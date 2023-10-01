«Ливерпуль» о судействе матча с «Тоттенхэмом»: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку». ВАР должен смягчать давление на арбитров, а не усугублять»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер видеоповторы Футбол

«Ливерпуль» раскритиковал судейство в матче с «Тоттенхэмом».

«Красные» потерпели поражение со счетом 1:2 в 7-м туре АПЛ. Главный судья матча Саймон Хупер показал красные карточки двум игрокам «Ливерпуля» – Кертису Джонсу и Диогу Жоте.

Кроме того, судьи отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде. 

«Футбольный клуб «Ливерпуль» принял к сведению то, что PGMOL признал свои ошибки прошлым вечером. Очевидно, что корректного применения правил игры не произошло, из-за чего была подорвана честность соревнования.

Мы полностью осознаем давление, в условиях которого работают судьи, но предполагается, что это давление должно быть смягчено, а не усугублено существованием и внедрением ВАР.

Поэтому мы считаем неудовлетворительным тот факт, что для принятия правильного решения не было предоставлено достаточного времени и что не было предпринято никакого последующего вмешательства.

То, что такие провалы уже были классифицированы как «серьезная человеческая ошибка», также неприемлемо. Любые без исключения выводы нужно делать только в условиях полной прозрачности.

Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем, поскольку это относится ко всем клубам, а полученные знания необходимо использовать для улучшения процессов, чтобы гарантировать, что такая ситуация не повторится», – говорится в заявлении «Ливерпуля». 

