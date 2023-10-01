Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе матч РПЛ. Капитан «Спартака» не попал в старт на игру с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе игру РПЛ.

29-летний центральный защитник не выйдет на поле с первых минут в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Бонгонда, Соболев.

Ранее Георгий не принял участия в матчах против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за «Спартак» и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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21 комментарий

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Заборостроитель
И это не помешает Валере вызвать его в турецкий отель.
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ТрактоПоктер
Запасной джентльмен года
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Андрей Ломакин
Ну, Георгий, значит надо повысить требования к себе и пахать.
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Саша Пушкин
Ответ Заборостроитель
И это не помешает Валере вызвать его в турецкий отель.
Приглашение Джикии - было требованием принимающей турецкой стороны для того, чтобы отдыхающие в этом отеле туристы с пивными животами, не комплексовали на фоне сплошь подтянутых спортсменов.
А на на фоне рыхлого и обрюзгшего Джикии будет норм. Да и физиономия у него с этой щетиной будто он уже полтора месяца отдыхает по путевке, где all inclusive.
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iPatrick
Абаскаль, как представитель коллективного запада, решил ослабить сборную РФ перед важнейшим матчем с Кенией.
Коварнейший план по лишению игровой практики ключевого игрока сборной!
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Кондитер
Ответ Андрей Ломакин
Ну, Георгий, значит надо повысить требования к себе и пахать.
уже поздно
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Алексей Иванов
меньше хинкалей кушать нужно
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Андрей Петров
ждём комментария агента Джикии)
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Cearvm
Вбросы агента не помогли?)
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XoPToH
Шансы повышаются
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slava1960
Ответ Curry30
спартальке 04 сегодня снова покажут уровень, постараются пустить безответную четверку от Крыльев
Скорее ты получишь кое что в задницу
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Kent88
Ждём очередное интервью агента.
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Франческо Тотти
Это не новость. Конкурент по позиции Георгия - Бабич.
И пока он лучший игрок Спартака, так все и останется.
Чернов и Дуарте конкурируют за позицию правоногого ЦЗ.
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Антон Фалафель
Пора на Кипр.
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Evgeniy Kropachev
бэк ту амкар
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Vladimir
Если выиграют , значит к лучшему!
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World of Tanks GOW-U
ему там т место
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Quiet Dad
зачехлён и точка.
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