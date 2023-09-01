Семак о ЦСКА: «Один из лидеров РПЛ и наш конкурент, ждем очень сложной игры. Марио – суперпрофессионал, он покажет максимум»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес Вильмар Барриос Андрей Мостовой Страхиня Эракович Ду Кейрос Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против московской команды в рамках 7-го тура Мир РПЛ 3 сентября.

– Сергей Богданович, с момента предыдущей встречи с ЦСКА прошло немного времени – всего полтора месяца. Насколько изменились команды за этот период? Поменялся ли расклад сил?

– Насчет изменений сложно сказать. Изменения есть, безусловно. У нас есть целая группа игроков, которая не принимала участия в предыдущем матче.

Плюс к первым играм сезона команды всегда подходят в разном состоянии. Сейчас обе команды более или менее набрали ход, думаю, состояние обеих команд лучше, чем в первом матче. 

– Повышенный интерес к персоне Марио Фернандеса в преддверии этой встречи. Общались ли вы с ним персонально по поводу игры с ЦСКА?

– Нет. Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером отношения к делу для всех ребят.

Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен.

– Следите ли вы за статистикой своего противостояния с командами Владимира Федотова? Как в целом оцените работу специалиста у руля ЦСКА?

– Я думаю, не совсем корректно оценивать специалиста, но в том, что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов.

Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат.

– Выездной матч в Кубке в середине недели, затем – выезд на выходных в Премьер-лиге. Можно ли успеть восстановиться в этот промежуток? Особенно тем футболистам, которых мы часто видим в стартовом составе. 

– Для нас это самый сложный отрезок, по крайней мере, сейчас это видится именно так – до сентябрьской паузы на матчи сборных. Очень много выездных матчей, выездные матчи с нашими главными соперниками, кубковые игры посреди недели: из трех две – выездные.

Календарь непростой, и для нас очень важно пройти этот цикл с наименьшими потерями, учитывая, что многие игроки присоединились уже по ходу сезона, а кто-то выбыл из-за травмы. Для нас это непростой период, но наша задача – сделать максимум из того, что мы можем. Нужно сохранить результат и подойти к паузе в хорошем настроении.

– ЦСКА на старте чемпионата чередует сверхудачные матчи с не самыми успешными. Чего вы ждете в игровом плане от этой команды в очной встрече?

– Стабильность – то слово, которое почти всегда применимо к ЦСКА. Они действуют достаточно стабильно. Конечно, получается не всегда, но так у всех команд – ни у кого не получается играть стабильно и добиваться того результата, которого они хотят, это абсолютно нормально.

– По-прежнему очевидны сложности в линии обороны «Зенита» в плане кадров. Есть ли подвижки в позитивную сторону?

– Конечно, есть. Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем – добавятся Ду Кейрос, Барриос, Эракович и Мостовой – четыре футболиста, твердые игроки нашей основной обоймы. Естественно, для нас это хорошо.

– У ЦСКА вернулся в строй Игорь Акинфеев. Это хорошая для них новость в преддверии матча с «Зенитом»?

– Безусловно. Игорь – легенда всего российского футбола и стержень армейского клуба. Это очень важный игрок в плане игровых и лидерских качеств. Безусловно, его возвращение – огромный плюс для команды. 

– Сегодня первое сентября, праздник. Что бы вы пожелали ребятам, которые сегодня пошли в школу?

– В моей семье первоклассников нет, все дети уже достаточно взрослые. Для них это небольшой стресс, начало учебного года, а для родителей – небольшое облегчение после достаточно продолжительных каникул.

Родителям я хочу пожелать терпения, а детям – делать то, что они должны делать, прилежания и успехов в учебе, – сказал главный тренер «Зенита».

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64 комментария

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Удар Кержакова
Всех экспертов спортс.ру с 1 сентября! Хорошего учебного года без двоек.
+93
-2
+91
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Anton Vasilev
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Приятно видеть как "принципиальные соперники" чуть ли не лобызаются, подавленные величием Зенита 😎
+51
-23
+28
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Фут.Боль
Хорошо для Марио, что особо не понимает русский, так бы много нового о себе узнал.
+28
-9
+19
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Сергей Ганжа
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Я,болельщик Зенита буду всей душой за Краснодар!Не смотря на то что "быки"на 1 месте.Навозите этих вечных нытиков!)
+19
-3
+16
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андрей кольцов
Ответ Anton Vasilev
Приятно видеть как "принципиальные соперники" чуть ли не лобызаются, подавленные величием Зенита 😎
Можно понять, когда хочешь победы, чтобы твоя команда укрепилась в турнирной таблице, а когда так из-за хейтерства. Ну это смешно
+14
0
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angry horse
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Как болела Спартака может быть всей душой за ЦСКА? Сюр😁
+12
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Алексей Кузнецов
Ответ евГений
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Жиго смеётся от ваших честных переговоров в голос.
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ZarvuR2020
Ответ Anton Vasilev
Приятно видеть как "принципиальные соперники" чуть ли не лобызаются, подавленные величием Зенита 😎
А ведь в нулевые то же самое было. "Да разве ж с ЦСКА это дерби? Вот с Динамо Киев да, вот это было дерби".
+12
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Olga.t
Десять лет Марио был моим любимчиком в ЦСКА.
Но клуб для меня дороже, желаю победу моему дорогому и любимому ЦСКА, и верю в удачу и отличную игру команды.
+12
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Любовь Мелехова
Ответ Михаил Дворников
Для Марио День знаний будет - 3-е сентября. Много нового о себе узнает
И снова 3 сентября! (с).
+7
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Egor Aleksandrovich
Ответ Фут.Боль
Хорошо для Марио, что особо не понимает русский, так бы много нового о себе узнал.
от кого? актива то нет на трибунах.
была бы фанатка - 100% бы услышал
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Артём Амирджанян
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Вот и вся суть болельщиков спартака:
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shadow82
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Нет, ты не болельщик Спартака
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Алексей Кузнецов
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Так с вами ещё не сыграл ЦСКА, там Медине воздастся за всё.
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KKA
Ответ Удар Кержакова
Всех экспертов спортс.ру с 1 сентября! Хорошего учебного года без двоек.
Так тут , как раз, двоечники и пасутся )))
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Сергей48
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Зачем против своих болеть?)
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Александр Жердин
Ответ Пикачу82
Я болельщик Спартака но буду всей душой за ЦСКА! Давайте кони! Навозите мешок вместе с продажным!
Ну твои то уже наводили. Результат помнишь, возила?
+4
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interested
Богданыч мудр, смотрит в корень: матч предстоит тяжёлый. А что в нашей жизни легко даётся?! Будет день, будет битва.
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Celsius
Ответ angry horse
Как болела Спартака может быть всей душой за ЦСКА? Сюр😁
Как болела Спартака он ненавидит всех на свете, просто Зенит в данный момент он ненавидит немного больше.
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Геодез
Ответ Pushka Zotova
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какая чушь
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тралмейстер
Ответ Максим Попов-Максим
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Болеете?
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Михаил Дворников
Для Марио День знаний будет - 3-е сентября. Много нового о себе узнает
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Pushka Zotova
Ответ Геодез
надеюсь Марио заплачет и убежит с поля.Иуда
Надеюсь, когда Марио забьет, ты заплачешь и побежишь к мамке за утешением
+20
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Dmitry_1986
Да будет хорошая битва, без судейских ошибок и травм! Пусть победит сильнейший в честной борьбе.
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Ol Iva
Ответ тралмейстер
Болеете?
Полистайте ленту комментариев этого г-на, сразу всё поймёте.
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