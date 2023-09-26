«УЕФА позволит вытереть об себя ноги, если пойдет на поводу у FA. Надо наказать все бойкотирующие сборные». Свищев об отказе англичан играть с допущенными российскими командами

Теги сборная Англии U-17 сборная России U-17 премьер-лига Россия премьер-лига Англия УЕФА Государственная дума Футбольная ассоциация Англии Дмитрий Свищев квалификация Евро U-17 Политика Матч ТВ Футбол

Дмитрий Свищев призвал УЕФА наказывать сборные за бойкот матчей с россиянами.

Сегодня стало известно, что российские команды, представленные игроками в возрасте до 17 лет, смогут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА при условии, что ими не будут использоваться флаг, гимн и национальная игровая форма страны, а сами матчи будут проводиться не на территории России.

После принятия этого решения Футбольная ассоциация Англии заявила о намерении бойкотировать матчи с российскими командами: «Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА».

«Это то, о чем я уже говорил сегодня. Англия – только первая страна, которая заявила о бойкоте, вслед за ней будет череда таких же заявлений стран‑последователей этого безумного действа. Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные. Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких‑то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой‑то подвох.

Думаю, в УЕФА понимали реакцию данных европейских стран и ожидали подобных ультиматумов. Сегодня‑завтра их будет много. Если сейчас исполком УЕФА пойдет на поводу у FA и других бойкотирующих федераций, то позволит вытереть о себя ноги. Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА – мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Открылся портал в ад.
Еще будут Терюшов, Тихонов и, возможно, Широков.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Дело в том, что УЕФА существует, пока существуют ассоциации Англии, Италии, Испании, Франции, Германии. Без них УЕФА ничто. Если УЕФА не будет учитывать их мнение, они просто создадут своё УЕФА, а нынешнее УЕФА останется с Македонией и Албанией. Поэтому нет - позволят и вытирать, и отменять, и всё остальное.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aslvowk@mail.ru
Ха-ха-ха, уефа себя уничтожит, если накажет ФА. Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, Голландия могут организовать турнир вне Уефа, после которого никто не будет смотреть евро от Чеферина. Поэтому любой функционер прислушаться к топовым федерация, чтобы не утратить контроль над еврофутболом
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Вчера «УЕФА - продажная», сегодня эта «продажная» должна наказать всех, кому она вроде как и продалась. Бред сумасшедшего = бред депутата.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Михайлов
Ответ Pigmalion
Открылся портал в ад. Еще будут Терюшов, Тихонов и, возможно, Широков.
Сегодня и в комментах тоже самое. УЕФА возвращает юношей в турниры, напомню, продолжает платить РФС для развития детского футбола, а в комментах "нам подачки не нужны, пусть потом на коленях приползут".
Тяжело осознавать что это реальные люди пишут...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Кто бы ноги о Свищева вытер!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Михайлов
В этом нашем интернете, уже не понять где настоящие люди, а где боты. Но я на 100% уверен, что адекватные люди понимают причину отстранения наших клубов и сборной, и конечно рады решению УЕФА вернуть возможность играть детским командам.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фантом
Наказывать-то зачем? Бойкотируешь - молодец, техническое поражение. Ничего большего, и так хватит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Первый пошел. Терюшков на готове
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Boldyrev
Отвечайте нам, а то
если вы не отзоветесь...
Мы напишем в Спортлото!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дмитриченко
ящик Пандоры открыл пыня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
Входит некто православный, говорит:
«Теперь я – главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по
государю.
Скоро Игорь воротится насладиться
Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то – в
лицо ударю.
Хуже порчи и лишая – мыслей западных
зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон –
исчадье джаза».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goblin3
УЕФА просто снял с себя принятие решения, не более
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Albert58
УЕФА и ФИФА давно уже подстилки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Pigmalion
Открылся портал в ад. Еще будут Терюшов, Тихонов и, возможно, Широков.
Как же они достали уже, эти депутаты. Только позорят страну.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Ответ aslvowk@mail.ru
Ха-ха-ха, уефа себя уничтожит, если накажет ФА. Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, Голландия могут организовать турнир вне Уефа, после которого никто не будет смотреть евро от Чеферина. Поэтому любой функционер прислушаться к топовым федерация, чтобы не утратить контроль над еврофутболом
речь всего лишь про команды до 17 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Без гимна и флага - не нужно соглашаться на это унижение!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Себе засунь)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Разблокирована новая тема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ manhuntrock
Вы всему миру надоели.
Че ты делаешь на нашем сайте?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ prus_3
Лучше бы обеспокоились тем, что это мы позволяем о себя вытереть ноги.
Это совсем другое, мы уже привыкли....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Pertinax Gandi
Дело в том, что УЕФА существует, пока существуют ассоциации Англии, Италии, Испании, Франции, Германии. Без них УЕФА ничто. Если УЕФА не будет учитывать их мнение, они просто создадут своё УЕФА, а нынешнее УЕФА останется с Македонией и Албанией. Поэтому нет - позволят и вытирать, и отменять, и всё остальное.
Одни уже хотели создать новую Лигу Чемпионов. Во первых, там юридически сильно защищена УЕФА, ее поддержит и ФИФА. Во вторых, из- за Украины этот головняк никому не нужен будет. Утопия. Тут либо УЕФА, либо ассоциации прогнутся. Я вангую, что прогнутся ассоциации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Vitezslav
Хорошо всë-таки, что на западе всё равны. Когда-нибудь и у нас такое будет.
Ну да ну да, а ровнее всех Большая семёрка.)) От Европы Франция, Германия и Италия. И особенно равны бывшие республики СССР. Хаха!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий