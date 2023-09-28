Агент Джикии опроверг слухи, что «Спартак» готов продлить контракт с защитником только при понижении зарплаты: «Нет никаких проблем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Р-Спорт деньги Футбол

Агент Джикии заявил, что у защитника «Спартака» нет проблем с новым контрактом.

Ранее «Евро-Футбол.ру» сообщил, что руководство «Спартака» готово сохранить Джикию, если 29-летний игрок согласится на существенное понижение зарплаты.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, – есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего.

Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем – работаем, идем вперед», – сказал Вадим Шпинев.

Контракт Джикии с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2023/24.

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14 комментариев

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Алексей Иванов
Агентишка нервничает больше капитана...
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Overkiller
"Не реагируйте на вбросы, нет проблем, мы ничего не комментируем". А где он опроверг то?
+6
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T622222
Спасибо за все и видимо это конец
+5
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ЛыСъ
Сами запускаем слухи, сами опровергаем.
+2
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T622222
Спасибо за все и видимо это конец
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Spartakus1984
Ответ korotitch.v@yandex.ru
Мне кажется, некоторые проблемы решились бы. если в Самаре выставить в игре на первенство тот состав, который по уровню не ниже считающегося основным, но играет кубковые матчи, а в среду с "Динамо" пусть сыграет не тот состав, что громил их, а другой- играющий постоянно в чемпионате. И Джики был бы успокоен и команде это бы это интересно со многих точек зрения, утолив немало амбиций.
Нужно выставлять тот состав который в прошлом туре победил, не думая о Джикиях всяких.
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Алар
Если Джикия не будет попадать в состав, то контракт продлить возможно, но только с понижением зарплаты. Это же естественно!
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Spartakus1984
Ну повышать ЗП точно некуда и даже на действующую Зп Джикия не играет сейчас.
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mim81
Да раза в 2 понижать надо, а нет - давай, до свидания.
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Невский баклан
Джикия явно не играет на свою з/п, он даже не выделяется как ЦЗ, а наоборот не дотягивает.
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Андрей Петров
дыма без огня не бывает.
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Альфред
Нет никаких проблем Джикию с агентом выставляют за дверь))
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Руслан Платонов
Сильно уж агент Джикии активизировался последнее время в инфополе, видимо преследует какую то цель. Или новый контракт для Джикии или снова место в основе, но только место в основе нужно завоевать на поле, а не клянчить через агента
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