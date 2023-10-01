Агент Джикии: «Переговоров с другими клубами нет. Георгий – мужчина, он не даст перейти в склочные разборки»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии заявил, что у защитника нет переговоров с другими клубами.

Капитан «Спартака» провел в запасе два последних матча Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. Георгий – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.

Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен.

Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, все будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», – сказал агент Вадим Шпинев.

Сегодня «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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29 комментариев

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Руслан Платонов
Георгий это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки.

Он делает это руками агента
+56
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Пет Рович
Я все зам сделаю, добавил агент
+30
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владимр строков
Джикия, нахрена твой агент раскачивает лодку?
+24
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Bring Me The Horizon
Да все уже ясно и с аджикией и с агентом.
Первый на поле себя во всей красе показывает, падая от малейшего касания и валяясь с воплями по несколько минут
+14
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Горькие слёзы Моуриньо
Это агент каждый день интервью чтоли дает?
Расхваливая какой Георгий профессионал, человек с львиным сердцем и что никаких провокаций не будет. К чему в е эти рассказы? Пусть Джикия тренируется и убеждает тренерский штаб, что готов выйти на поле, тогда и будем и посмотреть. А сейчас «сколько раз мёд не скажи, а слаще не будет».
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Wizard Harry
Джикия - двуличный провокатор, как и его агент.

Один при каждом фоле по делу и без дела бежит на соперника, орать и толкаться, постоянно наезжает на людей и судей, когда получает сам - гримасы боли такие, что будто человек при смерти.

Другой такой же, накидывает на вентилятор когда нужно и не нужно)
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Bill Zapulil
«То ли дело - я!» - добавил Шпинев, опрокидывая рюмочку
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Remedy
Ответ Лига Мастеров
зачем Джикии это делать для этого есть агент! И этот агент с этим справляеться!
ь🤦‍♂️
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Bartez1986
Жора, если ты мужчина, то заткни своему агенту рот. Он задолбал
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Vićtor Diaź
Не ведет переговоров, потому что никому не нужен
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Лига Мастеров
зачем Джикии это делать для этого есть агент! И этот агент с этим справляеться!
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Men77
"... он не даст перейти в склочные разборки, для этого у него есть Я"
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Красная стрела
С таким агентом Джикия в Спартаке кончит, как Глушаков.
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Виктор Горбов
ага, Георгий мужчина в отличии от его агента походу. хотя учитывая что сам наш кэп отмалчивается и при этом не может заткнуть рот своей клуше... ну так себе он мужчина тоже
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aleksejsencov7@gmail.com
Просто нужно заниматься своей спортивной (физической) формой, а не медиа футболом.
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Mbest77
В общем, как я понял, он просто никому не нужен
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Александр Каретников
Джикия не тянет уже второй сезон, пора признать и уйти как все бывшие в локомотив)))
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Назар Игорь
И что тут странного, просто Бабич намного выше классом, и гораздо габаритнее, поэтому и играет. Темнит агент, ищет чëрную кошку в тëмной комнате.
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Wiley Fox
Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», – сказал агент Вадим Шпинев.

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А как можно кому-то впарить этого толстожопого пешехода с такой зарплатой?

Шишкановские клоуны, которые стоят за шпиневым, все равно получают свое бабло
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Pok_Toholo
Ответ владимр строков
Джикия, нахрена твой агент раскачивает лодку?
Я думаю понятно зачем
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ParvizLNDRreal
Агент отдельной жизнью живет. Джикия же не в курсе, что агент дает интервью.
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Строган Колянов
а почему агент про Дуарте ничего не сказал?
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Owen_the_Simple
Очень странная риторика для обсуждения продления контракта. При чём тут мачизм?
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Честный контроль
Мужчины на женщин не бычат и на поле синхронное плавание не устраивают с ужимками.
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Алексей Иванов
агентишку вообще бомбит не по детски...
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