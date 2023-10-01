Мак Аллистер написал, что у «Тоттенхэма» было «12 игроков» в игре с «Ливерпулем». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу судьи Тоттенхэм Саймон Хупер соцсети Кристиан Ромеро Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер и Кристиан Ромеро повздорили в инстаграме.

Вчера «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

После матча защитник «шпор» выложил фото празднования с болельщиками в инстаграме и написал: «У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе».

Мак Аллистер написал в комментариях: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома».

Скриншот: talksport.com

Сейчас этих комментариев под постом Ромеро уже нет.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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24 комментария

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Давид Agabekyan
У Мак Алистера проблемы со счётом. Минимум 13. Ещё клоун на Варе
+32
-6
+26
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Дэни Леви Де Лаурентис
Ребята явно на ветках спортса сидят)
+12
0
+12
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Melo_destiny
Неприятный осадок от всего - от матча, от этой переписки "партнеров по сборной". Жаль, что так получилось.
+11
-4
+7
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SaH4r.
Ответ Aleksey Dolmatov
Комментарий скрыт
до сих пор не можешь им простить победный ЧМ?
+12
-9
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Повздорили))
Я своему кенту такие комменты пишу под фото, но неженки модеры забанят 😁
+5
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Fedos1992
Ответ Obdob
Тогда уж минимум 14. Вчера еще Матип вышел играть за ТТХ АХАХАХАХАХА 💦💦💦
Матип топовый матч провёл
Просто мяч срезался, жаль, что в решающий момент
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|Muted Horn
Похоже Месси обоим выписал, чтобы те свои комменты потёрли
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Men77
Ответ Aleksey Dolmatov
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плачь дома
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Men77
Ответ Aleksey Dolmatov
О, Вы из Буэнос-Айреса?
да
+2
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Ненавидящий2.0
Ответ Playmaker.kz
Помню Бабел гифку Уебба в футболке МЮ выложил в твиттере после пенальти на Бербатове на 15 секунде матча на Энфилде, а затем еще и удаления игрока красных. За это Райану прилетел штраф нехилый. Возможно и здесь Макалистеру прилетит. А вот ответ Педро подразумевал игру слов на фильм «Один дома», где главного героя тоже зовут Макалистер?
15 секунда это ладно

я другой момент запомнил с падением Валенсии в штрафной и пенальти, через пару лет в матче с Шахтёром такой же трюк Стерлинг провернул споткнувшись об газон, разве что к Рахиму соперник был ближе, чем к Валенсии
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Фарид Харисов
Ответ Melo_destiny
Неприятный осадок от всего - от матча, от этой переписки "партнеров по сборной". Жаль, что так получилось.
Да ладно, мне кажется они товарищи из разряда «Я твою мать в кино водил, получай в бубен», а через 10 минут обсуждают римскую империю и женщин
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Hi Hi
Ответ Фарид Харисов
Да ладно, мне кажется они товарищи из разряда «Я твою мать в кино водил, получай в бубен», а через 10 минут обсуждают римскую империю и женщин
это называется не товарищи а собутыльники
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