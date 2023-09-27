Пирс Морган: «Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Виктор Осимхен Пирс Морган Футбол

Журналист Пирс Морган пригласил Виктора Осимхена в «Арсенал».

Ранее агент форварда объявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в TikTok.

«Виктор Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал» вместо этого», – написал Морган.

Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой «Наполи» с «Удинезе». Форвард пожал руку начальнику команды

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Эх, если бы не санкции, Морган бы уже давно сделал интервью с Дзюбой…
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umid Rahimov
Добро пожаловать в Арсенал мы будем тебе рады!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
.» чемпионство у тебя уже есть… и хватит» добавил Пирс
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Smith
Де Лаурентис сгнобит его на банке. Не тот человек, чтобы вестись на эти провокации. Деньги у него никогда не стояли на первом месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edem
Этот Мирс Порган типок конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edem
Этот Мирс Порган типок конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий