«Никогда не был поклонником ВАР. Люди заблуждаются, думая, что он не будет ошибаться». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о скандале в игре с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Эндж Постекоглу Футбол

Тренер «Тоттенхэма» после судейского скандала рассказал, что ему не нравится ВАР.

Вчера «Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

«Скажу под запись, что никогда не был настоящим поклонником ВАР с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что ВАР усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было довольно ясно. В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться.

Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди», – сказал Эндж Постекоглу.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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60 комментариев

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Антиглор17
Без ВАР было гораздо хуже. Всех проблем он не решает, но 90% откровенной грязи от судей убрали.
+125
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Chris "Birdman" Andersen
Боже мой. Ну тренеры топ клубов должны ведь обладать адекватным критическим мышлением.
ВАР также смотрят люди как и раньше люди судили и судят в поле. Ну очевидно что принять решение человеку проще после повторов сидя в комнате и советуясь с коллегами. А не за 0.7 секунды под стрессом на пульсе 150 в открытом поле под прессингом орущих спортсменов.
И то что люди сидят за ВАР говорит о том что ошибки будут, потому что люди не безгрешны. Только теперь их примерно в 10-15 раз меньше.
Как этого не понять? Неужели кто то из тех кто вводил ВАР гарантировал отсутствие ошибок ??
+77
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+70
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Phantom1289
Говорилось уже не раз. Проблема не в ВАР. Сама система очень нужная. Проблема в том, что пользуются ей тупые идиоты.
+52
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+49
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Xm.md
Ответ Антиглор17
Без ВАР было гораздо хуже. Всех проблем он не решает, но 90% откровенной грязи от судей убрали.
Причем теперь можно сразу увольнять тех, кто косячит с ВАР, т.к. перед тобой повторы в любом количестве, а ты все равно косячишь.
Но такого конечно не будет никогда
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mArty-.-
Ответ Антиглор17
Без ВАР было гораздо хуже. Всех проблем он не решает, но 90% откровенной грязи от судей убрали.
Но эти 10 оставшихся теперь стоят куда дороже
+17
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Young Hefner
Проблема не ВАР, а в тех приматах, которые смотрят повторы. Посадите на ВАР хомо сапиенс и все будет отлично.
+11
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Catrun
Ангелос, так VAR в этом матче и не был задействован. Шайка якобы арбитров в поле иза монитором проигнорировала и не воспользовалась этой системой в этом субботней игре
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Любезный Коссутий
с другой стороны, английские судьи еще никогда так не тупили, как в этом сезоне. судейский скандал чуть ли не в каждом туре.
Они с каждым годом косячат всё больше. В Англии, видимо, ни подготовки судей нормальной нет, ни штрафных санкций за ошибки. Вот и судят шаляй-валяй. Для самой богатой лиги это как-то странно, но видимо некторых устраивает.
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Asl Ali
Вар будет работать только тогда , когда у каждого тренера будет возможность видео повтор затребовать хотя бы один раз за тайм . Потому что какой смысл в вар , если заряженные судьи даже не будут смотреть его
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Phantom1289
Слушайте, а вроде в том сезоне писали про какую то автоматическую систему определения оффсайда. Типо тестили. чет я не помню, ее отменили чтоль?
+3
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deimon7.7
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Боже мой. Ну тренеры топ клубов должны ведь обладать адекватным критическим мышлением. ВАР также смотрят люди как и раньше люди судили и судят в поле. Ну очевидно что принять решение человеку проще после повторов сидя в комнате и советуясь с коллегами. А не за 0.7 секунды под стрессом на пульсе 150 в открытом поле под прессингом орущих спортсменов. И то что люди сидят за ВАР говорит о том что ошибки будут, потому что люди не безгрешны. Только теперь их примерно в 10-15 раз меньше. Как этого не понять? Неужели кто то из тех кто вводил ВАР гарантировал отсутствие ошибок ??
“И то что люди сидят на ВАР говорит о том что ошибки будут…"
В следующий раз так и запишут: «На ВАР сидел арбитр из Турции или Пакистана, поэтому случился языковой просчет. Да и в школе арбитр математику не любил, отсюда и проблемы с параллельными прямыми возникли.» 🤷
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NastyNay
У меня все равно в голове не укладывается как могла произойти такая ситуация. Как судья ВАР мог не понять что гол не засчитан? Сразу было ж видно что Диас не празднует. Ну окей. Дальше он не видит что мяч не разыгрывают с центра поля? Он не видит что счет на табло не изменился? КАК???
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Нейтральный критик
Ответ Asl Ali
Вар будет работать только тогда , когда у каждого тренера будет возможность видео повтор затребовать хотя бы один раз за тайм . Потому что какой смысл в вар , если заряженные судьи даже не будут смотреть его
И судья после просмотра ВАР: все нормально, парни, продолжаем!
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Tristan...
Последняя фраза говорит о многом - судьи всё ещё люди. Отсюда и ошибки в некоторых решениях. Есть эпизоды, которые каждый судья трактует по своему. Без ВАР всё было бы гораздо хуже, однозначно.
Когда машины заменят мешков с костями, тогда и будут единые стандарты...
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Aggrrist
Ответ Phantom1289
Говорилось уже не раз. Проблема не в ВАР. Сама система очень нужная. Проблема в том, что пользуются ей тупые идиоты.
Нет, они не идиоты. Уже очевидно, что судьи замаслены.
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Док Аксель
Человеческий фактор всегда будет сказываться при любой технике, которой он пользуется. Не роботы сидят у мониторов и определяют то или иное нарушение на футбольном поле.
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filippa
ну так тут не вар виноват а конкоетные люди и у них есть именп.
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Сергей Михальченко
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Боже мой. Ну тренеры топ клубов должны ведь обладать адекватным критическим мышлением. ВАР также смотрят люди как и раньше люди судили и судят в поле. Ну очевидно что принять решение человеку проще после повторов сидя в комнате и советуясь с коллегами. А не за 0.7 секунды под стрессом на пульсе 150 в открытом поле под прессингом орущих спортсменов. И то что люди сидят за ВАР говорит о том что ошибки будут, потому что люди не безгрешны. Только теперь их примерно в 10-15 раз меньше. Как этого не понять? Неужели кто то из тех кто вводил ВАР гарантировал отсутствие ошибок ??
Извините, но вы читали заголовок или саму новость? Вы лишь расширили мысль Анге:

"Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди, – сказал Эндж Постекоглу."

Вполне спокойное мнение критика, где он признаёт, что ВАР неизбежная штука, при этом, справедливо утверждая, что вина за принятие решений остаётся, в первую очередь, на людях.

Здравое рассуждение, а тем, кто пишет заголовки, я бы премию выписал за такие искусные байты.
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s3mp3riuv3nis
Так не ВАР же ошибся, а судья. В любом случае ошибок с ВАРом стало намного меньше, а то, что было во вчерашнем матче - это исключение, следствие человеческого фактора
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Экспертное мнение
В чем был точно хорош ВАР, так это в определении офсайдов, но вчера нелепая ошибка случилась даже в этом
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Aggrrist
7 туров, а ошибок против Ливерпуля подозрительно много.

Вот сначала ошибочно удалили Мак Алистера, КК отменили...и в следующем туре этот судья сидит на вар...и снова удаление.
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Любезный Коссутий
Ответ Phantom1289
Ну я про АПЛ конкретно. по Чм помню. апл же тоже ее тестили
про АПЛ не слышал. может в каки-то других лигах.
кстати, ее производитель Hawk Eye, это те, которые создали систему определения гола.
может, со следующего сезона пойдет повсеместно.
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Любезный Коссутий
Ответ Phantom1289
Слушайте, а вроде в том сезоне писали про какую то автоматическую систему определения оффсайда. Типо тестили. чет я не помню, ее отменили чтоль?
полуавтоматическая.
там все равно человек принимает решение.
ее использовали на ЧМ в Катаре.
пока все.
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Koulmann
Никто и ожидал безошибочности от ВАР.
Ожидалось постепенное улучшение работы с ВАР и более качественнпя работа с ним.
Но судьи явно расслабились, имея ВАР за спиной.
Прогресса не видно, виден регресс. И это большой вопрос к судейскому комитету и футблольным функционерам
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юджин младший
На вар технология определяет. До миллиметра. То есть если судья , что та там проморгал он или идиот или ему бабки вкатили. Когда говорят в данном случае о человеческом факторе, то это говорит лишь о том, что он это сделал в личных коммерческих интересах. Все просто. Ну правда не идиот же он. Кто будет в этом признаваться.
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