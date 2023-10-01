Защитник «Крыльев» Горшков про 4:0 со «Спартаком»: «Счет не по игре, мы слишком много забили. Был заголовок, что Самара красно‑белая – она всегда зелено‑бело‑синяя»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков считает счет матча со «Спартаком» слишком крупным.

В 10-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0. Горшков, оформивший дубль, был признан лучшим игроком матча.

– Считаю, что счет не по игре, потому что слишком много забили. При этом у «Спартака» тоже были моменты, но мы использовали свои эпизоды, бились друг за друга, настраивались на этот матч.

Пришло много народа, очень довольны. Спасибо семье, они всегда меня поддерживают. Это моя первая награда [лучшему игроку матча], особенно приятно получить ее в игре против «Спартака».

– Что за история с бутсами?

– Черные классические бутсы. Многие смеялись, что я туфли надел, а в прошлом матче сделал голевую, сегодня два гола. Классика никогда из моды не выходит.

Благодарен болельщикам. Вчера был заголовок, что Самара красно‑белая – ни в коем случае, она всегда зелено‑бело‑синяя, – сказал защитник «Крыльев Советов».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Спартак сегодня коричневый
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Герой матча, а по факту скромный мальчишка!
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Все по делу сказал!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Да что оправдываетесь как перед хозяевами? Могли и 6, и 7 забивать. Всё по игре.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
серж63
Последней фразой Горшков забил сегодня свой третий гол Спартаку. Молодец)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Кто пришёл в форме спартака - позорище
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Андреев
Судя по интервью Осинькина и других игроков Крыльев. Голова от успехов ни у кого кругом не идёт. Все реально оценивают свои возможности и сложившуюся ситуацию. А сама ситуация, когда нет борьбы за выживание и необходимости на жилах и зубах брать очки, помогает играть раскрепощеннее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ balander09
Горшков может забьет ещё не скоро и будут привозы, но по сравнению с крайками КБ он выглядит как Робертсон из ЛФК
Почему грустные спартаковцы минусуют)), обидно, да?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Красно-белым бывает свежий бекон и федеральная сеть алкомаркетов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rgdymfsc9r
Везение за тот сезон!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Кондитер
Спартак сегодня коричневый
В традиционные цвета окрасили себя. Сегодня точно не будут хвалить Абаскаля)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий