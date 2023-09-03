Федотов о забеге Марио после гола Сантоса: «Он в «Зените», его команда забила. Спросите его, что он имел в виду»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес Дуглас Сантос Матч ТВ Федор Чалов Хелвен Футбол

Владимир Федотов высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

– Очень сложный матч. Быстро забитый гол, но потом было непросто – много оборонялись. Соперник имел много стандартов. Игорь [Акинфеев] нас выручил. Мы немного не успевали по скорости за «Зенитом», который действовал достаточно уверенно и хорошо, комбинировал. Но отстояли [счет].

Перед вторым таймом, понимая, что нас ждет натиск, сделали перестроения. Стали давать меньше пространства. При 1:0 у нас был момент – у Феди Чалова был шанс. Могли увеличить преимущество. То, что произошло в концовке, несчастный случай. Он красноречиво говорит об усталости.

Хелвена бросили в бой с другой планеты. Спасибо ему, он воспринял это с энтузиазмом, потому что любит футбол. Откликнулся и показал свой характер. Его продемонстрировала и вся команда.

– Марио Фернандес на 88‑й минуте совершил спринтерский забег мимо скамейки ЦСКА, празднуя гол «Зенита». Вы отвернулись, не видели, но как расценить этот эпизод? Можно сказать, что он провокационного характера?

– Не мне об этом говорить, не хочется. Был весь в игре, не видел. Но человек в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у Марио, что он имел в виду под этим, – сказал главный тренер ЦСКА.

