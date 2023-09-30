Агент Джикии: «Почему предпочтение отдается Дуарте – загадка. Безумное доверие тренера. Испаноговорящие, корни…»
Агент Джикии не понимает, почему в «Спартаке» предпочитают Дуарте его клиенту.
– Большой резонанс вызвал ваш комментарий про Дуарте.
– По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Передачи же разрезали линии обороны «Спартака».
– Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть.
– Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка.
Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.
Руководство «Спартака» выразило намерение продолжить трудовые отношения с Джикией. Это было сказано в присутствии руководителей клуба, других заявлений не было.
Зачем я буду комментировать домыслы? Думаю, до зимы клуб определится и скажет о своих конкретных планах на этот отрезок времени.
– Как Георгий реагирует на то, что он стал меньше играть?
– Абсолютно нормально. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза.
Георгий – человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет. У нас не будет повторений тех историй [которые случались в «Спартаке»], – заявил Вадим Шпинев.
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"Испаноговорящие, корни..."
Давайте сюда ещё расизм приплетём 🤡
А Дуарте просто лучше и перспективней Джикии
А так, очень похоже, что Георгий сам заказывает такие высказывания у агента