Осимхен повздорил с Гарсией после замены в матче с «Болоньей». Форвард «Наполи» не забил пенальти на 73-й минуте

Теги серия А Италия Наполи Болонья Руди Гарсия Джованни Симеоне Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен повздорил с Руди Гарсией после замены в матче с «Болоньей».

В матче 5-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0). На 73-й минуте Виктор Осимхен не реализовал пенальти. На 86-й минуте вместо него на поле вышел Джованни Симеоне.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN, Осимхен выглядел раздраженным, покидая поле. После замены форвард поспорил с главным тренером «Наполи» Руди Гарсией и спросил, почему он не переключился на игру с двумя нападающими – по мнению Осимхена, это позволило бы неаполитанцам добиться победы.

Кроме того, отмечается, что болельщики «Наполи» также были недовольны заменами в концовке матча.

После игры Руди Гарсия заявил, что обсудил с Осимхеном возникшую ситуацию.

«Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал главный тренер «Наполи».

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6 комментариев

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MigraTjk
Вот что значит Тренер, руководство Неаполитанцев должны были удержать Спалетти , иногда удивляешься насколько тупо может поступить руководство, еще и Гарсию пригласив. Наполи в этом сезоне даже за еврокубки не сможем зацепиться.
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Александр Чижов
руди тренер середняков уровня фиорентена его потолок ну не как не наполи
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Barsa! bolshe chem klub
Радикально другая команда в этом году.
Хвича тут не при чём, хотя он тоже не нашёл себя в новом сезоне
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che kaif
Осмиехен любитель смазать пеналь
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Ярош _БО
очень тупо выглядело: снимаешь Осимхена, продолжаешь играть забросами на невысокого Симеоне, уходишь с нулем на табло.
Было бы интересно послушать объяснение Гарсии
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