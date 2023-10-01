Агент Джикии: «Переговоров с другими клубами нет. Георгий – мужчина, он не даст перейти в склочные разборки»

Агент Георгия Джикии заявил, что у защитника нет переговоров с другими клубами.

Капитан « » провел в запасе два последних матча Мир – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.

Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен.

Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, все будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», – сказал агент .

Сегодня «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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