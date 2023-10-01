Джикия о малом игровом времени в «Спартаке»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о малом игровом времени в сезоне.

29-летний центральный защитник не принял участия в матче 10-го тура Мир с «Крыльями Советов» в Самаре (0:4). Он пропустил третий матч подряд по решению тренера .

– Ваше игровое время в чемпионате...

– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

– Почему не хотите говорить?

– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать, – сказал Джикия.

С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за « » и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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