Гарсия об Осимхене: «Было несколько неловких моментов в соцсетях. Я говорил с ним, Виктор сделает все ради майки «Наполи», он сосредоточен на игре»

Руди Гарсия высказался о конфликте Виктора Осимхена с «Наполи».

Вечером во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд. Сообщалось, что нападающий ждет извинений от SMM-отдела клуба.

Ранее Осимхен повздорил с Руди Гарсией после ухода на замену в матче с «Болоньей».

«Мы поговорили после [матча с] «Болоньей». Мы все были расстроены и злы, потому что не смогли победить. За эти два дня в социальных сетях произошло несколько неловких моментов. Я еще раз поговорил с ним, он сосредоточен на игре.

Он сделает все возможное ради этой майки, мы едины, как и должно быть. Игра дома – это очень важно», – сказал главный тренер «Наполи» перед матчем с «Удинезе» (2:0, второй тайм).

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