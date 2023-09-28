Марио о фото с Акинфеевым перед игрой с ЦСКА: «Зачем создавать такой шум? Некоторые смешивают меня с грязью»

Марио Фернандес высказался о совместном фото с Игорем Акинфеевым.

Снимок был сделан перед матчем «Зенита» с армейцами в 7-м туре Мир (1:1).

— После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения — ты тянешь руку, напротив с холодным взглядом. Судя по видео, Игорь и другие твои знакомые в итоге отбили тебе пять, а Акинфеев просто был сконцентрирован. Что было на самом деле?

— Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года. У меня осталось много друзей в , за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной.

— Ты видел это фото? Знаешь, как все его обсуждали после матча?

— Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения?

Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор — один лишь негатив.

Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации, — сказал защитник « ».

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