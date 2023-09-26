Депутат Свищев о допуске российских команд U17: «Важное событие в российском и международном футболе, повод для МОК пересмотреть критерии. Отстранять спортсменов по национальному признаку нельзя»
Дмитрий Свищев похвалил решение УЕФА об отмене отстранения российских команд U17.
Ранее УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.
Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
-------------------------
А в чем прогресс?
или депутат хочет отправить команду 15 летних на олимпиаду?
Ну как тут удержаться и не подмешать повесточку в общий котёл.
Уефа как раз апологировало несовершеннолетний возраст наших ю-17как гарант аполитичности