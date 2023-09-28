Марио о фото с Акинфеевым перед игрой с ЦСКА: «Зачем создавать такой шум? Некоторые смешивают меня с грязью»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес высказался о совместном фото с Игорем Акинфеевым.

Снимок был сделан перед матчем «Зенита» с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

— После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения — ты тянешь руку, напротив Акинфеев с холодным взглядом. Судя по видео, Игорь и другие твои знакомые в итоге отбили тебе пять, а Акинфеев просто был сконцентрирован. Что было на самом деле?

— Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года. У меня осталось много друзей в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной.

— Ты видел это фото? Знаешь, как все его обсуждали после матча?

— Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения?

Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор — один лишь негатив.

Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации, — сказал защитник «Зенита».

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15 комментариев

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QWertY
Грязь: скорее меня смешивают с тобой, а я такого отношения не заслужил
+28
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ArdaTuran
Правильно делают, что смешивают.
Сначала клянётся, что не будет играть ни за какой клуб в РФЛ кроме ЦСКА, потом едет к себе домой, не выдержав уровень, возвращается обратно к кормушке в Зенит.
Куча примеров, когда игрок ЦСКА играл в Зените, но никто из них не лицемерил настолько, насколько Марио.
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veloriksha
Ты сам себя вместе со своим агентом смешал себя и не с грязью, а гораздо с худшим. И почему клуб должен был выкупать контракт который ты сам и разорвал, пойдя тебе навстречу?
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Артем Гладских
он заслужил такое отношение.
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Алексей Ильин
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Да пес с ним! Хорош
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«Марио с Мойки» Хлопочи
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Сергей48
Ответ ArdaTuran
Правильно делают, что смешивают. Сначала клянётся, что не будет играть ни за какой клуб в РФЛ кроме ЦСКА, потом едет к себе домой, не выдержав уровень, возвращается обратно к кормушке в Зенит. Куча примеров, когда игрок ЦСКА играл в Зените, но никто из них не лицемерил настолько, насколько Марио.
Доходчивое объяснение!
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Клирик
Ответ Доктор Верховцев
Да успокойтесь уже со своими клятвами. Я тут давеча прочитал интересную вещь про культурный изоморфозис. Это явление, при котором норма в одной культуре является дикостью в другой. В частности это касается чести, клятв и прочего. В нашем культурном пространстве честь дороже всего, денег, славы и прочего. А в их культуре главное — это достичь необходимой цели, получить результат, а какими средствами, неважно. Там крутым считается тот, кто добился чего-то ценного в глазах окружающих, и не имеет значения, что он обманул, предал, украл. Так что, положите вы на их клятвы.
И охота вам в таком обществе жить?
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Severfan
Марио уже в прошлом. Игрок был самоотверженный, за ЦСКА бился как лев - сколько раз было, когда получал жёсткие травмы головы и в следующем матче выходил и продолжал биться. И за эти годы благодарен ему! Но теперь он в прошлом, теперь он игрок другой команды, как бы и фиг с ним
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TFP_Sports
Скажи СПАСИБО, что только с грязью
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analogia
Лицеме́р
Существительное
Неискренний, лицемерный человек, тот, у кого слова и поступки не соответствуют истинным чувствам, намерениям

В такие минуты он походил на хрестоматийного лицемера, который, чтобы обмануть другого (или себя) по-крупному, беспредельно искренен в мелочах, в описании подробностей, доказывающих, что он не лжёт и не таит камня за пазухой.
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punker18
Грязь? это не грязь, это другая субстанция, пахнущая немного дурно.
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