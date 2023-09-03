Федотов о забеге Марио после гола Сантоса: «Он в «Зените», его команда забила. Спросите его, что он имел в виду»

Владимир Федотов высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

– Очень сложный матч. Быстро забитый гол, но потом было непросто – много оборонялись. Соперник имел много стандартов. Игорь [ ] нас выручил. Мы немного не успевали по скорости за « », который действовал достаточно уверенно и хорошо, комбинировал. Но отстояли [счет].

Перед вторым таймом, понимая, что нас ждет натиск, сделали перестроения. Стали давать меньше пространства. При 1:0 у нас был момент – у был шанс. Могли увеличить преимущество. То, что произошло в концовке, несчастный случай. Он красноречиво говорит об усталости.

Хелвена бросили в бой с другой планеты. Спасибо ему, он воспринял это с энтузиазмом, потому что любит футбол. Откликнулся и показал свой характер. Его продемонстрировала и вся команда.

– на 88‑й минуте совершил спринтерский забег мимо скамейки ЦСКА, празднуя гол «Зенита». Вы отвернулись, не видели, но как расценить этот эпизод? Можно сказать, что он провокационного характера?

– Не мне об этом говорить, не хочется. Был весь в игре, не видел. Но человек в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у Марио, что он имел в виду под этим, – сказал главный тренер ЦСКА.

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