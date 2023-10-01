Промес не забивает в 7 матчах РПЛ подряд. Хавбек «Спартака» повторил свою худшую серию в лиге

Квинси Промес повторил свою худшую безголевую серию в Мир РПЛ.

В матче 10-го тура «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Промесу, замененному на 60-й минуте игры, не удалось забить в 7-й игре чемпионата подряд. Атакующий полузащитник « » повторил свою худшую сухую серию в .

Последний раз забивал в РПЛ в матче против «Рубина» 5 августа – тогда «Спартак» одержал победу со счетом 4:1.

Подробная статистика нидерландца доступна здесь.

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