Александр Мостовой объяснил, почему не будет проходить стажировку у Гильермо Абаскаля.

– У вас не было интереса пройти стажировку в « » у ?

– Да вы что, смеетесь, что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! (смеется).

– Он все-таки тренер клуба .

– Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар! Не надо этого делать.

Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет: давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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