Джикия о малом игровом времени в «Спартаке»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о малом игровом времени в сезоне.

29-летний центральный защитник не принял участия в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре (0:4). Он пропустил третий матч подряд по решению тренера Гильермо Абаскаля.

– Ваше игровое время в чемпионате...

– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

– Почему не хотите говорить?

– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать, – сказал Джикия.

С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за «Спартак» и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?

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105 комментариев

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Андрей Петров
Похоже в коллективе слив тренера намечается!?
+195
-1
+194
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King_X
Капитан)))
+150
-2
+148
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Pure
По стопам Глушакова пойдёт что ли? ))
+116
-2
+114
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Доктор Верховцев
Жирный Жора робко прячет
Жопу толстую под лавку...
+61
-1
+60
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Finnish_Spitz
У Спартака идет последний этап цикла и после него, в начале нового цикла, ожидаются вечера удивительных историй.
+43
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Cst Cap
Прямая и явная угроза!
+38
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Тимур Талипов
Полилось **вно) ожидаемо
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Егор Годин
Неужели Пирс Морган готов общаться с русским игроком??
+29
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WelcomeBackPURE
Хинкаль угрожает
+26
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ivannumber1
Вы блин играть для начала научитесь, а не интервьюшечки раздавать.

Что касается Жоры, реально стух, очень медленный и вальяжный стал в тех матчах, которые видел до посадки на скамейку. В борьбу мало вступает, беречься стал. Позиционные косяки.

Посадили на скамейку абсолютно по делу.
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Eugene88
О, глушаковым запахло. Сколько лет мы ждем его обещанную «всю правду»?!
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Direct free kick
Спартаковский Магвайер
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denimo21
Ответ Андрей Петров
Похоже в коллективе слив тренера намечается!?
Для спартака обычное дело
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WelD
На замену тренера намекает Хинкаль
Воду мутит как игрочишка из миллерова
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White Noise
Насмотрелся на Роналду ?

Дело пахнет сливом тренера
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balander09
у кого в гостях на Ютуб ждать: у Генича или Гурцкая?)
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Горькие слёзы Моуриньо
Вчера писали, что провокаций не будет! А оно вон как пошло
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Johnie
Клиент Медиалиги готовый
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Shast
Ответ Pure
По стопам Глушакова пойдёт что ли? ))
Глушаков так то чемпионат выиграл сначала. А что выиграл джикия?
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Pure
Ответ Shast
Глушаков так то чемпионат выиграл сначала. А что выиграл джикия?
Абонемент в Джон Джоли
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Ильдар Фарукшин
Кэп лучше молчи. Со всем уважением
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Артем Русанов
Опять гавна накинул
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Lyrastars
Это капитан команды, который на поле не может постоять за своих игроков, все время ходит молчуном и пожарит через матч.
Георгий, вспомните себя в играх за Амкар, когда никто не был избалован такими контрактами как сейчас.
Сделайте правильные выводы пожалуйста.
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bedLaM
Значит агент с разрешения Георгия говорил...
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Streetbor
Аль Наср Джикии и Роналду))
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