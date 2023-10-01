Губернатор Самарской области о 4:0: «Спартаку» не помогли ни грубая игра, ни мелкий фол. Победа над самым популярным клубом страны войдет в историю «Крыльев»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Никита Чернов Антон Зиньковский Матч ТВ Александр Соболев Данил Пруцев Футбол

Губернатор Самарской области оценил разгромную победу «Крыльев» над «Спартаком».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

«Эта победа войдет в историю клуба, красивая сама по себе, счет 4:0 со «Спартаком», самым популярным клубом страны.

«Спартаку» сегодня не помогли ни грубая игра, ни тактика мелкого фола. Ничего им не помогло. Тактика, которую выбрал наш клуб, не позволила вообще ничего показать соперникам. «Крылья» радовали своих болельщиков, всех болельщиков футбола, кроме спартаковских.

Поздравляю болельщиков «Крыльев Советов» с этой прекрасной победой. Это лучший старт в истории клуба, мы никогда за 10 туров такого количества очков не набирали. Мы сделали это вместе, хочу отметить вклад болельщиков, думаю, сейчас они чувствуют себя счастливыми.

Хочу напомнить, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: Соболеву, Зиньковскому, Пруцеву и Чернову. Каждому из них говорил: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?» Пусть еще раз вспомнят эти слова», – сказал Дмитрий Азаров.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Богодаев
Хайпожор политический, одна штука. Склонен примазываться к успеху других людей.
+61
-13
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глыба
Ответ Юрий Богодаев
Хайпожор политический, одна штука. Склонен примазываться к успеху других людей.
ты не в теме, дядь. губер коренной самарец, он как пришел на пост разогнал шайку-лейку рулившую в Крыльях и начал строить команду. огромный вклад губернатора в эту команду, респект Дмитрию Игоревичу
+37
-11
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Ну то, что губернаторы у нас в игре не шарят, это уже не откровение. Но пропиариться на футболе для них - это святое))
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Команда Осинькина молодцы, но самарский губернатор явно несет чушь. Соболев и Пруцев выиграли кубок со Спартаком, как и Зиньковский медали чемпионата, участие в еврокубках. Очевидно, ради чего они ушли. Их продажи за хорошие деньги позволили Крыльям покупать новых игроков и содержать команду. Это нормальная и здоровая тенденция. Или в бюджете Самарской области появились лишние деньги?
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Богодаев
Ответ Глыба
ты не в теме, дядь. губер коренной самарец, он как пришел на пост разогнал шайку-лейку рулившую в Крыльях и начал строить команду. огромный вклад губернатора в эту команду, респект Дмитрию Игоревичу
Бэтмена прям описал а не губернатора))). Я конечно поизучаю, но в такие истории не верю.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Андреев
Ответ Юрий Богодаев
Бэтмена прям описал а не губернатора))). Я конечно поизучаю, но в такие истории не верю.
Когда Крылья последний раз вылетели в первую лигу, как раз Азаров и разогнал всех прилипал. Эх и злился я помню, когда набрали пацанов малолетних и непонятного Осинькина взяли. Думал. Всё. Зависли мы в пердиве. А пацаны были: Зиньковский, Горшков, Пруцев, Солдатенков, Сергеев какой-то, Чернов, Сарвелли, Ежов, Пиняев, Цыпченко, Глушенкова приперли с какого-то хрена. После этого заявил, что у Крыльев новая политика, что мы не будем покупать дорогостоящих игроков, а будем развивать и растить молодых и перспективных.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Крылья победили заслуженно. Но тактики грубого фола и мелкого нарушения со стороны Спартака не было. Обычный популист, которому лишь бы попиариться. А матч он не смотрел, более чем уверен
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Самара ликует💪
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Чего не отнять, так это того, что спартак вместо игры в футбол устраивает отбивную из ног соперника.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Ответ Глыба
ты не в теме, дядь. губер коренной самарец, он как пришел на пост разогнал шайку-лейку рулившую в Крыльях и начал строить команду. огромный вклад губернатора в эту команду, респект Дмитрию Игоревичу
Губер начал строить команду, серьезно? Вот объективно, КС - команда 1) Осинькина, и 2) агентских игроков (игроков талантливых и горячо мною любимых, но готовых уйти в другую команду как только им свистнут, такая уж у них судьба). Принципиально ничего никакой губер не разогнал, просто пришли другие люди. И уж тем более никакому едросовскому бюрократу никаких респектов.

