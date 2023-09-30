Клопп о незасчитанном голе Диаса: «Неправильно нарисовали офсайдные линии. Тяжело с этим смириться»
Юрген Клопп высказался об ошибке в фиксации офсайдных линий.
«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.
Отметим, что PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, уже признала решение об отмене гола ошибкой судей.
«Гол из офсайда. Но это не офсайд, если посмотреть. Они неправильно нарисовали офсайдные линии.
Мяч находился между ног Мохамеда Салаха. Они неправильно нарисовали линии, и не оценили момент, когда Мо в рамках правил сделал передачу.
Тяжело с этим смириться», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.
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Даже с трибун было видно без повтора и ВАРа, что офсайда не было, как и жёлтой в первом эпизоде Жоте - он просто бежал без движения в сторону игрока ТТХ.
Ощущения неприятные были ещё перед игрой - назначили того же клоуна, и ту же бригаду ВАР, которые начудили в матче МЮ- Вулвз в первом туре и были дисквалифицированы.
Как так можно, что там делает АФА и Вэбб? Это же трэш, каждый тур клоунада чуть ли не в каждой игре
И я намекаю не на МЮ, им сейчас не до этого
https://ibb.co/wJDQft9