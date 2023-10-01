Промес не забивает в 7 матчах РПЛ подряд. Хавбек «Спартака» повторил свою худшую серию в лиге

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес повторил свою худшую безголевую серию в Мир РПЛ.

В матче 10-го тура «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Промесу, замененному на 60-й минуте игры, не удалось забить в 7-й игре чемпионата подряд. Атакующий полузащитник «Спартака» повторил свою худшую сухую серию в РПЛ.

Последний раз Промес забивал в РПЛ в матче против «Рубина» 5 августа – тогда «Спартак» одержал победу со счетом 4:1.

Подробная статистика нидерландца доступна здесь.

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30 комментариев

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Sobachkin
Нужно просто найти белую полосу....и все будет 👍
+39
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+38
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Группа админов судорожно придумывают чего бы ещё про Спартак придумать)))
Предлагаю: Спартак находится в 7 очках от группы переходных матчей. Не благодарите
+15
-2
+13
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Отец Абду
Видимо он летает в облаках:)
+7
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9черное
Ответ Sobachkin
Нужно просто найти белую полосу....и все будет 👍
Вот уж никаких сомнений - в жизни этого парня было много белых полос! А сколько еще будет!
+3
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pav11k
Тем не менее, его продолжают восхвалять, в игре заметен очевидный крен на левый фланг. Не балласт, конечно, но и не топ уже
+2
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9черное
Позвоните Глебчику. Он там живой вообще?
+2
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KasperSurgut
Ответ Sobachkin
Нужно просто найти белую полосу....и все будет 👍
Дорожку, имели ввиду?🤣
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Алексей Спартаковский
при рыжем физруке в принципе все футболисты деградируют, не новость
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dimos84
Даёшь ,лучшую !!!
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Sirojiddin R
что происходит?
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Andrey Ashhabadskiy
чёткий!
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Cst Cap
Просто кончилось всё, иссяк стимул
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Сергей Сурков
Ответ Алексей Спартаковский
при рыжем физруке в принципе все футболисты деградируют, не новость
в точку,приходят хорошие игроки,играют три ,четыре игры нормально потом брёвнами становяться
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