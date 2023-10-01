Литвинов о том, как объяснить разгром «Спартака» от «Крыльев»: «Да никак»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказался о разгромном поражении от «Крыльев Советов».

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в гостях со счетом 0:4. «Спартак» с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице на данный момент.

– Как можно объяснить поражение?

– Да никак, – сказал полузащитник «Спартака».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ Даниил Кемпель
Если бы Литвинов играл в старте на месте опорника , вместо Мозеса был Пруцев , игра была бы другой , вот и все! Оськина в Спартак!
Не получится у Осинькина в Спартаке, одно дело когда у тебя молодежь которая смотрит в рот а другое дело миллионеры рэперы по типу Промеса или Мозеса с еврокубком. Хотя лучше конечно Осинькин чем Валера
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Кемпель
Если бы Литвинов играл в старте на месте опорника , вместо Мозеса был Пруцев , игра была бы другой , вот и все! Оськина в Спартак!
+25
-20
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
пирожки, пирожки, пирожки.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Нашли у кого спрашивать, Литвинов должен объяснять. Ну да ну да
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Ответ Сергей Спартакович
спросите у недоКапитана Зобнина.как он вообще попал в старт,еще и с повязкой
Его игра была потрясающей, только Денисов более вложил в победу нашей команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
А что тут объяснять, нужно вас гнать ссаными тряпками из клуба или зарплату урезать вдвое!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Ответ Даниил Кемпель
Если бы Литвинов играл в старте на месте опорника , вместо Мозеса был Пруцев , игра была бы другой , вот и все! Оськина в Спартак!
ОТВАЛИТЕ от Осинькина, нелюди. У вас и Пруце в запасе и Зина никакой, и тренера загубите
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Красноречивый и раносторонне образованный молодой человек, видно, что спартаковец
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Ответ Даниил Кемпель
Если бы Литвинов играл в старте на месте опорника , вместо Мозеса был Пруцев , игра была бы другой , вот и все! Оськина в Спартак!
Зачем? Спартаку никто не поможет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Кемпель
Ответ Ganibale
Не получится у Осинькина в Спартаке, одно дело когда у тебя молодежь которая смотрит в рот а другое дело миллионеры рэперы по типу Промеса или Мозеса с еврокубком. Хотя лучше конечно Осинькин чем Валера
И уж точно лучше чем Черчесов
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karel
- С Абаскалем помирилсь ?
- Кто это ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Ответ WelD
А что тут объяснять, нужно вас гнать ссаными тряпками из клуба или зарплату урезать вдвое!
Готовы принять в Крыльях. Рассказов поручится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stopworrying
Каком кверху, ответил бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
Нашли, кого спросить)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wenk
Запор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIK2
Ответ Ganibale
Не получится у Осинькина в Спартаке, одно дело когда у тебя молодежь которая смотрит в рот а другое дело миллионеры рэперы по типу Промеса или Мозеса с еврокубком. Хотя лучше конечно Осинькин чем Валера
А так хорошо начали))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Обосрались.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Кемпель
Ответ Денис Ширинов
Кто такой Оськин?
тренер крыльев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nugoboss
Как можно объяснить поражение с крупным счётом? да никак, ну что делать, не везёт в игре, повезёт в любви. наверное так и подумал. 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Ответ Даниил Кемпель
тренер крыльев
Тренер Крыльев Осинькин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ Ganibale
Не получится у Осинькина в Спартаке, одно дело когда у тебя молодежь которая смотрит в рот а другое дело миллионеры рэперы по типу Промеса или Мозеса с еврокубком. Хотя лучше конечно Осинькин чем Валера
Все относительно, хотя по сути да. В Крыльях у него игроки одного уровня, но молодые, не звезды, они за тренером бегают, у них свои задачи и свое давление. Объяснить Коле Рассказову или Салтыкову почему ты посадил их - одно дело.
В Спартаке другая история. Игроки очевидно выше классом, но при этом там и другие требования, другое давление, другие задачи. Стандартная история, когда кто-то дает результат в средних командах, но не может справится с лидерами. Даже в Европе таких примеров вагон. Сетьен отличный тренер. Поттер. Нуну. Это только свежие примеры.

Но как болельщик Спартака, то я да, я бы посмотрел на него в Спартаке, если не получится пригласить хорошего европейца. Всяко лучше Стасика или Валеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Ответ Уся Ваткин
по стопам пескова
в смысле? ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Кемпель
Ответ jss
ОТВАЛИТЕ от Осинькина, нелюди. У вас и Пруце в запасе и Зина никакой, и тренера загубите
не получится , вернётся в крылья
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антибаскет Поповича
Валера Карпин однажды после памятного матча против Порту дал короткое и ёмкое объяснение для таких случаев. Предлагаю его и придерживаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Ответ jss
Готовы принять в Крыльях. Рассказов поручится
Не надо, оставьте коленьку себе))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий