Губернатор Самарской области о 4:0: «Спартаку» не помогли ни грубая игра, ни мелкий фол. Победа над самым популярным клубом страны войдет в историю «Крыльев»

Губернатор Самарской области оценил разгромную победу «Крыльев» над «Спартаком».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .

«Эта победа войдет в историю клуба, красивая сама по себе, счет 4:0 со « », самым популярным клубом страны.

«Спартаку» сегодня не помогли ни грубая игра, ни тактика мелкого фола. Ничего им не помогло. Тактика, которую выбрал наш клуб, не позволила вообще ничего показать соперникам. «Крылья» радовали своих болельщиков, всех болельщиков футбола, кроме спартаковских.

Поздравляю болельщиков « » с этой прекрасной победой. Это лучший старт в истории клуба, мы никогда за 10 туров такого количества очков не набирали. Мы сделали это вместе, хочу отметить вклад болельщиков, думаю, сейчас они чувствуют себя счастливыми.

Хочу напомнить, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: , Зиньковскому, и . Каждому из них говорил: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?» Пусть еще раз вспомнят эти слова», – сказал Дмитрий Азаров.

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