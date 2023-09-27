Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. Или получат техническое поражение»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Дмитрий Свищев высказался о бойкоте допуска России со стороны других сборных.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией. 

«На самом деле, это ожидаемые вещи. Я еще вчера говорил, что некоторые страны присоединятся к англичанам и тоже будут бойкотировать допуск нашей молодежи. Пусть бойкотируют – получат техническое поражение.

Исполком планировался заранее, повестка была разослана заранее. Если не согласен – иди и выступай против до принятия решения.

У них были возможности то же самое сказать на самом исполкоме, но они этого не сделали. Сейчас они чего хотят добиться-то? Наказывают самих себя.

Исполком точно не откатится, решение было прописано в повестке, за него проголосовало большинство. Поэтому его надо исполнять.

Не нравится – иди обыгрывай русских и доказывай, что ты лучше и мудрее. Все эти бойкоты – простое словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. А если не будут, то просто получат техническое поражение, и все», – сказал депутат Госдумы. 

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44 комментария

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Leon Betov
Но нам же говорили, что запад сливает Украину и скоро все будут извиняться. а тут оказывается никто играть с нами не хочет, не состыковочка
+37
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Анатолий Дмитриевич
Свищев то знает толк в словоблудии))
+10
-5
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Leon Betov
Но нам же говорили, что запад сливает Украину и скоро все будут извиняться. а тут оказывается никто играть с нами не хочет, не состыковочка
никто - это Украина, Англия, Польша и Латвия?)
+21
-16
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nurlan-zenit
Ответ Leon Betov
Но нам же говорили, что запад сливает Украину и скоро все будут извиняться. а тут оказывается никто играть с нами не хочет, не состыковочка
Список этих «никто» достаточно ожидаемый и не удивил, так что пока рано говорить «никто», остальные федерации спокойно молчат и ждут развития событий)
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Вечно в бане
Ответ Ростовский
скоро - зимой
То есть воскреснет Повар, и поведет своих бравых молодцев в бой?
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Вечно в бане
Ответ Анатолий Дмитриевич
это их проблемы
Если ты плюнешь в коллектив, то он утрется…
Дальше знаешь, наверное. Проблемы, может, и «их», а не играть, будем мы, если отказников будет много.
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Игорь Новиков
Ответ Анатолий Дмитриевич
никто - это Украина, Англия, Польша и Латвия?)
Как будто ими дело ограничится. Шведы тоже за бойкот. Будут и другие.
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Всё знаю
Когда депутат говорит про словоблудие других - это максимально забавно звучит)
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mjordan
когда в голове ветер свищев ...
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ta-tosha
Как зачем боссы УЕФА это сделали? взяли жирную котлету и сделали вид, что ее отработали :) Понятно, что против федераций и спонсоров они даже не пикнут.
Как почтальон Печкин - я принес посылку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам :)
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OldRedWhite
Хватит уже может быть валять дурака ?
Ни одна европейская команда не будет с нами играть !
Если только Сербия, турки-азербайджанцы и те не станут…
Кому нужен внутриполитический скандал или беспорядки с манифестациями у себя в стране ?
Зачем УЕФА устроил эту идиотскую провокацию , да ещё с участием наших детей вот вопрос !
Реакцию они знали заранее .
Тут собственно 2 есть варианта :
или приступ острого сумасшествия , как у руководства Канадского парламента или коррупционная схема , которую провернули европейские чиновники заранее зная, что будет нулевой результат !
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Roman Araslanov
Словоблудие это то, чем обычно занимаются депутаты
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rdyabin@icloud.com
Да нет, свищев. Скорее уефа прогнется и выгонит наших пацанов.
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Вечно в бане
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Эксперт по приказам сверху, когда там обещанное вторжение Вагнера на Украину, во главе с Пригожиным, с территории Белоруссии?
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Yordy
Депутат Свищев тот еще словоблуд
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Rurik Adreason
Ответ Ростовский
а у нас есть газ - а у вас?
Так поэтому я и говорю, что Европа и Украина зимой замерзнут.
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Zybazy
Ответ OldRedWhite
Хватит уже может быть валять дурака ? Ни одна европейская команда не будет с нами играть ! Если только Сербия, турки-азербайджанцы и те не станут… Кому нужен внутриполитический скандал или беспорядки с манифестациями у себя в стране ? Зачем УЕФА устроил эту идиотскую провокацию , да ещё с участием наших детей вот вопрос ! Реакцию они знали заранее . Тут собственно 2 есть варианта : или приступ острого сумасшествия , как у руководства Канадского парламента или коррупционная схема , которую провернули европейские чиновники заранее зная, что будет нулевой результат !
Еще третий вариант из твоего комментария есть - "У тебя крыша поехала"))
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OldRedWhite
Ответ Zybazy
Турки не станут?)) В баскетбол только так рубятся турецкие команды))
Можно ещё вспомнить шахматы или футбольный турнир в Петербурге с турками и иранцами )
Или 10 олимпиад с Беларусью )
Смешной Вы человек или провокатор
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Rurik Adreason
Ответ Ростовский
скоро - зимой
Но ведь зимой все замерзнут.
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mjordan
Ответ Анатолий Дмитриевич
никто - это Украина, Англия, Польша и Латвия?)
это те, кто заявил до жеребьевок, попаданий в группу и пр...
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Silent2006
Ответ Leon Betov
Но нам же говорили, что запад сливает Украину и скоро все будут извиняться. а тут оказывается никто играть с нами не хочет, не состыковочка
«Никто» - это англичанка (которая, как известно, гадит) и две ее шавки? Собственно, те, кто и срежиссировал эту войну и заинтересован в ее продолжении? Ну, да. Эти будут гадить до последнего. Но если вы посмотрите на цифры бюджета для Украины в бюджете США на 2024-й год (6 миллиардов вместо 24 запланированных и после 40 миллиардов в 2023-м), то поймете, что да - сливают потихоньку. Кстати, и эти 6 еще не дали, только пытаются согласовать.
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Вечно в бане
Ответ Ростовский
Нет, от командовения Минобороны будет прорыв
Ты же говорил, что бунт - постановка, чтобы Вагнер в Беларусь перекинуть. Получается, ради такой постановки, даже Повара в самолете взорвали?
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Zybazy
Ответ OldRedWhite
Хватит уже может быть валять дурака ? Ни одна европейская команда не будет с нами играть ! Если только Сербия, турки-азербайджанцы и те не станут… Кому нужен внутриполитический скандал или беспорядки с манифестациями у себя в стране ? Зачем УЕФА устроил эту идиотскую провокацию , да ещё с участием наших детей вот вопрос ! Реакцию они знали заранее . Тут собственно 2 есть варианта : или приступ острого сумасшествия , как у руководства Канадского парламента или коррупционная схема , которую провернули европейские чиновники заранее зная, что будет нулевой результат !
Турки не станут?)) В баскетбол только так рубятся турецкие команды))
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Игорь Новиков
Ответ Анатолий Дмитриевич
это их проблемы
УЕФА никогда не пойдет против всех. Тем более в таком вопросе.
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xmoro
Ответ nurlan-zenit
Список этих «никто» достаточно ожидаемый и не удивил, так что пока рано говорить «никто», остальные федерации спокойно молчат и ждут развития событий)
Ну решение УЕФА только недавно было. А уже 4 сборные проявили свою позицию.
Наверняка присоединятся Нидерланды, Чехия, возможно Дания, Швеция, Финляндия итд
Если 10-15 набереться , то будет рекомендация не приезжать.
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