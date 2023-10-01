Литвинов о том, как объяснить разгром «Спартака» от «Крыльев»: «Да никак»

Руслан Литвинов высказался о разгромном поражении от «Крыльев Советов».

В 10-м туре Мир « » проиграл «Крыльям Советов» в гостях со счетом 0:4. «Спартак» с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице на данный момент.

– Как можно объяснить поражение?

– Да никак, – сказал полузащитник «Спартака».

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