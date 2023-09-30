Клопп о незасчитанном голе Диаса: «Неправильно нарисовали офсайдные линии. Тяжело с этим смириться»

Юрген Клопп высказался об ошибке в фиксации офсайдных линий.

« » проиграл « » со счетом 1:2 в матче . В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев .

Отметим, что PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, уже признала решение об отмене гола ошибкой судей.

«Гол из офсайда. Но это не офсайд, если посмотреть. Они неправильно нарисовали офсайдные линии.

Мяч находился между ног . Они неправильно нарисовали линии, и не оценили момент, когда Мо в рамках правил сделал передачу.

Тяжело с этим смириться», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .

На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

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