Семак о ЦСКА: «Один из лидеров РПЛ и наш конкурент, ждем очень сложной игры. Марио – суперпрофессионал, он покажет максимум»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против московской команды в рамках 7-го тура Мир 3 сентября.

– Сергей Богданович, с момента предыдущей встречи с ЦСКА прошло немного времени – всего полтора месяца. Насколько изменились команды за этот период? Поменялся ли расклад сил?

– Насчет изменений сложно сказать. Изменения есть, безусловно. У нас есть целая группа игроков, которая не принимала участия в предыдущем матче.

Плюс к первым играм сезона команды всегда подходят в разном состоянии. Сейчас обе команды более или менее набрали ход, думаю, состояние обеих команд лучше, чем в первом матче.



– Повышенный интерес к персоне в преддверии этой встречи. Общались ли вы с ним персонально по поводу игры с ЦСКА?

– Нет. Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером отношения к делу для всех ребят.

Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен.



– Следите ли вы за статистикой своего противостояния с командами ? Как в целом оцените работу специалиста у руля ЦСКА?

– Я думаю, не совсем корректно оценивать специалиста, но в том, что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов.

Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат.



– Выездной матч в Кубке в середине недели, затем – выезд на выходных в Премьер-лиге. Можно ли успеть восстановиться в этот промежуток? Особенно тем футболистам, которых мы часто видим в стартовом составе.

– Для нас это самый сложный отрезок, по крайней мере, сейчас это видится именно так – до сентябрьской паузы на матчи сборных. Очень много выездных матчей, выездные матчи с нашими главными соперниками, кубковые игры посреди недели: из трех две – выездные.

Календарь непростой, и для нас очень важно пройти этот цикл с наименьшими потерями, учитывая, что многие игроки присоединились уже по ходу сезона, а кто-то выбыл из-за травмы. Для нас это непростой период, но наша задача – сделать максимум из того, что мы можем. Нужно сохранить результат и подойти к паузе в хорошем настроении.



– ЦСКА на старте чемпионата чередует сверхудачные матчи с не самыми успешными. Чего вы ждете в игровом плане от этой команды в очной встрече?

– Стабильность – то слово, которое почти всегда применимо к ЦСКА. Они действуют достаточно стабильно. Конечно, получается не всегда, но так у всех команд – ни у кого не получается играть стабильно и добиваться того результата, которого они хотят, это абсолютно нормально.



– По-прежнему очевидны сложности в линии обороны «Зенита» в плане кадров. Есть ли подвижки в позитивную сторону?

– Конечно, есть. Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем – добавятся , , Эракович и Мостовой – четыре футболиста, твердые игроки нашей основной обоймы. Естественно, для нас это хорошо.



– У ЦСКА вернулся в строй Игорь Акинфеев. Это хорошая для них новость в преддверии матча с «Зенитом»?

– Безусловно. Игорь – легенда всего российского футбола и стержень армейского клуба. Это очень важный игрок в плане игровых и лидерских качеств. Безусловно, его возвращение – огромный плюс для команды.



– Сегодня первое сентября, праздник. Что бы вы пожелали ребятам, которые сегодня пошли в школу?

– В моей семье первоклассников нет, все дети уже достаточно взрослые. Для них это небольшой стресс, начало учебного года, а для родителей – небольшое облегчение после достаточно продолжительных каникул.

Родителям я хочу пожелать терпения, а детям – делать то, что они должны делать, прилежания и успехов в учебе, – сказал главный тренер «Зенита».

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