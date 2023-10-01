Мак Аллистер написал, что у «Тоттенхэма» было «12 игроков» в игре с «Ливерпулем». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома»
Алексис Мак Аллистер и Кристиан Ромеро повздорили в инстаграме.
Вчера «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.
После матча защитник «шпор» выложил фото празднования с болельщиками в инстаграме и написал: «У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе».
Мак Аллистер написал в комментариях: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома».
Скриншот: talksport.com
Сейчас этих комментариев под постом Ромеро уже нет.
Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦♂️
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Я своему кенту такие комменты пишу под фото, но неженки модеры забанят 😁
Просто мяч срезался, жаль, что в решающий момент
я другой момент запомнил с падением Валенсии в штрафной и пенальти, через пару лет в матче с Шахтёром такой же трюк Стерлинг провернул споткнувшись об газон, разве что к Рахиму соперник был ближе, чем к Валенсии