«Наполи» может оштрафовать Осимхена из-за конфликта с Гарсией после замены. Ди Лоренцо жестко поговорил с форвардом в раздевалке

«Наполи» может наказать Виктора Осимхена после перепалки с тренером.

В матче 5-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0). На 73-й минуте не реализовал пенальти, на 86-й вместо него на поле вышел Джованни Симеоне. Уходя с поля, Осимхен повздорил с главным тренером.

По информации Il Mattino, неаполитанский клуб может оштрафовать игрока за неподобающее поведение. В клубе считают, что его жест был слишком откровенным.

Капитан «Наполи» поговорил с Осимхеном об этой ситуации. Разговор был довольно жестким, он состоялся в раздевалке.

Сегодня между Гарсией и Осимхеном состоится встреча на базе клуба.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 3 гола в 6 матчах за « » во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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