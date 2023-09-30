Клопп о незасчитанном голе Диаса: «Неправильно нарисовали офсайдные линии. Тяжело с этим смириться»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Саймон Хупер Мохамед Салах видеоповторы Луис Диас Футбол

Юрген Клопп высказался об ошибке в фиксации офсайдных линий.

«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

Отметим, что PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, уже признала решение об отмене гола ошибкой судей.

«Гол из офсайда. Но это не офсайд, если посмотреть. Они неправильно нарисовали офсайдные линии.

Мяч находился между ног Мохамеда Салаха. Они неправильно нарисовали линии, и не оценили момент, когда Мо в рамках правил сделал передачу.

Тяжело с этим смириться», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

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38 комментариев

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djkdkrb
Ответ QWertY
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Уже ФА официально признали, что офсайда не было
+19
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ta-tosha
Пришел домой с стадиона... Сказать нечего, все все видели, комментарии излишни, тупо испорченный матч тура, и хочется надеятся - не по заказу
Даже с трибун было видно без повтора и ВАРа, что офсайда не было, как и жёлтой в первом эпизоде Жоте - он просто бежал без движения в сторону игрока ТТХ.
Ощущения неприятные были ещё перед игрой - назначили того же клоуна, и ту же бригаду ВАР, которые начудили в матче МЮ- Вулвз в первом туре и были дисквалифицированы.
Как так можно, что там делает АФА и Вэбб? Это же трэш, каждый тур клоунада чуть ли не в каждой игре
И я намекаю не на МЮ, им сейчас не до этого
+14
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Alexey Lazarev
А их рисовали? На трансляции был один стоп-кадр без всяких линий…
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Vicente Rodríguez
Просто так получилось Юрген, что все судьи матча Ослепли и Отупели. Бывает... Хотя нет, не бывает
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S H A R K
Надо обнулить результаты матча и переиграть матч. Так было бы справедливее. Но этого ведь не будет, ибо в мире справедливости нет...
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Ненавидящий2.0
Они вообще их не рисовали
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Mike Eydis
"Правосудие три рубля раз, три рубля два, три рубля три, ПРАВОСУДИЕ ПРОДАНО"
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Mike Eydis
У судей Европы три святых города: МММ, Милан, Мадрид, Манчестер а тут еще и обойти могли...Отольется манчестеру, не быть ему чемпионом и не поднять кубка в этом сезоне
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Александр Белов
Ответ Vicente Rodríguez
Просто так получилось Юрген, что все судьи матча Ослепли и Отупели. Бывает... Хотя нет, не бывает
В тот день когда Сити бездарно слил
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Митя Репин
Ответ QWertY
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Понимаю. Сложно принять, что кто-то может ходить на стадион в Лондоне.
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Пора покупать уже Галено и Андре Силву или Инашиу на ЦЗ Сколько можно смотреть как Гомеза оббегают соперники?
Гомес сыграл нормально, а тебе бы курс какой пропить, может попустит тебя
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Someone from Internet
Ответ llolishe
Пора покупать уже Галено и Андре Силву или Инашиу на ЦЗ Сколько можно смотреть как Гомеза оббегают соперники?
Какая разница? Вышел Соломон и несколько раз уходил от Трента как от стойки))
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Reshal Hafizov
Ответ Reshal Hafizov
na dos samsykmay
а за что минусуете-то)
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QWertY
Ответ Rick Sorkin
Зачем так упорно заниматься тем, чем не умеешь (шутками)?
Какие шутки?
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QWertY
Ответ Док163
🤡
Зачем ты скинул свою аву?)
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Айрат Ситдиков
Ответ djkdkrb
Уже ФА официально признали, что офсайда не было
Каждый 5-6 матчей в апл не могут нормально линии сделать, клоунада.
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Alex Cardo
Ответ QWertY
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gninnur esrever*
Да, Ливер седня замочили просто.
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Alex Cardo
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Санжар Уразбаев
А что если при таких несправедливых решениях игроки просто откажутся играть ибо играть с таким кривоглазым судьей невозможно ))), лучше всем объединится и вместе тупо не играть пока не будет справедливо
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Санжар Уразбаев
А что если при таких несправедливых решениях игроки просто откажутся играть ибо играть с таким кривоглазым судьей невозможно ))), лучше всем объединится и вместе тупо не играть пока не будет справедливо
0
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Krutik_prutik
Максимум, что может быть этих клоунов отправят судить в чемпионшип, но с чемоданом бабла от «бензоколонки» это не страшно.
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womaniser
Только что пмго или как там их? Признали свою ошибку с голом Диаса
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