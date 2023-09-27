Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. Или получат техническое поражение»
Дмитрий Свищев высказался о бойкоте допуска России со стороны других сборных.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.
«На самом деле, это ожидаемые вещи. Я еще вчера говорил, что некоторые страны присоединятся к англичанам и тоже будут бойкотировать допуск нашей молодежи. Пусть бойкотируют – получат техническое поражение.
Исполком планировался заранее, повестка была разослана заранее. Если не согласен – иди и выступай против до принятия решения.
У них были возможности то же самое сказать на самом исполкоме, но они этого не сделали. Сейчас они чего хотят добиться-то? Наказывают самих себя.
Исполком точно не откатится, решение было прописано в повестке, за него проголосовало большинство. Поэтому его надо исполнять.
Не нравится – иди обыгрывай русских и доказывай, что ты лучше и мудрее. Все эти бойкоты – простое словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. А если не будут, то просто получат техническое поражение, и все», – сказал депутат Госдумы.
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Дальше знаешь, наверное. Проблемы, может, и «их», а не играть, будем мы, если отказников будет много.
Как почтальон Печкин - я принес посылку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам :)
Ни одна европейская команда не будет с нами играть !
Если только Сербия, турки-азербайджанцы и те не станут…
Кому нужен внутриполитический скандал или беспорядки с манифестациями у себя в стране ?
Зачем УЕФА устроил эту идиотскую провокацию , да ещё с участием наших детей вот вопрос !
Реакцию они знали заранее .
Тут собственно 2 есть варианта :
или приступ острого сумасшествия , как у руководства Канадского парламента или коррупционная схема , которую провернули европейские чиновники заранее зная, что будет нулевой результат !
Или 10 олимпиад с Беларусью )
Смешной Вы человек или провокатор
Наверняка присоединятся Нидерланды, Чехия, возможно Дания, Швеция, Финляндия итд
Если 10-15 набереться , то будет рекомендация не приезжать.