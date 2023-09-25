«Наполи» может оштрафовать Осимхена из-за конфликта с Гарсией после замены. Ди Лоренцо жестко поговорил с форвардом в раздевалке

Теги серия А Италия Наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен Джованни Ди Лоренцо Футбол

«Наполи» может наказать Виктора Осимхена после перепалки с тренером.

В матче 5-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0). На 73-й минуте Виктор Осимхен не реализовал пенальти, на 86-й вместо него на поле вышел Джованни Симеоне. Уходя с поля, Осимхен повздорил с главным тренером.

По информации Il Mattino, неаполитанский клуб может оштрафовать игрока за неподобающее поведение. В клубе считают, что его жест был слишком откровенным.

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поговорил с Осимхеном об этой ситуации. Разговор был довольно жестким, он состоялся в раздевалке.

Сегодня между Гарсией и Осимхеном состоится встреча на базе клуба. 

В этом сезоне у 24-летнего форварда 3 гола в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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Zalupechkin
Плохо играет Наполи в этом сезоне и очень плохой выбор тренера от руководства
+12
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MajestySport
Поплыла неаполитания, место в зоне ЛЧ за счастье им будет
+4
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Экспертное мнение
Надо было продавать Осмихана и Кварадону за 300 млн
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JohnnyMulka
Ответ Zalupechkin
Плохо играет Наполи в этом сезоне и очень плохой выбор тренера от руководства
Да и Осимхен рассчитывал, что его выкупит Европейский ТОП
Условная Бавария например
А ни тут то было
Как бы не повторил историю Кулибали
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<~Inter~>
Ну у Наполи масса игровых проблем. Более менее хорошо играют лишь Ди Лоренцо и Распадори, а вот остальные лишь потеряли от идей Гарсии
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Tun
Надо было продавать на пике цены
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Заяцволк
Ага, этот белый физрук опустил команду с 1 места на 6-е (прям как Роналду МЮ), а виноваты мы-чёрные ??
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abdulakushev@yandex.ru
Пожинайте за отношение к Спалетти
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balander09
Симеоне тогда Надо было в пару к Осимхену выпускать, а не вместо
в итоге, злой нигереец и нули на табло
слабый старт в сериале, лидеры не в форме, тренер неоднозначный - Наполи совсем не выглядит фаворитом, хотя есть такая тенденция в Италии выдавать плохие отрезки: Милан и Интер в том сезоне
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