Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе матч РПЛ. Капитан «Спартака» не попал в старт на игру с «Крыльями»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в 3-й раз подряд начнет в запасе игру РПЛ.

29-летний центральный защитник не выйдет на поле с первых минут в матче 10-го тура Мир с «Крыльями Советов» в Самаре.

Стартовый состав « »: Максименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Бонгонда, Соболев.

Ранее Георгий не принял участия в матчах против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

С учетом Фонбет Кубка России Джикия провел 8 матчей в этом сезоне за «Спартак» и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?

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