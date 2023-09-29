Неймар не забил с пенальти и отдал голевой пас. У него 2 ассиста в 3 матчах за «Аль-Хилаль»

Неймар сделал 2-е результативное действие в чемпионате Саудовской Аравии.

31-летний бразильский форвард, играющий за « », в матче 8-го тура против « » (2:0, второй тайм) с углового отдал голевую передачу на защитника , который отличился впервые после перехода из «Челси».

Теперь на счету 2 результативные передачи в 3 играх в саудовской лиге.

В первом тайме Неймар мог забить первый гол за новый клуб, но не реализовал пенальти – его удар парировал корейский вратарь Ким Сын Гю.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ» доступна здесь.

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