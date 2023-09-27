Пирс Морган: «Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал»

Журналист Пирс Морган пригласил Виктора Осимхена в «Арсенал».

Ранее агент форварда объявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в TikTok.

« , не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в « » вместо этого», – написал .

Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой «Наполи» с «Удинезе». Форвард пожал руку начальнику команды

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS