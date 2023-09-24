Осимхен повздорил с Гарсией после замены в матче с «Болоньей». Форвард «Наполи» не забил пенальти на 73-й минуте

Виктор Осимхен повздорил с Руди Гарсией после замены в матче с «Болоньей».

В матче 5-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0). На 73-й минуте не реализовал пенальти. На 86-й минуте вместо него на поле вышел .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN, Осимхен выглядел раздраженным, покидая поле. После замены форвард поспорил с главным тренером «Наполи» Руди Гарсией и спросил, почему он не переключился на игру с двумя нападающими – по мнению Осимхена, это позволило бы неаполитанцам добиться победы.

Кроме того, отмечается, что болельщики « » также были недовольны заменами в концовке матча.

После игры заявил, что обсудил с Осимхеном возникшую ситуацию.

«Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал главный тренер «Наполи».

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