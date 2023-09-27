Депутат Журова об отстранении российских команд: «Уровень игры наших клубов не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. С УЕФА ничего не сделать, надо разработать все свое»

Светлана Журова прокомментировала частичную отмену отстранения российских команд.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. При этом подчеркнул, что отстранение остальных команд остается в силе.

«В моем понимании, с УЕФА мы ничего не сделаем. Нам надо продолжать дальше развивать свой футбол, несмотря на отсутствие международного опыта. Хотя у нас есть легионеры, которые соглашаются играть здесь и привозят международный опыт к нам в виде своего мастерства. Наши футболисты могут у них учиться. В этом заключается международная составляющая.

Нельзя опускать руки во всех видах спорта. Футбола это касается даже меньше, чем других. Потому что наши клубы все равно меньше играли на международной арене, чем внутри России. Они не были так зависимы от международных турниров, как другие виды спорта. Уровень их игры не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. Если бы российские футболисты играли весь сезон в испанской или английской лигах, тогда, наверное, ситуация была бы другой.

А так, нам надо разработать все свое, больше уделить внимание себе, своему развитию, юниорскому спорту. Тем более, видите, сборные U17 допустили до международных стартов.

Я вижу, что это нам только на пользу будет. Мы сможем хорошо подготовить наш резерв за время отстранения, отстроить свои внутренние соревнования. Это как в ситуации с сельским хозяйством, где мы начали многие вещи производить сами и не хуже, чем за рубежом. А чем наша отрасль спорта должна отличаться от производства? Мы должны изыскивать внутренние ресурсы и развивать сами себя, используя ситуацию во благо.

Надо больше тренироваться. У футбола своя специфика, но у нас в циклических видах отсутствие международных соревнований приводит к увеличению количества тренировок. В СССР так и было. Мы готовились только чемпионату мира, Европы и Олимпиаде. А спортивная форма реализовывалась на чемпионате Советского Союза. Вся система была построена под это. Не надо было участвовать в Кубках мира и т. д. Спортсмен готовился к одному старту, это приводило к тому, что он побеждал. Мы очень много выигрывали в те годы», – сказала депутат Госдумы.

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