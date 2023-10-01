Клопп о признании ошибки с голом Диаса: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Вулверхэмптон Луис Диас Футбол

Юрген Клопп отреагировал на признание ошибки из-за гола Луиса Диаса.

«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

Судейский корпус Англии признал ошибку, не засчитав этот гол.

«Кому это поможет? Подобная ситуация уже была в этом сезоне в матче «Манчестер Юнайтед». Получил ли «Вулверхэмптон» очки?

Мы не получим очков. Мы все думали, что с появлением ВАР некоторые моменты станут легче.

В этом матче решение было принято очень быстро. И оно изменило ход игры», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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23 комментария

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Арман Мартиросян
Тот матч, кстати, судил этот же клоун.
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AndrewBegoun
Казалось бы что есть проще - придумайте наказание для негодяев. Как на счет розг?
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Jeremy Fraser
Ответ Lavinka
МЮ вспомнил ? Серьёзно ? Больше нет судейских ошибок ?
Посыл в том, что тот матч судил этот же судья.
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Johnie
Кроты везде Кроты
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Клоп смотрел матч манЮ в 1 туре? Накой, ему с ними играть еще хз когда
А что, смотреть матч принципиальных соперников зазорно что ли? Я уверен, и Пеп по возможности смотрит матчи МЮ и Ливерпуля.
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карабашка
Надо переигрывать.Беспредел.
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Роман
Без ВАР было бы больше несправедливости.
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Роман
Ответ Арман Мартиросян
А что, смотреть матч принципиальных соперников зазорно что ли? Я уверен, и Пеп по возможности смотрит матчи МЮ и Ливерпуля.
Не зазорно. Но называть Маню принципиальным соперником... это как посмотреть матч Лутона.
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Салауат Нуралиев
Ответ Арман Мартиросян
А что, смотреть матч принципиальных соперников зазорно что ли? Я уверен, и Пеп по возможности смотрит матчи МЮ и Ливерпуля.
Ты нашёл кому отвечать 😂. Этот глор матчи сити через раз смотрит
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Predator№7
Какой Клопп крутой, когда выигрывает)) а так нытик
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Today I feel Qatari
Ответ Predator№7
В матче с ТТХ МЮ не дали 100% пенальти, МЮ вернули очки? в матче с Арсеналом отменили гол МЮ с сомнительного офсайда, вернули МЮ очки? В том же матче МЮ не дали пенальти за фол на Хейлунде, очки вернули? Сегодня с Пэласом был чистый пенальти, очки МЮ вернули? Почему этот неудачник из всех вспомнил лишь этот момент??
Ну вот сегодня я бы на судью в матче МЮ не гнал. Дважды простил игру рукой в штрафной площади от Амрабата и Магуайра и не удалил Каземиро на 80 минуте, хотя даже англоязычные комментаторы которых я слушал сказали, что там чистая вторая желтая
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Арман Мартиросян
Ответ Роман
Не зазорно. Но называть Маню принципиальным соперником... это как посмотреть матч Лутона.
Да хоть в чемпионшипе, но МЮ будет заклятым соперником Ливерпуля, как и Эвертон, так уж сложилось исторически.
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Tybalt
Ответ #SharkTeam
Клоп смотрел матч манЮ в 1 туре? Накой, ему с ними играть еще хз когда
знал бы матчасть, не задавал бы этот вопрос.
Этот горе-арбитр обслуживал матч МЮ-Вулвз и был отстранён на три матча.
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Диер Ташкент
Ответ Арман Мартиросян
А что, смотреть матч принципиальных соперников зазорно что ли? Я уверен, и Пеп по возможности смотрит матчи МЮ и Ливерпуля.
Пеп может матчи Ливерпуля и смотрит. А МЮ нет. Потому что этот МЮ ну вообще не представляет никакой опасности Сити
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