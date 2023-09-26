Депутат Свищев о допуске российских команд U17: «Важное событие в российском и международном футболе, повод для МОК пересмотреть критерии. Отстранять спортсменов по национальному признаку нельзя»

Теги сборная России U-17 УЕФА женский футбол МОК Государственная дума Дмитрий Свищев квалификация Евро U-17 Политика ТАСС Футбол

Дмитрий Свищев похвалил решение УЕФА об отмене отстранения российских команд U17.

Ранее УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.

Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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24 комментария

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iPatrick
Чёт ни слова про флаг и гимн. Не спустили еще сверху правильную версию 😏
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арап Петра Великого
Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
-------------------------
А в чем прогресс?
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ML26
Ответ арап Петра Великого
Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. ------------------------- А в чем прогресс?
В том, что спортсмены будут учавствовать в международных соревнованиях. А отсутствие флага, гимна и т.д. это как раз наказание для самой страны, которое изначально должно было быть вместо отстранения ни в чем непричастных детей
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Григорий Молотков
уефа сделала те же критерии, что и мок. что пересматривать?
или депутат хочет отправить команду 15 летних на олимпиаду?
+5
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Давид Agabekyan
Ответ арап Петра Великого
Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. ------------------------- А в чем прогресс?
В том что хотя бы будут эти матчи проводит. Лучше без гимна чем никак
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Давид Agabekyan
Как быстро меняется мнение контингента спортс ру. Сначала пишут, что депутаты будут говорить, что без гимна и флага позор. Депутат этого не говорит, и начинают сами говорить что без флага и гимна позор. Если хочешь не согласиться, то в любом случае не согласишься, чтобы он не сказал
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GrandPapa
U17 это пацаны 15-16 лет, которые далеки от политики...
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Альтависта
Ответ Максим Попов-Максим
а почему это решает уефа? это мы должны решать и наш президент будем мы играть или нет,кто такие уефа?
Твой президент уже нарешал, спасибо.
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melowchi
>Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по политическому признакам.

Ну как тут удержаться и не подмешать повесточку в общий котёл.
Уефа как раз апологировало несовершеннолетний возраст наших ю-17как гарант аполитичности
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Tun
Это-то куда лезет?
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Pol Belov
ну вот, уже не "враги", а "коллеги"... а кого у нас по "национальному признаку" отстранили?
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Санитар-волк
Тебе бы посвистеть, хотя причина допуска названа ясно - "дети не отвечают за взрослых".
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Кот под ногами майора
Ответ Григорий Молотков
уефа сделала те же критерии, что и мок. что пересматривать? или депутат хочет отправить команду 15 летних на олимпиаду?
МОК рекомендовал не допускать россиян в командных видах спорта, насколько я помню
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Максим Попов-Максим
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Ответ Альтависта
Твой президент уже нарешал, спасибо.
всмысле? он ничего не решал,ему приказали русские
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ML26
Ответ GrandPapa
U17 это пацаны 15-16 лет, которые далеки от политики...
Прощупывают реакцию других федераций на это, возможно. Но хоть хорошо то, что обратно их отстранить уже не смогут. Только если ещё что похуже не произойдет))
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