Валуев о допуске российских команд U17: «Выступление без флага и гимна не может быть справедливым, даже не обсуждается. Это решение ни о чем не говорит»

Николай Валуев скептически оценил отмену отстранения российских команд U17.

Ранее УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

«Это решение ни о чем не говорит. Выступление без флага и гимна не может быть справедливым ни при каких обстоятельствах, даже не обсуждается.

Можем только думать, что это какой‑то плюс, но это не является обнадеживающим фактором на пути к полному восстановлению», – сказал депутат Госдумы.

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