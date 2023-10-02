Мостовой о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в РПЛ.

«Ужасно, просто ужасно то, что я сегодня увидел. На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч.

Надо задать вопрос руководству «Спартака», Абаскалю, почему присутствует такая нестабильность. Но я даже знаю, какой будет ответ: «Такое бывает, мы работаем. Впереди новые игры, ничего страшного».

Еще в начале чемпионата я говорил, что все выровняется. Так оно и случилось: «Зенит» теряет очки, «Спартак» играет нестабильно, хорошо еще «Краснодар» держится наверху. Все в трех-четырех очках друг от друга. Надо смотреть дальше», – сказал экс-игрок сборной России.

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7 комментариев

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Rotick
Скучаю по Бубнову
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Очки Дани Алвеса
Теперь неделю не заткнешь. А все патаму что Абаскаль в футбол не играл!!!! А Осинькин играл! И чеканить умеет
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Johnie
Ответ Rotick
Скучаю по Бубнову
Кариока - дуойка
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Очки Дани Алвеса
Ответ Johnie
Кариока - дуойка
Если у Кариоки дуойка, тогда у Денисова - нуоль вообще! ТТД просто не насчитал!
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ericssons
Ответ Rotick
Скучаю по Бубнову
нужна нейросеть с ним
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