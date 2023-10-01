Невилл об ошибке ВАР в игре «Ливерпуля»: «Это не повод для увольнения. Давайте оставаться людьми. Мы все требовали быстрых решений, а скорость ведет к неточности»
Гари Невилл объяснил грубую ошибку судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» в домашнем матче 7-го тура АПЛ одержал победу над «красными» (2:1) благодаря автоголу Жоэля Матипа на 96-й минуте.
В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его. Судей ВАР сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ.
«Ошибка ВАР очень серьезная. Однако мы все требовали более быстрых решений, и я думаю, что они пытались добиться скорости принятия решений. Скорость приведет к неточности, и сейчас речь идет о том, чтобы найти баланс.
Оба судьи уже отстранены от следующих игр. Представьте, что они чувствовали сегодня утром, и давайте оставаться людьми.
После таких ошибок должны быть последствия, но, на мой взгляд, пары матчей более чем достаточно. Думайте об этом как о дисквалификации игрока за удаление. Это ни в коем случае не повод для увольнения, поэтому давайте удалим эту формулировку [из повестки].
Сожаление ничего не значит? Значит. Это важная ценность, которую наши родители пытались нам прививать. Брать на себя ответственность и признавать свои ошибки важно, и это следует ценить.
Ну и, наконец, наслаждайтесь воскресеньем, а я с жду оскорблений за этот твит», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦♂️
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Если бы бы пеналь в первом туре то Тен Хааг уже чилил бы в Голландии, скорее всего
И что, у кого то после этого есть сомнения, что он ненавистный?
Очень жаль, что в их числе есть и некоторые болельщики МЮ. Они позор нашего клуба.
Ведь вчера во всей красе нефтеглоры показывали что они такое.
Это была просто истерия.
Их наипозорнейший проект напозорнейшим безвольным образом проиграл Волкам, они по заветам Гвардиолы, пишут, вернее ноют о Ненавистном Ливерпуле) Это выглядело крайне жалко.
Глянул я сегодня нарезку их матча, вообще не увидел за что там Волкам давать не то, что красную, а даже жёлтую. Да даже саиснуть не было повода.
Так же, напомню фантазёрам костоломщины, о тактике мелкого фола которую привнёс и успешно привил наемникам Нефтепроекта их Пеп Мичурин.
Этот матч скорее всего будет переигран, прецендент переигровки есть.
Такой откровенной демонстрации покупки шейхами результата точно проигнорировать невозможно.
Отмазка судей, даже воспитанники детакого сада посчитали бы детской...
Не забываем: VAR - View Arabs Repayment
Ps: так же подмечу, что одно Чемпион Московской Олимпиады, спрятавшееся от многих за ЧС, наплодило кучу мультов. Только вот фантазии на то, что бы сменить риторику чего то не хватило.