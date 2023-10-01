«Никогда не был поклонником ВАР. Люди заблуждаются, думая, что он не будет ошибаться». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о скандале в игре с «Ливерпулем»
Тренер «Тоттенхэма» после судейского скандала рассказал, что ему не нравится ВАР.
Вчера «Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.
«Скажу под запись, что никогда не был настоящим поклонником ВАР с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что ВАР усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было довольно ясно. В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться.
Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди», – сказал Эндж Постекоглу.
Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦♂️
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ВАР также смотрят люди как и раньше люди судили и судят в поле. Ну очевидно что принять решение человеку проще после повторов сидя в комнате и советуясь с коллегами. А не за 0.7 секунды под стрессом на пульсе 150 в открытом поле под прессингом орущих спортсменов.
И то что люди сидят за ВАР говорит о том что ошибки будут, потому что люди не безгрешны. Только теперь их примерно в 10-15 раз меньше.
Как этого не понять? Неужели кто то из тех кто вводил ВАР гарантировал отсутствие ошибок ??
Но такого конечно не будет никогда
В следующий раз так и запишут: «На ВАР сидел арбитр из Турции или Пакистана, поэтому случился языковой просчет. Да и в школе арбитр математику не любил, отсюда и проблемы с параллельными прямыми возникли.» 🤷
Когда машины заменят мешков с костями, тогда и будут единые стандарты...
"Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди, – сказал Эндж Постекоглу."
Вполне спокойное мнение критика, где он признаёт, что ВАР неизбежная штука, при этом, справедливо утверждая, что вина за принятие решений остаётся, в первую очередь, на людях.
Здравое рассуждение, а тем, кто пишет заголовки, я бы премию выписал за такие искусные байты.
Вот сначала ошибочно удалили Мак Алистера, КК отменили...и в следующем туре этот судья сидит на вар...и снова удаление.
кстати, ее производитель Hawk Eye, это те, которые создали систему определения гола.
может, со следующего сезона пойдет повсеместно.
там все равно человек принимает решение.
ее использовали на ЧМ в Катаре.
пока все.
Ожидалось постепенное улучшение работы с ВАР и более качественнпя работа с ним.
Но судьи явно расслабились, имея ВАР за спиной.
Прогресса не видно, виден регресс. И это большой вопрос к судейскому комитету и футблольным функционерам