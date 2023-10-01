«Ливерпуль» о судействе матча с «Тоттенхэмом»: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку». ВАР должен смягчать давление на арбитров, а не усугублять»
«Ливерпуль» раскритиковал судейство в матче с «Тоттенхэмом».
«Красные» потерпели поражение со счетом 1:2 в 7-м туре АПЛ. Главный судья матча Саймон Хупер показал красные карточки двум игрокам «Ливерпуля» – Кертису Джонсу и Диогу Жоте.
Кроме того, судьи отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.
«Футбольный клуб «Ливерпуль» принял к сведению то, что PGMOL признал свои ошибки прошлым вечером. Очевидно, что корректного применения правил игры не произошло, из-за чего была подорвана честность соревнования.
Мы полностью осознаем давление, в условиях которого работают судьи, но предполагается, что это давление должно быть смягчено, а не усугублено существованием и внедрением ВАР.
Поэтому мы считаем неудовлетворительным тот факт, что для принятия правильного решения не было предоставлено достаточного времени и что не было предпринято никакого последующего вмешательства.
То, что такие провалы уже были классифицированы как «серьезная человеческая ошибка», также неприемлемо. Любые без исключения выводы нужно делать только в условиях полной прозрачности.
Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем, поскольку это относится ко всем клубам, а полученные знания необходимо использовать для улучшения процессов, чтобы гарантировать, что такая ситуация не повторится», – говорится в заявлении «Ливерпуля».
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Тот сейчас бардак
Подавать аппеляцию на ужасное судейство и ждать вердикта
Тут явно признаки коррупции-нейтральный судья не может так ужасно судить матч и просто угробить матч тура
Если у твоего Атлетико сейчас заберут 12 баллов просто так что ты скажешь
Тем временем мы будем изучать все возможные варианты, учитывая очевидную необходимость эскалации и разрешения ситуации.
Таких судей надо давить ногтём
Считаем ошибки только против нас и только в пользу соперников)
К тому разговоры о судьях непрекращаются и не закончиваются тем сезоном. Может в какой-то ситуации в ваакуме и посочувстовал, однако не в такой, где чуть что гнутся пальцы о благордном Ливерпуле против всего мира