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128 комментариев

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Oreon09
Обычно когда игрок забивает клубу, в котором он раньше играл (просто играл, не обязательно легенда), то он показательно не празднует. Конечно, не всегда, но правило хорошего тона. Здесь же чел забил не сам, но его даже на поле не было. По-моему, все слишком очевидно.
+218
-21
+197
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JIEOMEC
Ответ Удар Кержакова
Комментарий скрыт
он не клялся с верности клубу. и ушел с команды по человечески
+118
-8
+110
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TaR
Что ж с Марио не так то… Обычно игроки не радуются голам бывшей команде, относятся с уважением… Марио и не забил и на поле не был и единственный кто со скамейки побежал
+79
-12
+67
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staro82@pm.me
Надеюсь скоро исчезнет граффити этого нелепого персонажа с нашего стадиона, пусть клянется зениту в любви до гроба
+46
-7
+39
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Давид Agabekyan
Ответ TaR
Что ж с Марио не так то… Обычно игроки не радуются голам бывшей команде, относятся с уважением… Марио и не забил и на поле не был и единственный кто со скамейки побежал
Его всю игру освистывали. Очевидно было что в конце концов он сгорит
+46
-10
+36
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Артём Амирджанян
Ответ GC oK
Заболотный забил сам и побежал яростно скакать и праздновать. Это другое? Где же правила хорошего тона?
Легенде все можно)
+39
-6
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GC oK
Ответ Oreon09
Обычно когда игрок забивает клубу, в котором он раньше играл (просто играл, не обязательно легенда), то он показательно не празднует. Конечно, не всегда, но правило хорошего тона. Здесь же чел забил не сам, но его даже на поле не было. По-моему, все слишком очевидно.
Заболотный забил сам и побежал яростно скакать и праздновать. Это другое? Где же правила хорошего тона?
+71
-51
+20
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Евгений Головин
Ответ GC oK
Заболотный забил сам и побежал яростно скакать и праздновать. Это другое? Где же правила хорошего тона?
Дак он вроде воспитанник ЦСКА, в Зените поиграл недолго и никто его там вспоминать не будет. Отпраздновал и ладно
+28
-8
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Злобный Конь
Зенитовцы! Прежде чем делать изумлённые выражения лиц " а что такого сделал Марио,что его хейтят?!" ответьте сами себе за что вы хейтите Панова,который легенда клуба. Отыграл за ваш клуб,принёс трофей - Кубок России,клуб на нём заработал ,продав "Сент-Этьенну",вы его хорошо принимали ,когда он играл за московские "Динамо" и "Торпедо",он даже в "Зенит" возвращался в 2006,но не получилось.
Уже после завершения карьеры он признался что явля5тся болельщиком "Спартака" - и это повод для обструкции?!
+32
-12
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Контрольный выстрел
Реально удивляют тюфяки, которые пытаются защитить упыря 😄
+28
-12
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Прриключения Аррбузикэ
Ответ riverman1980
У Фернандеса явно обида на Цска. Он был топом европейского уровня, мог уйти на куда большие деньги чем ему платили много раз за 10 лет, что играл за кс. А в итоге Цска зажал жалкие 350 тыс., чтобы его вернуть воз. Уверен, именно так выглядит ситуация для него.
Тётю марио бесплатно отпустили "отдохнуть" до истечения контракта. Тётя марио говорила, что в России будет играть только за ЦСКА. Про какие 350 тыс. вы тут говорите, гражданин?
+18
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Злобный Конь
Ответ Удар Кержакова
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Потому что Заболотный всегда по-человечески себя ве́л. И из "Сочи" ушёл,когда конракт закончился,вернулся в ЦСКА, хотя мог остаться в Адлере и поиграть в еврокубках. "Сочи" тогда туда пробился,а ЦСКА остался ни с чем.
+12
-1
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Александр Малышев
Ответ Ярик01
Обычно игроков и не чмырят весь матч, относятся с уважением.
чмыря не возможно не чмырить.
+24
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Artem Ka
Ответ Алексей Ильин
Ответ, кого мы , в свое время на 10 годочков пригрели! Пес с ним
По моему он 10 лет эти верой и правдой всегда отдавался весь за игры в ЦСКА. Слово - пригрели звучит в этом моменте смешно
+14
-5
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Танович
Ответ xyg2rdwzx4
Обычно когда игрок лучшие годы отдает клубу и выигрывает для него титулы этот клуб встречает его аплодисментами и словами благодарности. А вы поносили его всю игру, свистели гудели, косяк менеджмента списываете на его какое то не такое поведение, а теперь видите ли голу он порадовался, негодяй какой
Так поносили его и в ответ на его слова, что в суперкубке он отчаянно болел за свою новую команду, причём против тех, с кем он и играл 10 лет бок о бок.
Власова Сталин тоже встречал радостно, награждая орденом Ленина за битву под Москвой. А потом все у нас его ненавидели, и расстреляли, а не аплодисментами встречали, когда привезли обратно. Хотя он всего лишь перешёл на другую сторону, сменил работодателя.
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Евгений Головин
Ответ Давид Agabekyan
Его всю игру освистывали. Очевидно было что в конце концов он сгорит
Очевидно было, что его освистают. Типо он не готов был, да? Значит он еще тупее, чем все думают
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snork
Нормальные люди не празднуют гол в ворота своей бывшей команды, если сами забивают, а этот побежал рисоваться, гниловатый оказался, вроде Зобнина.
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воробей джек
Кстати Фернандес хорошо отыграл,местами был даже лучшим у Питера. А вот ЦСКА совершенно не готов и игра не ладится еще с победы над Сочи,где нам явно фартануло. Команда физически не готова и конечно наивно было ожидать,что с 5 минуты возможно удержать счет с весьма прилично играющим соперником. Удивительно,но даже в такой задрипанной игре нам могло повезти реализуй,свой единственный момент с игры ,Чалов! Но игры нет у всей команды и Федор не исключение. Пару слов о новичках,оговоркой,что конечно выводы делать еще рановато,но ни Келвин,ни тем более Дивила не впечатляют. Глебов,Рядно,Кисляк ну точно не хуже! Лучше дать шанс молодежи,чем брать как минимум сомнительных легионеров. Ну,не могут быть трансферы самоцелью!
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Танович
Ответ riverman1980
У Фернандеса явно обида на Цска. Он был топом европейского уровня, мог уйти на куда большие деньги чем ему платили много раз за 10 лет, что играл за кс. А в итоге Цска зажал жалкие 350 тыс., чтобы его вернуть воз. Уверен, именно так выглядит ситуация для него.
Для него, думаю, "ЦСКА зажал минимум миллионы".
А у кого будет обида, когда Фернандес просит отпустить его домой, ибо устал от футбола (чисто случайно эта усталость совпадает с общим массовым уходом легов из России), а когда его отпустили (бесплатно, хотя он стоил дорого, и можно было продать его или ему выплатить компенсацию за отказ от игры за клуб) , он заключил контракт на игру в футбол с бразильским клубом?
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Танович
Ответ Контрольный выстрел
Реально удивляют тюфяки, которые пытаются защитить упыря 😄
Это только болельщики Зенита. Им же болеть за команду с этим упырем.
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+4
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Танович
Ответ Сашуля П
А Федотову не пофиг на его забеги
Прочитай новость дальше заголовка. Он прямо и говорит в ответ, что ему пофиг.
+5
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T622222
Он просто имел ввиду всех болельщиков ЦСКА, которые так его любили все эти годы!
+7
-3
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Alexandr Sokolov
Ответ Андрей Герасимов
Не оправдывая Марио,жестковато с ним болелы ЦСКА..вот и накипело,решил выплеснуть.
жестковато??? а надо было думать когда клялся в верности
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xyg2rdwzx4
Ответ pyritanza
Сравнение жопы с пальцем. "Сменил работодателя"...
Вообще едет крыша у людей) переход из клуба в клуб с власовщиной сравнивают😂
+4
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Ростов-на-Дону
Понятно, что это была провокация со стороны Фернандеса.
+8
-4
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