Невилл об ошибке ВАР в игре «Ливерпуля»: «Это не повод для увольнения. Давайте оставаться людьми. Мы все требовали быстрых решений, а скорость ведет к неточности»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Луис Диас Футбол

Гари Невилл объяснил грубую ошибку судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» в домашнем матче 7-го тура АПЛ одержал победу над «красными» (2:1) благодаря автоголу Жоэля Матипа на 96-й минуте.

В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его. Судей ВАР сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ.

«Ошибка ВАР очень серьезная. Однако мы все требовали более быстрых решений, и я думаю, что они пытались добиться скорости принятия решений. Скорость приведет к неточности, и сейчас речь идет о том, чтобы найти баланс.

Оба судьи уже отстранены от следующих игр. Представьте, что они чувствовали сегодня утром, и давайте оставаться людьми.

После таких ошибок должны быть последствия, но, на мой взгляд, пары матчей более чем достаточно. Думайте об этом как о дисквалификации игрока за удаление. Это ни в коем случае не повод для увольнения, поэтому давайте удалим эту формулировку [из повестки].

Сожаление ничего не значит? Значит. Это важная ценность, которую наши родители пытались нам прививать. Брать на себя ответственность и признавать свои ошибки важно, и это следует ценить.

Ну и, наконец, наслаждайтесь воскресеньем, а я с жду оскорблений за этот твит», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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41 комментарий

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Александр Белов
Если бы твой МЮ так засудили, по другому бы пел
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Real_v_dushe
Ответ Ман Сити
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Нытьё, не нытьё, а Сити явно нашёл своего Негрейру в судейском комитете Англии.
+27
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Mekanych Red Devil
Если наказание ограничится всего двумя матчами дисквы, то это будет полный беспредел. Таких клоунов надо отстранять от АПЛ пожизненно. Я сейчас конкретно про Инглэнда, который на ВАРе был. Не первая ошибка его, в прошлом сезоне грубо ошибся в матче МЮ, тоже был на ВАРе, если не ошибаюсь. Причем сослать в Шип это не вариант, вот поглубже куда-нибудь самое оно - 3-4 лига Англии например.
+15
0
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Николай Дягель
Ответ Ман Сити
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да и запомни одно , Ливерпуль самая трудовая команда и подачек от судей не ждет , да были спорные моменты но их на столько мало что вспомнить трудно а вот сити это проект судейский , этот проект тянут уже не один сезон , но поверь даже это не поможет им в этом сезоне.
+11
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Groznyi2024
Да дайте вы 3 очка Ливеру и 3 очка ТТХ. Все, проблема закрыта
+11
-6
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llolishe
Ответ Александр Белов
Если бы твой МЮ так засудили, по другому бы пел
Ну так это в этом сезоне и не требуется
Если бы бы пеналь в первом туре то Тен Хааг уже чилил бы в Голландии, скорее всего
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Николай Дягель
Ответ Ман Сити
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назови и где это было . или просто ляпнул и все.
+5
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sportsoldfan
Ответ Ман Сити
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В позапрошлом сезоне мошну они себе порвали бы, если б по осени Ливерпуль не притопили такими же судейскими "ошибками".
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А.В. Бубнов
Наблюдал вчера за истерией ненавистников Ненавистного Ливерпуля.
И что, у кого то после этого есть сомнения, что он ненавистный?
Очень жаль, что в их числе есть и некоторые болельщики МЮ. Они позор нашего клуба.
Ведь вчера во всей красе нефтеглоры показывали что они такое.
Это была просто истерия.
Их наипозорнейший проект напозорнейшим безвольным образом проиграл Волкам, они по заветам Гвардиолы, пишут, вернее ноют о Ненавистном Ливерпуле) Это выглядело крайне жалко.

Глянул я сегодня нарезку их матча, вообще не увидел за что там Волкам давать не то, что красную, а даже жёлтую. Да даже саиснуть не было повода.

Так же, напомню фантазёрам костоломщины, о тактике мелкого фола которую привнёс и успешно привил наемникам Нефтепроекта их Пеп Мичурин.

Этот матч скорее всего будет переигран, прецендент переигровки есть.
Такой откровенной демонстрации покупки шейхами результата точно проигнорировать невозможно.
Отмазка судей, даже воспитанники детакого сада посчитали бы детской...

