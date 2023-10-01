Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе матч РПЛ. Капитан «Спартака» не попал в старт на игру с «Крыльями»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе игру РПЛ.
29-летний центральный защитник не выйдет на поле с первых минут в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Бонгонда, Соболев.
Ранее Георгий не принял участия в матчах против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).
С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за «Спартак» и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.
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А на на фоне рыхлого и обрюзгшего Джикии будет норм. Да и физиономия у него с этой щетиной будто он уже полтора месяца отдыхает по путевке, где all inclusive.
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И пока он лучший игрок Спартака, так все и останется.
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