«Наполи» может оштрафовать Осимхена из-за конфликта с Гарсией после замены. Ди Лоренцо жестко поговорил с форвардом в раздевалке
«Наполи» может наказать Виктора Осимхена после перепалки с тренером.
В матче 5-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0). На 73-й минуте Виктор Осимхен не реализовал пенальти, на 86-й вместо него на поле вышел Джованни Симеоне. Уходя с поля, Осимхен повздорил с главным тренером.
По информации Il Mattino, неаполитанский клуб может оштрафовать игрока за неподобающее поведение. В клубе считают, что его жест был слишком откровенным.
Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поговорил с Осимхеном об этой ситуации. Разговор был довольно жестким, он состоялся в раздевалке.
Сегодня между Гарсией и Осимхеном состоится встреча на базе клуба.
В этом сезоне у 24-летнего форварда 3 гола в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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Условная Бавария например
А ни тут то было
Как бы не повторил историю Кулибали
в итоге, злой нигереец и нули на табло
слабый старт в сериале, лидеры не в форме, тренер неоднозначный - Наполи совсем не выглядит фаворитом, хотя есть такая тенденция в Италии выдавать плохие отрезки: Милан и Интер в том сезоне