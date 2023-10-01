Невилл об ошибке ВАР в игре «Ливерпуля»: «Это не повод для увольнения. Давайте оставаться людьми. Мы все требовали быстрых решений, а скорость ведет к неточности»

Гари Невилл объяснил грубую ошибку судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

« » в домашнем матче 7-го тура АПЛ одержал победу над «красными» (2:1) благодаря автоголу Жоэля Матипа на 96-й минуте.

В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста «Ливерпуля» . Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его. Судей ВАР сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ.

«Ошибка ВАР очень серьезная. Однако мы все требовали более быстрых решений, и я думаю, что они пытались добиться скорости принятия решений. Скорость приведет к неточности, и сейчас речь идет о том, чтобы найти баланс.

Оба судьи уже отстранены от следующих игр. Представьте, что они чувствовали сегодня утром, и давайте оставаться людьми.

После таких ошибок должны быть последствия, но, на мой взгляд, пары матчей более чем достаточно. Думайте об этом как о дисквалификации игрока за удаление. Это ни в коем случае не повод для увольнения, поэтому давайте удалим эту формулировку [из повестки].

Сожаление ничего не значит? Значит. Это важная ценность, которую наши родители пытались нам прививать. Брать на себя ответственность и признавать свои ошибки важно, и это следует ценить.

Ну и, наконец, наслаждайтесь воскресеньем, а я с жду оскорблений за этот твит», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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