Edit: забыл добавить: ну как же, все-таки он что-то сделал, это же была его гениальнейшая идея позвать Писарского!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
В историю войдёт самый бестолковый губернатор
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален модератором
Смешные были ваши клоуны, которые после 3-х туров пели одну песню, а потом переобулись,как полагается славным традициям секты)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Борисович
Ответ Peter Parker
Команда Осинькина молодцы, но самарский губернатор явно несет чушь. Соболев и Пруцев выиграли кубок со Спартаком, как и Зиньковский медали чемпионата, участие в еврокубках. Очевидно, ради чего они ушли. Их продажи за хорошие деньги позволили Крыльям покупать новых игроков и содержать команду. Это нормальная и здоровая тенденция. Или в бюджете Самарской области появились лишние деньги?
КС копейки получили за их переход.В выигрыше сами игроки (подъёмные,з п стала больше,статус игроков спама и переезд в Москву (кому то это может быть важно))и агент,получивший комиссионные
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
Ответ Peter Parker
Команда Осинькина молодцы, но самарский губернатор явно несет чушь. Соболев и Пруцев выиграли кубок со Спартаком, как и Зиньковский медали чемпионата, участие в еврокубках. Очевидно, ради чего они ушли. Их продажи за хорошие деньги позволили Крыльям покупать новых игроков и содержать команду. Это нормальная и здоровая тенденция. Или в бюджете Самарской области появились лишние деньги?
какие там деньги хорошие они получили??? Все агенту в карман улетело
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romano1985
Салтыкова продали за 40 !!! Азаров !!! Вмешайся уже !!! Че вы там творите !!! Повлияй !!! Кони 250 предлагали !!! Отдали за 40 !!! Хватит издеваться !!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Алмазов
В чемпионский сезон Спартак тоже проигрывал Крыльям с таким счётом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Этот чертов прилипала в курсе, что это как бы не первая победа КС над Спартаком? Никчемный бюрократ, не смыслящий ни в политике, ни в футболе.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален модератором
Любой Спартак это какой?)) тут именно московский славится сектантами)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Абаскалю дайте заслуженного жителя Самарской области, это поражение полностью его заслуга. Если бы Максименко был хоть немного вратарем а не куском сами знаете чего то и ему можно было бы дать, но он не заслужил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Над самым смешным клубом страны - да. Но не над популярным
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
видимо плохо Крылья разобрали, раз они снова побеждают)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Глыба
ты не в теме, дядь. губер коренной самарец, он как пришел на пост разогнал шайку-лейку рулившую в Крыльях и начал строить команду. огромный вклад губернатора в эту команду, респект Дмитрию Игоревичу
Да они ныть опять начнут, надо же бессильную злобу на кого-то вымещать. Трехтуровый чемпион наложил в штаны и поехал домой)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
виктор чинаев
Ответ Peter Parker
5 млн за Соболева это копейки? 3иньковский купленный за 900 тысяч и сделавший много полезного для Самары ушел спустя 3 года за 3 млн, учитывая, что у него не так много оставалось по контакту. Адекватные продажи. Опять же Крылья получали от Спартака молодых игроков, которые были полезны. Глушенков тот же, Шитовы, Рассказов. Вроде достаточно взаимовыгодное сотрудничество, где никто никому не выкручивает руки. Если Самара хочет, продает другим клубам, в Локо и Зенит, например.
все игроки которые играли в Спартаке и перешли в крылья сидели на скамейке ,в крыльях они заиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
E.V.P.
Ответ Romano1985
Салтыкова продали за 40 !!! Азаров !!! Вмешайся уже !!! Че вы там творите !!! Повлияй !!! Кони 250 предлагали !!! Отдали за 40 !!! Хватит издеваться !!!
Он уже говорил, что единственный выход от таких продаж, снижать зависимость от одного агента, но при этом все равно продолжать с ним сотрудничество, когда это на пользу клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Ответ Александр Андреев
Когда Крылья последний раз вылетели в первую лигу, как раз Азаров и разогнал всех прилипал. Эх и злился я помню, когда набрали пацанов малолетних и непонятного Осинькина взяли. Думал. Всё. Зависли мы в пердиве. А пацаны были: Зиньковский, Горшков, Пруцев, Солдатенков, Сергеев какой-то, Чернов, Сарвелли, Ежов, Пиняев, Цыпченко, Глушенкова приперли с какого-то хрена. После этого заявил, что у Крыльев новая политика, что мы не будем покупать дорогостоящих игроков, а будем развивать и растить молодых и перспективных.
Если разогнали всех прилипал, то кто тогда человек по фамилии Андреев (вот такой вот каламбур с твоим именем:))? Игроки классные, без вопросов, тренер тоже, но команду приходится выстраивать заново фактически каждый год. В следующем июне, судя по всему, заберут Салтыкова, были летом слухи про Горшкова, Солдатенкова и Шитова, плюс ко всему Андреев начал работать активно с Локо, поэтому не факт, что к нам пойдет лучший набор Чертаново. У нас из своей же академии только Овсянников, верно? Где тут «развивать и растить» тогда? Просто покупаем молодых чертановцев, Осинькин за год-два их развивает до уровня, интересного топам, а потом начинается Андреевский распил с огромными комиссионными. Очень люблю нашу игру в последние три года, но надо быть объективным: если переманят Осинькина, то все посыпется, никакого долгосрочного планирования я не вижу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий