Пирс Морган: «Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал»
Журналист Пирс Морган пригласил Виктора Осимхена в «Арсенал».
Ранее агент форварда объявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в TikTok.
«Виктор Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал» вместо этого», – написал Морган.
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