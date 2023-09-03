Федотов о забеге Марио после гола Сантоса: «Он в «Зените», его команда забила. Спросите его, что он имел в виду»
Владимир Федотов высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».
В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.
– Очень сложный матч. Быстро забитый гол, но потом было непросто – много оборонялись. Соперник имел много стандартов. Игорь [Акинфеев] нас выручил. Мы немного не успевали по скорости за «Зенитом», который действовал достаточно уверенно и хорошо, комбинировал. Но отстояли [счет].
Перед вторым таймом, понимая, что нас ждет натиск, сделали перестроения. Стали давать меньше пространства. При 1:0 у нас был момент – у Феди Чалова был шанс. Могли увеличить преимущество. То, что произошло в концовке, несчастный случай. Он красноречиво говорит об усталости.
Хелвена бросили в бой с другой планеты. Спасибо ему, он воспринял это с энтузиазмом, потому что любит футбол. Откликнулся и показал свой характер. Его продемонстрировала и вся команда.
– Марио Фернандес на 88‑й минуте совершил спринтерский забег мимо скамейки ЦСКА, празднуя гол «Зенита». Вы отвернулись, не видели, но как расценить этот эпизод? Можно сказать, что он провокационного характера?
– Не мне об этом говорить, не хочется. Был весь в игре, не видел. Но человек в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у Марио, что он имел в виду под этим, – сказал главный тренер ЦСКА.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Уже после завершения карьеры он признался что явля5тся болельщиком "Спартака" - и это повод для обструкции?!
Власова Сталин тоже встречал радостно, награждая орденом Ленина за битву под Москвой. А потом все у нас его ненавидели, и расстреляли, а не аплодисментами встречали, когда привезли обратно. Хотя он всего лишь перешёл на другую сторону, сменил работодателя.
А у кого будет обида, когда Фернандес просит отпустить его домой, ибо устал от футбола (чисто случайно эта усталость совпадает с общим массовым уходом легов из России), а когда его отпустили (бесплатно, хотя он стоил дорого, и можно было продать его или ему выплатить компенсацию за отказ от игры за клуб) , он заключил контракт на игру в футбол с бразильским клубом?