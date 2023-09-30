Клопп об 1:2: «Не видел еще такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями. У Джонса – не грязный прием, первой желтой Жоты не было, автогол Матипа – судьба»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Жоэль Матип Диогу Жота Кертис Джонс Футбол

Юрген Клопп заявил о сумасшедших решениях после поражения от «Тоттенхэма».

«Ливерпуль», играя вдевятером из-за двух удалений с 69-й минуты, проиграл со счетом 1:2 в матче 7-го тура АПЛ, пропустив на 96-й минуте.

«Я еще никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче.

Никогда не видел подобного матча с такими несправедливыми обстоятельствами и сумасшедшими решениями. Мы забили сами себе, это автогол, и это сложно принять. Но я все равно очень горжусь командой.

Первая красная карточка: Кертис Джонс наступает на мяч, и нога скользит по нему дальше – в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. Он на полной скорости наступает на мяч и скользит по нему дальше. Не повезло.

Затем Диогу Жота – его первая желтая карточка. Там не было желтой карточки. Потом он получил вторую желтую карточку, и мы защищались вдевятером, а это сложно.

Если хотите построить команду, то нужны футболисты с характером. И сегодня я их видел. Они бились. Особенный вечер.

Что касается автогола Матипа, то это немного похоже на судьбу, кто-то должен был выставить ногу в том моменте. Великолепная игра Жоэля в обороне в этом матче на самом деле. Он поставил ногу, и от него мяч попал в ворота.

В жизни бывают вещи и похуже. Такие моменты бывают», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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151 комментарий

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corazón blanco
Клопп держит удар, молодец, похвалил команду, такие слова дорогого стоят для игроков Ливерпуля.
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starikhotabich
Самое обидное, что судье грозит: НИЧЕГО!!!!!🤬
+94
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Отец Абду
Ливерпуль против ТТХ ❎
Ливерпуль против судейской бригады ✅
+72
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BearS
Желтая Жоте, как и оффсайд с голом - это что-то на уровне Эвребе. Редкая шляпа. На повторе даже видно, как Удоги САМ ЦЕПЛЯЕТ СВОЮ ЖЕ НОГУ. Это просто финиш для ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ.
+59
-8
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altair057
Удаление Джонса возможно и было, но красная Жоты и отмененный гол Диаса это мягко говоря дурачество.
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Snid
Ливерпуль очень волевая и сильная команда и это радует, хоть и проиграли.
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Wekil Halylow
Ответ Ман Сити
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рамках шити?
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Бондарев Олег
Да, я тоже такого не припомню, чтобы судья бегал в майке домашней команды с первых минут)))))
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luu
Весь футбольный мир на стороне Ливерпуля, во втором круге будет погром в курятнике.
+31
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Арман Мартиросян
Пора уже назначить переигровки после таких вопиющих судейских перформансов. И пожизненно отстранить от футбола этих некомпетентных клоунов.
+21
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Ненавидящий2.0
Ответ BearS
Желтая Жоте, как и оффсайд с голом - это что-то на уровне Эвребе. Редкая шляпа. На повторе даже видно, как Удоги САМ ЦЕПЛЯЕТ СВОЮ ЖЕ НОГУ. Это просто финиш для ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ.
Возможно зацеп и имел место быть, но по тому же повтору видно как Удожи продолжает движение делая ещё 2-3 шага, поднимает голову и видит, что первым на мяче будет Гомес и решает завалиться на газон. Этот взгляд по трансляции было видно из космоса
+23
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Норайр
Ответ Obdob
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Такое может написать только тот,, кто не видел этот матч !
+15
-1
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Naparn1k
Спасибо команде за проявленный характер. Уверен, этот матч только закалит игроков. Матип не виноват, прекрасно действовал всю игру, не повезло в эпизоде. Такого судейства не пожелаю никому, надеюсь этот лысый беспредельщик насудился в апл
+12
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mj23.net
PGMOL признал вопиющую ошибку. Клоуны. Для виду отстранят судью. Но в трансляции видно, что в будке начали вроде линию рисовать. Там было видно приближение кадра. А потом резко все остановилось.
+11
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Совесть и честь
Ливерпуль реально засудили,это факт
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Andrey Kuzmin
Ответ Ман Сити
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Да что ты говоришь. А вот судейский комитет признал ошибку от судейской бригады
https://i.redd.it/z751iwv80grb1.png
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Paul Moskalenko
Сдержанность на высоте. Вот что значит опыт.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Больше всего удивило, что победный гол забил не судья с передачи лайнсмена.
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Buba
Ответ CriminalJoint62
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Проспись.
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Graziano
Всегда не хочется читать про судейство от тренеров, но тут трудно поспорить. Левый офсайд. Первой карточки Жоты действительно не было. Ну и такое себе удаление Джонса.
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Yarik Yurkiv
Чувство опустошения и несправедливости переполняет… Но в любом случае респект красным! А свои очки ещё наберем💪🏼
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kov_entry
Уберите пожалуйста эту новость из раздела "футбол". Ничего общего с футболом эта игра не имела.
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NO NAME
Ответ Ман Сити
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Вот и главный 🤡. Всегда с тебя и ригоберки рофлю
+4
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NO NAME
Клопп просто лучший ❤
+3
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BiVG
Вдевятером против двенадцати.
+3
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