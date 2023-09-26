Валуев о допуске российских команд U17: «Выступление без флага и гимна не может быть справедливым, даже не обсуждается. Это решение ни о чем не говорит»

Теги Николай Валуев сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА женский футбол Государственная дума Политика Матч ТВ Футбол

Николай Валуев скептически оценил отмену отстранения российских команд U17.

Ранее УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

«Это решение ни о чем не говорит. Выступление без флага и гимна не может быть справедливым ни при каких обстоятельствах, даже не обсуждается.

Можем только думать, что это какой‑то плюс, но это не является обнадеживающим фактором на пути к полному восстановлению», – сказал депутат Госдумы.

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6 комментариев

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SaH4r.
начали выползать горе-патриоты
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-3
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Константин Эсперов
Этот гелем для лысины передышал
+16
-2
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T622222
Пока будут такие законотворцы мы будем жить в неолите
+3
-1
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vintar
А раньше, на Олимпийских играх, стало быть, было можно?)
0
0
0
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