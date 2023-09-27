Осимхен ждет извинений от команды соцсетей «Наполи» за ролик в клубном тиктоке. SMM-менеджер клуба уже извинился перед форвардом

Виктор Осимхен ждет извинений от сотрудников «Наполи» за ролик в клубном тиктоке.

Вечером во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

Как передает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Осимхен был в гневе, увидев публикации «Наполи» в TikTok и ждет извинений от команды, которая занимается соцсетями клуба. Сообщается, что SMM-менеджер «Наполи» уже извинился перед нападающим.

При этом отмечается, что Осимхен пока не намерен обсуждать ситуацию с главным тренером Руди Гарсией.

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