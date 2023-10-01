Мак Аллистер написал, что у «Тоттенхэма» было «12 игроков» в игре с «Ливерпулем». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома»

Алексис Мак Аллистер и Кристиан Ромеро повздорили в инстаграме.

Вчера « » уступил « » (1:2) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

После матча защитник «шпор» выложил фото празднования с болельщиками в инстаграме и написал: «У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе».

Мак Аллистер написал в комментариях: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». ответил партнеру по сборной : «Плачь дома».

Скриншот: talksport.com

Сейчас этих комментариев под постом Ромеро уже нет.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline