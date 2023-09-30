Ван Дейк о ВАР после 1:2 от «Тоттенхэма»: «По ТВ не показали офсайдные линии – это странно и не очень хорошо»

Вирджил ван Дейк высказался о ВАР после поражения от «Тоттенхэма».

« » проиграл со счетом 1:2 в матче . В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

– Проиграть матч в любом случае неприятно. Но как мы сражались, как защищались – это было приятно видеть. Главный тренер сказал нам это в раздевалке. Мне как капитану приятно видеть, что все так усердно работают и бьются друг за друга.

Пропустить автогол на последних минутах матча – это жестоко.

– Теряете ли вы веру в ВАР?

– Трудно сказать, теряю ли я веру в ВАР. ВАР должен принимать справедливые и очевидные решения.

Кажется, в телевизионной трансляции не показали офсайдные линии. Это все немного странно. Не знаю, кто находился в комнате ВАР и принимал это решение.

Это не очень хорошо и выглядит не очень хорошо. Но что есть, то есть. Мы проиграли, – сказал капитан «Ливерпуля» .

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