Литвинов о том, как объяснить разгром «Спартака» от «Крыльев»: «Да никак»
Руслан Литвинов высказался о разгромном поражении от «Крыльев Советов».
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в гостях со счетом 0:4. «Спартак» с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице на данный момент.
– Как можно объяснить поражение?
– Да никак, – сказал полузащитник «Спартака».
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- Кто это ?
В Спартаке другая история. Игроки очевидно выше классом, но при этом там и другие требования, другое давление, другие задачи. Стандартная история, когда кто-то дает результат в средних командах, но не может справится с лидерами. Даже в Европе таких примеров вагон. Сетьен отличный тренер. Поттер. Нуну. Это только свежие примеры.
Но как болельщик Спартака, то я да, я бы посмотрел на него в Спартаке, если не получится пригласить хорошего европейца. Всяко лучше Стасика или Валеры.