Джикия о малом игровом времени в «Спартаке»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о малом игровом времени в сезоне.
29-летний центральный защитник не принял участия в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре (0:4). Он пропустил третий матч подряд по решению тренера Гильермо Абаскаля.
– Ваше игровое время в чемпионате...
– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.
– Почему не хотите говорить?
– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать, – сказал Джикия.
С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за «Спартак» и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.
Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?
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Жопу толстую под лавку...
Что касается Жоры, реально стух, очень медленный и вальяжный стал в тех матчах, которые видел до посадки на скамейку. В борьбу мало вступает, беречься стал. Позиционные косяки.
Посадили на скамейку абсолютно по делу.
Воду мутит как игрочишка из миллерова
Дело пахнет сливом тренера
Георгий, вспомните себя в играх за Амкар, когда никто не был избалован такими контрактами как сейчас.
Сделайте правильные выводы пожалуйста.