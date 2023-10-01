Клопп о признании ошибки с голом Диаса: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче»

Юрген Клопп отреагировал на признание ошибки из-за гола Луиса Диаса.

« » проиграл « » со счетом 1:2 в матче . В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев .

Судейский корпус Англии признал ошибку, не засчитав этот гол.

«Кому это поможет? Подобная ситуация уже была в этом сезоне в матче «Манчестер Юнайтед». Получил ли «Вулверхэмптон» очки?

Мы не получим очков. Мы все думали, что с появлением ВАР некоторые моменты станут легче.

В этом матче решение было принято очень быстро. И оно изменило ход игры», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .

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