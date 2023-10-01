«Никогда не был поклонником ВАР. Люди заблуждаются, думая, что он не будет ошибаться». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о скандале в игре с «Ливерпулем»

Тренер «Тоттенхэма» после судейского скандала рассказал, что ему не нравится ВАР.

Вчера « » выиграл у «Ливерпуля» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

«Скажу под запись, что никогда не был настоящим поклонником ВАР с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что ВАР усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было довольно ясно. В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться.

Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди», – сказал .

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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