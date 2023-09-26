Депутат Свищев о допуске российских команд U17: «Важное событие в российском и международном футболе, повод для МОК пересмотреть критерии. Отстранять спортсменов по национальному признаку нельзя»

Дмитрий Свищев похвалил решение УЕФА об отмене отстранения российских команд U17.

Ранее УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.

Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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