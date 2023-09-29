Неймар не забил с пенальти и отдал голевой пас. У него 2 ассиста в 3 матчах за «Аль-Хилаль»

Теги Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Шабаб Эр-Рияд Калиду Кулибали Ким Сын Гю Футбол

Неймар сделал 2-е результативное действие в чемпионате Саудовской Аравии.

31-летний бразильский форвард, играющий за «Аль-Хилаль», в матче 8-го тура против «Аль-Шабаба» (2:0, второй тайм) с углового отдал голевую передачу на защитника Калиду Кулибали, который отличился впервые после перехода из «Челси».

Теперь на счету Неймара 2 результативные передачи в 3 играх в саудовской лиге.

В первом тайме Неймар мог забить первый гол за новый клуб, но не реализовал пенальти – его удар парировал корейский вратарь Ким Сын Гю.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ» доступна здесь.

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15 комментариев

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Павел Корнилов
Да он просто там отдыхает
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хавбек+
Ответ rigobersong
Жаль Митрович всем пенальти раздает, хотя сам отлично их забивает, давно бы лидировал в оюгонке бомбардиров, но видно результаты команды ему важнее мусорной статки:))
Неймар вроде ради пенок Кавани выжал из команды?)
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Имя Фамилия
Неймар по сути сделал оба гола. Второй ассист на Митровича шедевральный. Ему также не записали один из ассистов в дебютном матче из-за того что партнёры так же криво сыграли в завершении. У Нэя и самого сейчас проблемы с реализацией, но не следует забывать, что он полгода восстанавливался после операции, потом этот обидный переезд из Европы и ещё истерики беременной жены, а реализация это вещь которая требует хладнокровия и уверенности в себе, так что всё это сказывается. Тем не менее именно как креативщик и плеймейкер он играет совершенно блестяще и практически все голы Аль Хилаля когда Нэй был на поле были забиты с его непосредственным участием.
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ddddan 2
Ответ Юсуф Тайсумов
Месси ее насиловал да так, что заставил праздновать гол на коленках
с Каталонией Месси это делал?судя по долгам барсы,да
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igornemo
Вот тебе седина в бороду,вот тебе бес в ребро,вот тебе походы по девочкам😆😆😆
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rigobersong
Ответ Павел Корнилов
Да он просто там отдыхает
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Имя Фамилия
Ответ Павел Корнилов
Да он просто там отдыхает
Ты его игру видел? Неймар за 3 матча поучаствовал в 6-и голах, и ещё могло быть больше, если бы Митрович не мазал по пустым.
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Геннадий Тимченко
Ответ хавбек+
Неймар вроде ради пенок Кавани выжал из команды?)
да, помню как чувак, которого сейчас защищает адвокат Месси, отбирал мяч у Кавани и отдавал Неймару 🤢
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rej1sta
Ответ Стахович
Всего лишь 1/8 от статы великого Криша,покорителя всея Каталонии
Какой он там покоритель?)
Слил Барсе больше матчей, чем выиграл
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Ответ Стахович
Всего лишь 1/8 от статы великого Криша,покорителя всея Каталонии
Месси ее насиловал да так, что заставил праздновать гол на коленках
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ddddan 2
с Каталонией Месси это делал?судя по долгам барсы,да
а вот с Каталонией это бартомеу сделал,Месси выигрывал для барсы титулы, а ты фанатка кристинки обиженки истерички
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