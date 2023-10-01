Защитник «Крыльев» Горшков про 4:0 со «Спартаком»: «Счет не по игре, мы слишком много забили. Был заголовок, что Самара красно‑белая – она всегда зелено‑бело‑синяя»

Юрий Горшков считает счет матча со «Спартаком» слишком крупным.

В 10-м туре Мир « » разгромили « » со счетом 4:0. Горшков, оформивший дубль, был признан лучшим игроком матча.

– Считаю, что счет не по игре, потому что слишком много забили. При этом у «Спартака» тоже были моменты, но мы использовали свои эпизоды, бились друг за друга, настраивались на этот матч.

Пришло много народа, очень довольны. Спасибо семье, они всегда меня поддерживают. Это моя первая награда [лучшему игроку матча], особенно приятно получить ее в игре против «Спартака».

– Что за история с бутсами?

– Черные классические бутсы. Многие смеялись, что я туфли надел, а в прошлом матче сделал голевую, сегодня два гола. Классика никогда из моды не выходит.

Благодарен болельщикам. Вчера был заголовок, что Самара красно‑белая – ни в коем случае, она всегда зелено‑бело‑синяя, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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