать?)
+65
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VanyaVanya063
Иногда кажется что Спартаку даже Гвардиола не поможет
+52
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Mbest77
Ответ VanyaVanya063
Иногда кажется что Спартаку даже Гвардиола не поможет
«Я же говорил, что место заколдованное, а вы все, что руки из….» - Из интервью Гвардиолы после увольнения из Спартака в 2030 году )
+46
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Роман Буянов
Ответ pihurman
Если Ивич не дурак, ни когда не пойдёт в спартак…
Вместо Ивича любое другое имя поставить и универсальная поговорка получается)
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Андрей Лупашевский
а Ивичу интересен Спартак?
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Константин Антропов
Но зачем это Ивичу?
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Peter Parker
Новость абсурдная с любой точки зрения. Но больше всего сложно поверить, что Ивич столько вложив сил в эту команду, уйдет в тот момент, когда она довольна близка к заветному результату, ради того чтобы начать все с нуля. Я думаю, что Ивич вполне уважает свой труд.
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T622222
Очередному тренеру испортят карьеру! Оставайся и делай Краснодар чемпионом
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ьььь
бред
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Ahtarisiti
За Лупу на воротник а не Ивич
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Mbest77
Ответ Оригинальный Ник
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Мостовой, прекращай)
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Алексей Исаев
идите в сад, он нам самим нужен
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ивич прям разбег взял, волосы назад. С первого-то места.
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Ким Ханахок
Ивича все устраивает, на кой ему это?
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StillInTheGame
журналистам работы прибавилось..

теперь будет куча новостей типа
"Спартак интересуется Зиданом/Газзаевым/Романцевым", а потом их опровержение)
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Макар
Опять они нормального тренера испортят
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Никита Самарин
А зачем это Ивичу? У него так то всё супер, идёт на первом месте с отрывом, единственный минус - это аэропорт, который закрыт.
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Aleksandr Baskakov
Ответ pihurman
Если Ивич не дурак, ни когда не пойдёт в спартак…
Надеюсь Галицкий ему глаза откроет
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Olegovich1007
Что за новый тренд в РПЛ - купи тренера другой команды ?)

Рынок так опустел, что обязательно у конкурентов тренера переманивать ?

Или искать не охота ?)

Спартаку вообще не нужно искать тренера.
Поставьте Зарему.

Она ведь разбирается ?)
+4
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ VanyaVanya063
Иногда кажется что Спартаку даже Гвардиола не поможет
Через пол года он окажется физруком)))
+4
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9черное
Ответ pihurman
Если Ивич не дурак, ни когда не пойдёт в спартак…
Вас не смущает рифма этих двух слов - дурак и спартак?
+3
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Andrey Tolstov
Ну ,началось...Дв кто бы не пришел...Пока не вычистят пассажиров из раздевалки,можно вообще не дергаться.Джикия пошипливает из за забора,Зобнин и Соболев отбывают номер.Промес не забивает 7 игр,вопрос,чего это его меняют?Литвинов однозначно зазвездился,поэтому на банке.Мозесу откровенно не интересно.
Вывод такой.Если руководство даст Абаскалю добро на зачистку команды от перфекционистов,сезон закончим очень хорошо.Попомните мои слова.
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