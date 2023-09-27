Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. Или получат техническое поражение»

Дмитрий Свищев высказался о бойкоте допуска России со стороны других сборных.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

«На самом деле, это ожидаемые вещи. Я еще вчера говорил, что некоторые страны присоединятся к англичанам и тоже будут бойкотировать допуск нашей молодежи. Пусть бойкотируют – получат техническое поражение.

Исполком планировался заранее, повестка была разослана заранее. Если не согласен – иди и выступай против до принятия решения.

У них были возможности то же самое сказать на самом исполкоме, но они этого не сделали. Сейчас они чего хотят добиться-то? Наказывают самих себя.

Исполком точно не откатится, решение было прописано в повестке, за него проголосовало большинство. Поэтому его надо исполнять.

Не нравится – иди обыгрывай русских и доказывай, что ты лучше и мудрее. Все эти бойкоты – простое словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. А если не будут, то просто получат техническое поражение, и все», – сказал депутат Госдумы.

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