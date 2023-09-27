Осимхен ждет извинений от команды соцсетей «Наполи» за ролик в клубном тиктоке. SMM-менеджер клуба уже извинился перед форвардом

Теги серия А Италия Наполи Руди Гарсия соцсети Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен ждет извинений от сотрудников «Наполи» за ролик в клубном тиктоке.

Вечером во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

Как передает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Осимхен был в гневе, увидев публикации «Наполи» в TikTok и ждет извинений от команды, которая занимается соцсетями клуба. Сообщается, что SMM-менеджер «Наполи» уже извинился перед нападающим.

При этом отмечается, что Осимхен пока не намерен обсуждать ситуацию с главным тренером Руди Гарсией.

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17 комментариев

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&_Bishep_&
Хорошо что он за Терек не играл. Мог также потребовать извинений(((
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Эрик Оганезов
Видел недавно ролик как он не поздоровался с одноклубниками. Это тоже из-за админа? и да посмотрел я этот тик-ток, а потом и парочку других и там админ над всеми игроками ролики смешные клепает ) По моему очевидно что он конфликт с тренером приплел к видео )
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Роман
Осимхен буянит, но это не поможет будущей продажи даже летом, не то, что зимой. Какова мотивация? Реально чисто ролик так задел?
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waleri
Сами нигерийцы его называют Осимен.
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Maggio 13
Ответ waleri
Сами нигерийцы его называют Осимен.
О, Семён!
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bubareska
Какой ранимый
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дриблинг горлуковича
Обнаглел баклажан. Видимо теперь будет устраивать саботаж до талого, пока не продадут. В лучших традициях современных игроков..
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rude.
В МЮ вычеркнули Витька с шорт-листа. Не сойдутся, слишком много извиняльщиков на квадратный метр будет.
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Balt
Вот проблемы. Всем бы такие максимум.
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Cearvm
Плохо, когда команда изнутри отталкивает игрока после конфликта, но Осимхен поймал нереальную звезду после прошлого сезона. Не знаю, как себя обычно ведет Лаутаро Мартинес, но с ним как будто такого последнее время не случалось, хотя забивает не меньше.
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OldRedWhite
Ну вот как сегодня у Эмполи выигрывать в такой обстановке ?
А их сегодня после катастрофического невезения с Фиорентиной вполне вероятно прорвет на голы !
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Пинающий Достоинства
В багажнике лимузина
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