«УЕФА позволит вытереть об себя ноги, если пойдет на поводу у FA. Надо наказать все бойкотирующие сборные». Свищев об отказе англичан играть с допущенными российскими командами

Дмитрий Свищев призвал УЕФА наказывать сборные за бойкот матчей с россиянами.

Сегодня стало известно, что российские команды, представленные игроками в возрасте до 17 лет, смогут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА при условии, что ими не будут использоваться флаг, гимн и национальная игровая форма страны, а сами матчи будут проводиться не на территории России.

После принятия этого решения Футбольная ассоциация Англии заявила о намерении бойкотировать матчи с российскими командами: «Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА».

«Это то, о чем я уже говорил сегодня. Англия – только первая страна, которая заявила о бойкоте, вслед за ней будет череда таких же заявлений стран‑последователей этого безумного действа. Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные. Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и , и каких‑то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой‑то подвох.

Думаю, в понимали реакцию данных европейских стран и ожидали подобных ультиматумов. Сегодня‑завтра их будет много. Если сейчас исполком УЕФА пойдет на поводу у FA и других бойкотирующих федераций, то позволит вытереть о себя ноги. Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА – мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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