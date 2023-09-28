Агент Джикии опроверг слухи, что «Спартак» готов продлить контракт с защитником только при понижении зарплаты: «Нет никаких проблем»

Агент Джикии заявил, что у защитника «Спартака» нет проблем с новым контрактом.

Ранее «Евро-Футбол.ру» сообщил, что руководство « » готово сохранить Джикию, если 29-летний игрок согласится на существенное понижение зарплаты.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, – есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего.

Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем – работаем, идем вперед», – сказал .

Контракт Джикии с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2023/24.

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