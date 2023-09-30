Агент Джикии: «Почему предпочтение отдается Дуарте – загадка. Безумное доверие тренера. Испаноговорящие, корни…»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Джикии не понимает, почему в «Спартаке» предпочитают Дуарте его клиенту.

– Большой резонанс вызвал ваш комментарий про Дуарте.

– По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Передачи же разрезали линии обороны «Спартака».

– Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть.

– Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка.

Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.

Руководство «Спартака» выразило намерение продолжить трудовые отношения с Джикией. Это было сказано в присутствии руководителей клуба, других заявлений не было.

Зачем я буду комментировать домыслы? Думаю, до зимы клуб определится и скажет о своих конкретных планах на этот отрезок времени.

– Как Георгий реагирует на то, что он стал меньше играть?

– Абсолютно нормально. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза.

Георгий – человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет. У нас не будет повторений тех историй [которые случались в «Спартаке»], – заявил Вадим Шпинев.

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105 комментариев

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mim81
А, может, просто кто-то хинкали есть много и потом дигается, как будто в штаны наложил, не?
+314
-5
+309
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Gouliash
ну все, спасибо, Георгий, и удачи в следующем году в новом клубе на сильно меньшей зарплате
+181
-4
+177
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Artem Piatkov
Может просто Дуарте лучше?)

"Испаноговорящие, корни..."
Давайте сюда ещё расизм приплетём 🤡
+147
-5
+142
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Kent88
после первого неуместного интервью агент Джикии подумал и дал ещё одно.
+70
-1
+69
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Сергей Сурков
а сколько Джикии давали играть несмотря на его постоянные привозы?Как появилась конкуренция сразу вопли пошли ,не тянет Джикия на основу
+43
-2
+41
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Shast
Провокаций не будет. У нас не будет повторений тех историй [которые случались в «Спартаке»], – А сам провоцирует по полной программе своими комментариями, и не в первый раз уже.
А Дуарте просто лучше и перспективней Джикии
+36
-2
+34
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Андрей Балабаев
Ответ mim81
А, может, просто кто-то хинкали есть много и потом дигается, как будто в штаны наложил, не?
Кавказская кухня враг российского футбола). То Дзагоев с осетинскими пирогами, теперь хинкали
+31
-2
+29
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Иван Петров
Ответ Artem Piatkov
Может просто Дуарте лучше?) "Испаноговорящие, корни..." Давайте сюда ещё расизм приплетём 🤡
Жирнющий плюс!
+30
-5
+25
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Arti22
Джикия непрофессионал, та физическая форма, которая у него сейчас непозволительна для топ клуба рпл. Для Амкара может такое норм, но не для Спартака
+29
-4
+25
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Никита Нефедов
Ответ mim81
А, может, просто кто-то хинкали есть много и потом дигается, как будто в штаны наложил, не?
ахаха, зачёт))
+24
-3
+21
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Сергей Боев
Может Дуарте не валяется каждую игру по несколько раз, держась за ножку и изображая вселенские муки. Вообще не понятно, как человек с таким низким болевым порогом как Джикия стал защитником. Или симулирует?
+22
-3
+19
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Владислав88
Потому что Дуарте правоногий, а Джикия левоногий. Два левоногих центрдефа это похороны. Если только з-х уентрлефов сразу ставить персонально под Джикию как Сельдерец персонально под Коняндеса сделал 🤣 Агент придуривается или реально такой тупой?
+17
-5
+12
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Владислав Бондарчук
Ответ Gouliash
ну все, спасибо, Георгий, и удачи в следующем году в новом клубе на сильно меньшей зарплате
В медиа лиге не платят, там же за идею играют)
+12
-1
+11
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rigobersong
Спартаку надо сливать Джикию без сожалений, какое же конечно у наших игроков ЧСВ:)
+13
-2
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nurlan-zenit
Очень похоже, что агент не просто так говорит такие вещи, так как если бы Георгий был против этих высказываний и не просил так говорить в сми, то после первого раза Георгий бы сказал что-то типа «это позиция агента, а не моя», а второго раза бы не было.
А так, очень похоже, что Георгий сам заказывает такие высказывания у агента
+14
-3
+11
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Василий Питерский
Понеслась…..Глушаков 2.0
+12
-3
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rigobersong
Помню Кутепов так же плакался в свое время, и где он оказался без Спартака?:)
+9
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ДУБР
Закрой ты свой рот!! И Жоре посоветуй жрать поменьше и определиться, кто он профессиональный футболист или медиа!
+6
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Сергей Анохин
Ответ Владислав88
Потому что Дуарте правоногий, а Джикия левоногий. Два левоногих центрдефа это похороны. Если только з-х уентрлефов сразу ставить персонально под Джикию как Сельдерец персонально под Коняндеса сделал 🤣 Агент придуривается или реально такой тупой?
Я всё же придерживаюсь мнения, что это вещает Джикия через агента. А Бабич или Джикия - это вопрос риторический, вот на Дуарте и кидается
+6
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Виктор Войнов
Провокаций не будет , но провокационные интервью никто не отменял
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corazón blanco
Джикия - трус. Сам молчит, а через агента продвигает свою позицию. И ладно первый раз агент высказался, возможно проявил инициативу, но колода это происходит второй раз- понятно, что это все происходит с подачи Георгия. Капитан не знает, что такое конкуренция или не умеет достойно принимать поражение?
+4
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Eugene Maksimov
думаю если скажут истинную причину,в тренерском штабе Абаскаля,то это перечеркнёт карьеру Георгию, ну отбросит назад уж точно!зачем они провоцируют лишний раз??!
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Noken
Ответ mim81
А, может, просто кто-то хинкали есть много и потом дигается, как будто в штаны наложил, не?
Ахах, он кое-что похуже хинкалей употреблял)
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Tigo_Volchara93
Провокаций не будет сказал агент, которые уже второй раз дает непонятное провокационное интервью
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Александр Космынин
ОПГ Ромашка 2 намечается
+2
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