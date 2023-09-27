Депутат Журова об отстранении российских команд: «Уровень игры наших клубов не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. С УЕФА ничего не сделать, надо разработать все свое»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации Светлана Журова Государственная дума Политика Матч ТВ Футбол

Светлана Журова прокомментировала частичную отмену отстранения российских команд.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. При этом УЕФА подчеркнул, что отстранение остальных команд остается в силе.

«В моем понимании, с УЕФА мы ничего не сделаем. Нам надо продолжать дальше развивать свой футбол, несмотря на отсутствие международного опыта. Хотя у нас есть легионеры, которые соглашаются играть здесь и привозят международный опыт к нам в виде своего мастерства. Наши футболисты могут у них учиться. В этом заключается международная составляющая.

Нельзя опускать руки во всех видах спорта. Футбола это касается даже меньше, чем других. Потому что наши клубы все равно меньше играли на международной арене, чем внутри России. Они не были так зависимы от международных турниров, как другие виды спорта. Уровень их игры не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. Если бы российские футболисты играли весь сезон в испанской или английской лигах, тогда, наверное, ситуация была бы другой.

А так, нам надо разработать все свое, больше уделить внимание себе, своему развитию, юниорскому спорту. Тем более, видите, сборные U17 допустили до международных стартов.

Я вижу, что это нам только на пользу будет. Мы сможем хорошо подготовить наш резерв за время отстранения, отстроить свои внутренние соревнования. Это как в ситуации с сельским хозяйством, где мы начали многие вещи производить сами и не хуже, чем за рубежом. А чем наша отрасль спорта должна отличаться от производства? Мы должны изыскивать внутренние ресурсы и развивать сами себя, используя ситуацию во благо.

Надо больше тренироваться. У футбола своя специфика, но у нас в циклических видах отсутствие международных соревнований приводит к увеличению количества тренировок. В СССР так и было. Мы готовились только чемпионату мира, Европы и Олимпиаде. А спортивная форма реализовывалась на чемпионате Советского Союза. Вся система была построена под это. Не надо было участвовать в Кубках мира и т. д. Спортсмен готовился к одному старту, это приводило к тому, что он побеждал. Мы очень много выигрывали в те годы», – сказала депутат Госдумы.

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19 комментариев

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Саша Пушкин
"Разработать всё свое" в переводе с чиновничего означает привезти из Китая и прилепить шильдик, как с Москвичом.
Как это провернуть с футболам еще предстоит придумать.
+14
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Михаил Опякин
Я не хочу в СССР, мне уже не 7 лет
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Тиджани Бабангида
Для сведения депутата все свое уже давно разработано - есть чемпионат России и Кубок России. Но развития в этих пределах не будет
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Иван Шаров
А может депутат Журова будет говорить о том в чем она разбирается...
+4
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antiginer
Кто вам мешал 30 лет «хорошо подготовить наш резерв» и отстроить свои внутренние соревнования»?Построили стадионы,которые пустуют.Еще Мутко обещал манежи.По факту один пылесборник в Екате.Все на этом
+3
0
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And-Rover
Вы даже вменяемый аналог YouTube не создали, какое всё своё?

Где технологический суверенитет, Журова?
+3
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Никому_никабельный
Ответ Саша Пушкин
"Разработать всё свое" в переводе с чиновничего означает привезти из Китая и прилепить шильдик, как с Москвичом. Как это провернуть с футболам еще предстоит придумать.
Пластическая операция может
+3
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Никому_никабельный
Ответ Иван Шаров
А может депутат Журова будет говорить о том в чем она разбирается...
То есть молчать?
Я за
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Сергей Николаенко
Ответ Саша Пушкин
"Разработать всё свое" в переводе с чиновничего означает привезти из Китая и прилепить шильдик, как с Москвичом. Как это провернуть с футболам еще предстоит придумать.
"Всё уже придумано." М.Фернандес
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Pavelaznaurov
Во дает губастая !!!!!!! Её можно не читать —- понятно что это существо может…хорошо устроилась дармоедка
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savik-A.M.
Ответ Михаил Опякин
Я не хочу в СССР, мне уже не 7 лет
мне не 11 (
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Иван Шаров
Ответ Никому_никабельный
То есть молчать? Я за
Иногда лучше молчать. Золотая олимпийская медаль не говорит, что она разбирается в других видах спорта
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sintenced
"Санкции на пользу", дубль N. Разработаем очередной свой аналоговнет!
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a2wai
Журова, не тебе о футболе судить) Особенно из Думы)
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Крыло советов
Как там росграмм?
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уркунде
Она просто из другой вселенной, это всё равно, что физрука позвать тригонометрии урок провести
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vaniaEee
Журова? Ясно, вздыхаем и проходим мимо
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antiginer
Очередной аналоговнет
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