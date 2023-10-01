Агент Джикии: «Переговоров с другими клубами нет. Георгий – мужчина, он не даст перейти в склочные разборки»
Агент Георгия Джикии заявил, что у защитника нет переговоров с другими клубами.
Капитан «Спартака» провел в запасе два последних матча Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).
«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. Георгий – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.
Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен.
Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, все будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», – сказал агент Вадим Шпинев.
Сегодня «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Он делает это руками агента
Первый на поле себя во всей красе показывает, падая от малейшего касания и валяясь с воплями по несколько минут
Расхваливая какой Георгий профессионал, человек с львиным сердцем и что никаких провокаций не будет. К чему в е эти рассказы? Пусть Джикия тренируется и убеждает тренерский штаб, что готов выйти на поле, тогда и будем и посмотреть. А сейчас «сколько раз мёд не скажи, а слаще не будет».
Один при каждом фоле по делу и без дела бежит на соперника, орать и толкаться, постоянно наезжает на людей и судей, когда получает сам - гримасы боли такие, что будто человек при смерти.
Другой такой же, накидывает на вентилятор когда нужно и не нужно)
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А как можно кому-то впарить этого толстожопого пешехода с такой зарплатой?
Шишкановские клоуны, которые стоят за шпиневым, все равно получают свое бабло