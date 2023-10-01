Клопп о 4 удалениях «Ливерпуля» в 7 турах АПЛ: «Красная Мак Аллистера – не красная, ван Дейка удалили за обычный фол, первый эпизод с Жотой – не желтая»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Вирджил ван Дейк Саймон Хупер Диогу Жота Алексис Мак Аллистер Кертис Джонс Футбол

Юрген Клопп высказался после судейского скандала в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

– Это одна из лучших игр «Ливерпуля» при вас?

– Да, безусловно. Я сказал ребятам сразу после игры, что очень горжусь ими. Я невероятно, невероятно горд. Думаю, особенно вдесятером они были действительно хороши... Они действительно хорошо делали все необходимое. Вдобавок ко всему мы были действительно опасны. Мы все равно создавали моменты, это отлично для нас.

Что касается красной Кертиса, то, вероятно, все присутствующие считают, что это очевидная красная. Я вижу это по-другому – просто потому, что играл в футбол, а большинство из вас, вероятно, нет. Удар по мячу с полной силой, нога прокатывается по мячу, а потом попадает в ногу. Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо.

Итак, это красная, но Кертис даже и близко не делал это специально. Для меня очень важно, чтобы никто не начал думать, что, раз у нас столько красных, то мы грубая команда. Это не так.

Первая красная карточка – Алексис [Мак Аллистер, в игре с «Борнмутом»]. Она не была красной (удаление официально признали ошибочным – Sports.ru). И нам пришлось играть непонятно сколько вдесятером. Вторая [Вирджилу ван Дейку в игре с «Ньюкаслом»] – за обычный фол, я бы сказал. Теперь – третья. За ситуацию, которую я только что описал. А четвертую я никогда не пойму.

Сколько вы можете вспомнить матчей, где играли 11 на 9? Я смотрю много футбола. Подобное случается не так часто. И мы не били игроков «Тоттенхэма». Мы пытаемся играть в футбол. Да, мы оборонялись, но эти две ситуации... Первый эпизод [с участием Диогу Жоты, за который он получил желтую] – это, понятно, не желтая. Повтор второго эпизода я не видел, но это не так важно, если первый момент – это не желтая. Тогда, возможно, и второй эпизод не тянет на желтую. И тогда мы бы продолжили играть вдесятером.

Это все усложнило, но ребята действительно извлекли из этого максимум, это было невероятно. Менталитет, который мы продемонстрировали, не имел себе равных. Никогда не видел ничего подобного. Это топ, топ, топ.

Из-за этого обидного автогола люди могут подумать, что мы ничего не добились в игре. Я смотрю на это иначе. Думаю, я так много узнал о своей команде – гораздо больше, чем если бы мы выиграли при плохой игре. Это было действительно выдающееся выступление в определенном смысле. Мы не получили за это очков, но все равно воспользуемся этим. Таков наш план, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

«Ливерпуль» шикарен после удалений: держались и жалили «Тоттенхэм» больше часа. У Клоппа есть проверенный рецепт

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30 комментариев

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Иван Лапин
Через 10 лет узнаем, как сити покупал судей по аналогии с барсой
+14
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Infineon
Ответ dr. cage
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Глазки открой , он по факту говорит про очевидные ошибки судей ( которые они же и признали ) , потом высирай про нытье.
+13
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Денис Давыдов
Ответ dr. cage
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Пеп если бы его так судили ваще с ума сошел бы, так что Клопп себя ещё очень сдержано ведёт.
+8
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Смари Муха
Судьи очень предвзято относятся к Ливерпулю
+12
-8
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Njord T
Очень достойные слова
Вызывает уважение
В очередной раз
Не болею за Ливерпуль, но есть желание притопить за них в следующих матчах
+10
-6
+4
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llolishe
Ответ Иван Лапин
Через 10 лет узнаем, как сити покупал судей по аналогии с барсой
Ну кто смотрит футбол глазами уже это итак знают
+5
-3
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Buba
Ответ trav
За такие слова его надо бы на 3 матча дисквалифицировать
Себя дисквалифицируй.
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llolishe
Судьи умирают за Гвардиолу уже который сезон
Это просто ФАКТ
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Ненавидящий2.0
С Юргеном не согласен по карточке Кёртису, в моё время, когда я играл - это тоже была всего лишь ЖК, да и то не у всех судей, если сначала играл в мяч, потом хоть ногу оторви, некоторые судьи даже ЖК не показывали за такое, но правила постоянно дополняются и на сегодняшний день это прямая красная, потому как открытыми шипами выше голеностопа и наступает на ногу. По КК ВВД есть нюансы, но даже с ней можно согласиться, по остальном картам согласен. Ах да, второй фол Жоты тянул на ЖК.
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newhood@icloud.com
Держись Юран! Все срежиссировано , что Пеп берет третью лигу подряд и героем идет в сборную… а тут ты со своими нуньесами даже в меньшенстве матчи вытаскиваешь, не порядок! В десятером победил? А в девятером? Гол забил? А если не засчитаем ?
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Sergio Es
У Клоппа очень хорошая Команда в этом сезоне. Молодая, энергичная, атмосфера в коллективе шикарная, мотивация бешеная
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Алина Наманова
Ответ dr. cage
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А ты че ноешь?сидишь на диване и пишешь херню. У его команды не заслуженно отобрали очки.
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Vitto
Ответ vladimir.kostrichko
Это нытье????Вы че ау...Вчера судейский корпус даже признал ошибку.......
По голу Диаса, но он же и про КК плачет. То есть Клопп занимается манипуляциями или совершает ошибки.
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Njord T
Ответ Serge Vendino
Вызывает уважение нытье про судей?
Если вы задавали вопрос, то: да, у меня лично, вам не навязываю вызывает уважение спокойное рассудительное описание видения ситуаций, с несправедливыми ( что признали сами функционеры) решениями против команды, а также, концентрация не на результате последнего матча, а на поведение команды , оказавшейся в опредёленных условиях из-за внешнего воздействия ( незасчитанный чистый гол ( признали сами ) спорная первая красная ( по мнению Клоппа и многих нейтральных болельщиков и специалистов, спорное второе удаление)
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Денис Давыдов
Ответ trav
За такие слова его надо бы на 3 матча дисквалифицировать
а лучшк сразу на 103.
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