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45 комментариев

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llolishe
То сезон где из-за ошибок судей Ливерпуль не досчитался 12! баллов
Тот сейчас бардак
Подавать аппеляцию на ужасное судейство и ждать вердикта
Тут явно признаки коррупции-нейтральный судья не может так ужасно судить матч и просто угробить матч тура
+36
-5
+31
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Young Hefner
Если обратиться в прошлое, то можно вспомнить офсайд Фирмино, где в ВАР полчаса рассматривали эпизод и нарисовали офсайд там, где его не было. Прецедент уже был, но разве это предотвратило глупые решения в будущем? Вчера же ситуация была абсолютно абсурдной. Ситуация, в которой невозможно в здравом рассудке нарисовать офсайд. Такое можно допустить только будучи в полном невминозе под наркотой. Наркотики осуждаем конечно. За такие "ошибки" нужно увольнять судей, которые ответственные за принятия решений.
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+14
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llolishe
Ответ Direct free kick
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Тебя сам факт не смущает-12 баллов были украдены судьями просто
Если у твоего Атлетико сейчас заберут 12 баллов просто так что ты скажешь
+18
-5
+13
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Давид Agabekyan
Ответ Albert58
Не хотите ли сравнить с нашими судейками?.
Наши наоборот по 3 часа даже очевидные моменты смотрят. Но лучше долго но правильно, чем быстро но неправильно
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Михаил Савченко
Какой адекватный комментарий и какие важные слова, вот кроме шуток. Чувствую, что основная мысль откуда-то из тренерского штаба пришла) Чем ныть, что судьи ужасные, лучше начальству меньше на них давить, всем будет проще.
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Джанлука Нальюка
Один из самых скандальных матчей апл, что я помню. Помимо вар, не посмотрели эпизод с гомесом в штрафной, где он первый был на мяче и его завалил защитник тоттенхэма.там близко к пенальти, но даже не смотрели. Первая желтая жоте это смех, бежал за игроком, тот удартл пяткой по его коленке. С какой легкостью он удалил жоту, как щедро раздавал игрокам ливерпуля. Этого судью нужно отстранить на пару месяцев.
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Snid
У Шкалтима от правды агрессия предсказуемо прёт 🤣
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Alexander Poljakov
Ответ Михаил Савченко
Какой адекватный комментарий и какие важные слова, вот кроме шуток. Чувствую, что основная мысль откуда-то из тренерского штаба пришла) Чем ныть, что судьи ужасные, лучше начальству меньше на них давить, всем будет проще.
главную часть не перевели:
Тем временем мы будем изучать все возможные варианты, учитывая очевидную необходимость эскалации и разрешения ситуации.
+4
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Buba
Ответ King_X
Явно ради ситявых валят Ливерпуль и Арсенал в конкурентные сезоны
У Хупера уже яхта на южном побережье Персидского залива стоит на приколе :)
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Snid
Ответ Джанлука Нальюка
Один из самых скандальных матчей апл, что я помню. Помимо вар, не посмотрели эпизод с гомесом в штрафной, где он первый был на мяче и его завалил защитник тоттенхэма.там близко к пенальти, но даже не смотрели. Первая желтая жоте это смех, бежал за игроком, тот удартл пяткой по его коленке. С какой легкостью он удалил жоту, как щедро раздавал игрокам ливерпуля. Этого судью нужно отстранить на пару месяцев.
отстранить и запихнуть поглубже куда-нибудь, сослав в самые низшие лиги, и не на пару месяцев.
+3
-2
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А.В. Бубнов
Вот будет прикольно если Ненавистный Ливерпуль добьется отмены карточек и переигровку)
Таких судей надо давить ногтём
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Buba
Бедный бестрофейник 🐓хем стал разменной монетой в руках Мансура.
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S. A.
Ответ Albert58
Не хотите ли сравнить с нашими судейками?.
В Англии есть судьи, куда более отбитые, чем наши
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Buba
Ответ trav
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Ты тоже временный 🐓?
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trav
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Moran Guy
Ответ Beyond
Играть нормально, не. Ныть ещё неделю, месяц, год...пожалуйста. что Ливер, что их фанаты посмешище. Вечно кто то у них виноват)
В зеркале увидишь посмешище.
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#SharkTeam
Ответ Direct free kick
Так Витян же не называет конкретного сезона и наивные люди могут решить, что то был 2019 или 2021
Известная система подсчета от ливерпульских:
Считаем ошибки только против нас и только в пользу соперников)
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Шукрулло Исоходжаев
Ответ llolishe
То сезон где из-за ошибок судей Ливерпуль не досчитался 12! баллов Тот сейчас бардак Подавать аппеляцию на ужасное судейство и ждать вердикта Тут явно признаки коррупции-нейтральный судья не может так ужасно судить матч и просто угробить матч тура
Всё было ясно
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Direct free kick
Ответ Безумный Макс
то есть если не идти за чемпионство можно из-за тупости или предвзятости засуживать клубы?) интересный у вас подход/)
Та статья ливерпулецентрична.
К тому разговоры о судьях непрекращаются и не закончиваются тем сезоном. Может в какой-то ситуации в ваакуме и посочувстовал, однако не в такой, где чуть что гнутся пальцы о благордном Ливерпуле против всего мира
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Нефанатик
Благодаря ВАР повторы которых раньше показывали сразу, показывают через несколько минут. Это все что нужно знать об этой системе
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Moran Guy
Тут бензом не пахнет, что нефтяники здесь потеряли?
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Raulevsky
Ответ Young Hefner
Если обратиться в прошлое, то можно вспомнить офсайд Фирмино, где в ВАР полчаса рассматривали эпизод и нарисовали офсайд там, где его не было. Прецедент уже был, но разве это предотвратило глупые решения в будущем? Вчера же ситуация была абсолютно абсурдной. Ситуация, в которой невозможно в здравом рассудке нарисовать офсайд. Такое можно допустить только будучи в полном невминозе под наркотой. Наркотики осуждаем конечно. За такие "ошибки" нужно увольнять судей, которые ответственные за принятия решений.
Чем дальше, тем всё больше складывается ощущение, что судьи со всего мира тупо сговорились опорочить/дискредитировать систему ВАР дабы "отменить" её
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Сергей Ефимов
Больше всего беспокоит как быстро заиграли момент, как будто и не чертили ничего…
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хавбек+
эти заявления сотрясение воздуха, а не позиция)) любое очко в таблице млн$, если от этого очка будет зависеть попадание в ЛЧ так и вовсе десятки млн$ упущенной выгоды, как минимум стоит требовать компенсацию
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Давид Agabekyan
Ответ Snid
отстранить и запихнуть поглубже куда-нибудь, сослав в самые низшие лиги, и не на пару месяцев.
За что так любителей ненавидете?
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