Мостовой о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч»

Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в РПЛ.

«Ужасно, просто ужасно то, что я сегодня увидел. На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч.

Надо задать вопрос руководству « », Абаскалю, почему присутствует такая нестабильность. Но я даже знаю, какой будет ответ: «Такое бывает, мы работаем. Впереди новые игры, ничего страшного».

Еще в начале чемпионата я говорил, что все выровняется. Так оно и случилось: «Зенит» теряет очки, «Спартак» играет нестабильно, хорошо еще «Краснодар» держится наверху. Все в трех-четырех очках друг от друга. Надо смотреть дальше», – сказал экс-игрок сборной России.

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