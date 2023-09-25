Мостовой о стажировке у Абаскаля: «Человек в футбол не играл. Когда я играл, он под стол пешком ходил!»
Александр Мостовой объяснил, почему не будет проходить стажировку у Гильермо Абаскаля.
– У вас не было интереса пройти стажировку в «Спартаке» у Абаскаля?
– Да вы что, смеетесь, что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! (смеется).
– Он все-таки тренер клуба РПЛ.
– Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар! Не надо этого делать.
Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет: давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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М...ак с возрастом не становится мудрецом — он становится старым м...ком.
А молодежь немецкая? Тедеско, Нагельсман.
Александр, ну хватит, доучивайся и ждём на тренерском мостике!