Не забываем: VAR - View Arabs Repayment

Ps: так же подмечу, что одно Чемпион Московской Олимпиады, спрятавшееся от многих за ЧС, наплодило кучу мультов. Только вот фантазии на то, что бы сменить риторику чего то не хватило.
+6
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Real_v_dushe
Невилл давно в неадеквате, нести бред для него нормально
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Arima Baki
бывший игрок мю не видит проблем в несправедливых решениях против конкурентов МЮ, вы бы ещё Путина спросили поддерживает ли он войну в Украине
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Real_v_dushe
Ответ Ман Сити
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УЕФА с руководством АПЛ то купили, чтобы они не наказали вас за явный и наглый обход ФФП, а управляющих судьями нет? Смешно. И не надо рассказывать про ваш особый какой-то футбол, был бы он особым, то много кто его бы копировал, а что-то желающих не видно.
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Виталий Ан
Ответ Real_v_dushe
Невилл давно в неадеквате, нести бред для него нормально
Ага. Хочет чтоб каждую третью игру такая дичь была. Да и вообще в чем ошибка?! Официальная версия, что ВАР думал что гол засчитали🤦‍♂️. В чем проблема сказать об этом когда поняли что гол не засчитали?! Какая то тупость. Не болел за Ливерпуль, но считаю что таким не место в АПЛ.
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Old Vyaine
Ответ Ман Сити
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Боюсь, Сити тогда и в чемпионшипе не удержится.
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Mekanych Red Devil
Ответ Николай Дягель
да не стоит уже брать это близко к сердцу , уже ничего не изменишь. зато мы увидели команду позорников которые играли в большинстве и ничего не могли сделать . поверь не забей матип себе ты бы еще смотрел футбол минут пятнадцать а после увидел мифическое нарушение и пеналь.
Команда позорников это судейская команда на том матче. А шпоры не виноваты, что так получилось. По игре да, даже когда Ливер в 9 играл Тоттен ничего острого не создал по сути, ожидал намного большего от них. Но такие косяки просто прощать нельзя, клубам нужно совместно предпринять что-то. В каждом туре почти в каждой игре есть очевидные ошибки как главных судей, так и ВАР.
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Николай Дягель
Ответ Mekanych Red Devil
Команда позорников это судейская команда на том матче. А шпоры не виноваты, что так получилось. По игре да, даже когда Ливер в 9 играл Тоттен ничего острого не создал по сути, ожидал намного большего от них. Но такие косяки просто прощать нельзя, клубам нужно совместно предпринять что-то. В каждом туре почти в каждой игре есть очевидные ошибки как главных судей, так и ВАР.
тотенхем это команда позорников , они падали от ветра и тем самым провацировали на карточки нам . посмотри сколько их было в итоге
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Алекс 80
Ответ Groznyi2024
Да дайте вы 3 очка Ливеру и 3 очка ТТХ. Все, проблема закрыта
и судье в очко
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Yri Yrov
Ответ Ман Сити
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чтобы ты ни говорил у тебя одни минусы, так замараться ...
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Виталий Ан
Ответ Real_v_dushe
Нытьё, не нытьё, а Сити явно нашёл своего Негрейру в судейском комитете Англии.
После требела смотрю появилось новое движение))не можешь победить, скажи что не честно)). Вы че там курите? Посмотрите как Сити играл все это время! 10 лет показывают супер уровень. О чем вы?
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Konstantin Meerov
увольнять не надо, но нужно устроить пенетрацию головного мозга
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Buba
Ответ А.В. Бубнов
Наблюдал вчера за истерией ненавистников Ненавистного Ливерпуля. И что, у кого то после этого есть сомнения, что он ненавистный? Очень жаль, что в их числе есть и некоторые болельщики МЮ. Они позор нашего клуба. Ведь вчера во всей красе нефтеглоры показывали что они такое. Это была просто истерия. Их наипозорнейший проект напозорнейшим безвольным образом проиграл Волкам, они по заветам Гвардиолы, пишут, вернее ноют о Ненавистном Ливерпуле) Это выглядело крайне жалко. Глянул я сегодня нарезку их матча, вообще не увидел за что там Волкам давать не то, что красную, а даже жёлтую. Да даже саиснуть не было повода. Так же, напомню фантазёрам костоломщины, о тактике мелкого фола которую привнёс и успешно привил наемникам Нефтепроекта их Пеп Мичурин. Этот матч скорее всего будет переигран, прецендент переигровки есть. Такой откровенной демонстрации покупки шейхами результата точно проигнорировать невозможно. Отмазка судей, даже воспитанники детакого сада посчитали бы детской... Не забываем: VAR - View Arabs Repayment Ps: так же подмечу, что одно Чемпион Московской Олимпиады, спрятавшееся от многих за ЧС, наплодило кучу мультов. Только вот фантазии на то, что бы сменить риторику чего то не хватило.
Истина, дружище. Кстати, че пропал, или Чемпион МО в баньку отправил?
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Сергей Ка
Увольнять конечно же может и не надо, а вот отстранить на пару лет запросто, в назидание другим или этому безобразию конца не будет
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Максим Мингалеев
На ЧМ была же система автоматического определения оффсайда которая хорошо себя показала, почему её просто не ввести?
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arisstopane
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.(с)
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Николай Дягель
Ответ Александр Белов
Если бы твой МЮ так засудили, по другому бы пел
так он и пел после первого тура , забыл наверное.
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