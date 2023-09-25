Неймар опроверг слухи о конфликте с тренером «Аль-Хилаля» Жезушем: «Чушь. Прошу прекратить публиковать фэйковые новости»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш соцсети Футбол

Неймар опроверг слухи о конфликте с тренером.

Ранее в нескольких источниках появилась новость о том, что у нападающего «Аль-Хилаля» возник конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист просил клуб уволить специалиста. 

«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.

Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение», – написал Неймар в комментариях к новости в одном из инстаграм-аккаунтов. 

Бразилец провел 3 матча в составе «Аль-Хилаля» и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь

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8 комментариев

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Men77
"Чушь, мы вместе вечером едем в клуб"
+4
0
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superbro
Неймар о конфликте с тренером «Аль-Хилаля» Жезушем: А кто это?
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Иса Умаров
значит это правда
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