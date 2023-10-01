Клопп о 4 удалениях «Ливерпуля» в 7 турах АПЛ: «Красная Мак Аллистера – не красная, ван Дейка удалили за обычный фол, первый эпизод с Жотой – не желтая»

Юрген Клопп высказался после судейского скандала в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

– Это одна из лучших игр «Ливерпуля» при вас?

– Да, безусловно. Я сказал ребятам сразу после игры, что очень горжусь ими. Я невероятно, невероятно горд. Думаю, особенно вдесятером они были действительно хороши... Они действительно хорошо делали все необходимое. Вдобавок ко всему мы были действительно опасны. Мы все равно создавали моменты, это отлично для нас.

Что касается красной Кертиса, то, вероятно, все присутствующие считают, что это очевидная красная. Я вижу это по-другому – просто потому, что играл в футбол, а большинство из вас, вероятно, нет. Удар по мячу с полной силой, нога прокатывается по мячу, а потом попадает в ногу. Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо.

Итак, это красная, но даже и близко не делал это специально. Для меня очень важно, чтобы никто не начал думать, что, раз у нас столько красных, то мы грубая команда. Это не так.

Первая красная карточка – [Мак Аллистер, в игре с «Борнмутом»]. Она не была красной (удаление официально признали ошибочным – Sports.ru). И нам пришлось играть непонятно сколько вдесятером. Вторая [ в игре с «Ньюкаслом»] – за обычный фол, я бы сказал. Теперь – третья. За ситуацию, которую я только что описал. А четвертую я никогда не пойму.

Сколько вы можете вспомнить матчей, где играли 11 на 9? Я смотрю много футбола. Подобное случается не так часто. И мы не били игроков « ». Мы пытаемся играть в футбол. Да, мы оборонялись, но эти две ситуации... Первый эпизод [с участием , за который он получил желтую] – это, понятно, не желтая. Повтор второго эпизода я не видел, но это не так важно, если первый момент – это не желтая. Тогда, возможно, и второй эпизод не тянет на желтую. И тогда мы бы продолжили играть вдесятером.

Это все усложнило, но ребята действительно извлекли из этого максимум, это было невероятно. Менталитет, который мы продемонстрировали, не имел себе равных. Никогда не видел ничего подобного. Это топ, топ, топ.

Из-за этого обидного автогола люди могут подумать, что мы ничего не добились в игре. Я смотрю на это иначе. Думаю, я так много узнал о своей команде – гораздо больше, чем если бы мы выиграли при плохой игре. Это было действительно выдающееся выступление в определенном смысле. Мы не получили за это очков, но все равно воспользуемся этим. Таков наш план, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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