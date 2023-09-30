Ван Дейк о ВАР после 1:2 от «Тоттенхэма»: «По ТВ не показали офсайдные линии – это странно и не очень хорошо»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Вирджил ван Дейк Луис Диас Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о ВАР после поражения от «Тоттенхэма».

«Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

– Проиграть матч в любом случае неприятно. Но как мы сражались, как защищались – это было приятно видеть. Главный тренер сказал нам это в раздевалке. Мне как капитану приятно видеть, что все так усердно работают и бьются друг за друга.

Пропустить автогол на последних минутах матча – это жестоко.

– Теряете ли вы веру в ВАР?

– Трудно сказать, теряю ли я веру в ВАР.  ВАР должен принимать справедливые и очевидные решения. 

Кажется, в телевизионной трансляции не показали офсайдные линии. Это все немного странно. Не знаю, кто находился в комнате ВАР и принимал это решение.

Это не очень хорошо и выглядит не очень хорошо. Но что есть, то есть. Мы проиграли, – сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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36 комментариев

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Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
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Gr1mPatron
Так там ОФ заявление вышло что они и не смотрели ничего
+15
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Марат Романов
Интересно ну хоть одно разумное объяснение почему не чертили линии есть?(хотя там и без линий видно что оффсайда нет)ну помимо явного заказа на нужное судейство и коррупции
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Wekil Halylow
Ответ Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
уже признали ошибку там был чистий гол
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Jeicob Harlon
Сенодня сити проиграл,и скорее всего задействовали всех чтоб Ливерпуль обязательно потерял очки!,Вирджил не переживайте весь мир всё видел вы молодцы
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3y6acTbIu 6apc
Ответ udiekemen
Судья конечно все испортил
Из-за таких матчей, нейтральный болельщик и начинает поддерживать Ливерпуль.
Люди смотрят на характер, на стержень одних и, реагируют на вопиющую несправедливость с другой стороны.
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llolishe
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Какие оффсайдные линии когда получили чемодан с деньгами
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Amalfitano
Думаю пора кончать с этой коррупцией в судейском корпусе. Отправить Юве в Серию Б и делов то. Так сказать, отрубить змее голову.
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llolishe
Ван Дейка похвалю-отлично сыграл сегодня как и Алиссон
Просто судья был за другую команду
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llolishe
Горд что болею за Ливерпуль!
Ни одна команда в мире после двух удалений так бы не сыграла топово!
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Гамарджоба Генацвале
Даже в АПЛ такие скандалы по поводу судейства. Это к разговорам о вчерашнем матче Ростов -Урал и о судействе в РПЛ. Везде одно и тоже.
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llolishe
Ответ Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
7 сезонов такое судейство
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Betonomeshalka
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Ливерпуль дважды отставал от Сити на 1-2 очка в конце сезона, именно такое судейское позорище может сыграть роль кто в итоге станет чемпионом.
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Ответ Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
Справедливости ради в сегодняшнем матче сити хван хи чан имея желтую в какой-то момент грубо сфолил, до того как забить победный. Лично я считаю что тот фол был на вторую желтую
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JFT96
Ответ QWertY
Скаузеры, вы должны отомстить Тоттенхэму и их болельщикам за сегодняшний вечер. Встаньте с дивана, включите плойку, поставьте игру на уровень новичка и забивайте Тоттенхэму пока не устанут ваши пальцы. Вперед, месть должна свершиться!
Ты Кристал Пэласу отомстил уже?
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Woman221b
Ответ Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
Работа на Манчестер Сити? От АПЛ... Ты серьёзно? От АПЛ, которая в прошлом сезоне выдвинула 100+ обвинений к Сити и грозит им серьёзными санкциями и судами. Конспиролог из тебя так себе, конечно..
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Промах Мораты
Ответ Alexander Vishnyakov
Не хочется говорить о неких заговорах. Но ощущается работа на Манчестер Сити. Ну а как иначе и для чего такие грубые нарушения.
Заговоры. Болеет за Спартак. Все ясно
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Ненавидящий2.0
Ответ slavutich_007
Достойный ответ: ... что есть, то есть. Мы проиграли. У кого повернется язык назвать это нытьем...?
у манси
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Бритые_ноги_Неймара
Ответ Gr1mPatron
Так там ОФ заявление вышло что они и не смотрели ничего
это да, но я сидя за телевизором был также в недоумении почему не показывают повтор момента с линиями. Это очень "странно"
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udiekemen
Судья конечно все испортил
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The Best
ВАР работает правильно,тут вопрос к тем кто сидит за этими мониторами и рисует линии.Опять же даже в таких ситуациях всё зависит от человека
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Naparn1k
Непохоже на обычный непрофессионализм судейской бригады, больше выглядело как преднамеренное убийство
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slavutich_007
Достойный ответ: ... что есть, то есть. Мы проиграли. У кого повернется язык назвать это нытьем...?
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Фанат спорта01
да там и без линии было видно что офсайда не было.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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