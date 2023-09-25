Неймар опроверг слухи о конфликте с тренером «Аль-Хилаля» Жезушем: «Чушь. Прошу прекратить публиковать фэйковые новости»
Неймар опроверг слухи о конфликте с тренером.
Ранее в нескольких источниках появилась новость о том, что у нападающего «Аль-Хилаля» возник конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист просил клуб уволить специалиста.
«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.
Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение», – написал Неймар в комментариях к новости в одном из инстаграм-аккаунтов.
Бразилец провел 3 матча в составе «Аль-Хилаля» и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.
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