Промес не забивает в 7 матчах РПЛ подряд. Хавбек «Спартака» повторил свою худшую серию в лиге
Квинси Промес повторил свою худшую безголевую серию в Мир РПЛ.
В матче 10-го тура «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Промесу, замененному на 60-й минуте игры, не удалось забить в 7-й игре чемпионата подряд. Атакующий полузащитник «Спартака» повторил свою худшую сухую серию в РПЛ.
Последний раз Промес забивал в РПЛ в матче против «Рубина» 5 августа – тогда «Спартак» одержал победу со счетом 4:1.
Подробная статистика нидерландца доступна здесь.
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