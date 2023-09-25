Мостовой о стажировке у Абаскаля: «Человек в футбол не играл. Когда я играл, он под стол пешком ходил!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой объяснил, почему не будет проходить стажировку у Гильермо Абаскаля.

– У вас не было интереса пройти стажировку в «Спартаке» у Абаскаля?

– Да вы что, смеетесь, что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! (смеется).

– Он все-таки тренер клуба РПЛ.

– Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар! Не надо этого делать.

Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет: давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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76 комментариев

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Мансур Абдрахимов
Кто каждый день у него берет интервью????? Или Саня в рабстве или журналист. Или оба сидят в подвале
+112
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pav11k
Кто более упертый: Мостовой, гордящийся своей карьерой в каждом «интервью», или журналист, заранее знающий ответ?
+60
0
+60
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1. FC Köln
День сурка)
+51
-3
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Chinafon2012
Ответ pav11k
Кто более упертый: Мостовой, гордящийся своей карьерой в каждом «интервью», или журналист, заранее знающий ответ?
Спортс, размещающий посты про Мостового.
+39
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Артём Амирджанян
Когда ему звонят, отвечает его попугай
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СергейЮЮ
Ответ pav11k
Кто более упертый: Мостовой, гордящийся своей карьерой в каждом «интервью», или журналист, заранее знающий ответ?
Когда Мостовой ещё не родился, я уже играл в футбол, правда на любительском уровне. Получается, мой уровень выше.
+22
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Grinya
в чем нельзя обвинить Мостового, так это в непоследовательности....
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ygcn5c2ty9
у спортса когда активность в комментариях падает, набирают Мостовому с вопросом про Абаскаля
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Андрей маяк
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто каждый день у него берет интервью????? Или Саня в рабстве или журналист. Или оба сидят в подвале
И по кругу говорят об одном и том же, так как темы для разговоров закончились. xdxdxd
+7
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+7
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corazón blanco
Откуда у человека столько самомнения и тщеславия? Многие великие футболисты никогда не позволяли себе говорить нечто подобное. Зидан, Гвардиола, Зеедорф да все футболисты, проходили стажировки, получали лицензии, впитывали и усваивали материал от учителей ( которые может тоже никогда в футбол и не играли на профессиональном уровне) у тренеров молодежных команд, считались с их мнением, прислушивались. А тут человек, пускай и большой футболист но в прошлом считает тренера Спартака - топ-клуба по меркам РПЛ никем. Это просто абсурд.
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Алексей Ильин
Ответ Леонид Романов
Журналист - холоп! Как он посмел царю такие вопросы задавать? 🤬🤬
Ты как царю челобитную подаешь?!
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wadwill13
когда анчелотти играл то мостовой под столом ползал. Как анчелотти играл- так мостовой всю карьеру мячики на бровки подавал. ну что за слова лазера по жизни? реально превратился в ходячий мем над которым ржать хочется либо сочувствовать о его болезни... здоровья ему и душевного покоя наконец.
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Михаил Никитов
Жозе Моуринью вошел в чат
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Lisic
Напрасно думать, что мудрость — это привилегия старости.
М...ак с возрастом не становится мудрецом — он становится старым м...ком.
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Remedy
Ответ Артём Амирджанян
Когда ему звонят, отвечает его попугай
Может просто Мостовой устал отвечать на один и тот же вопрос и установил на телефон автоответчик?))
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Александр Абхалимов
Ответ Vovker
Аршавин пару раз капитанил в Арсенале, кстати.
Головин, Шалимов , Онопко точно
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Axonoff
Ответ Chinafon2012
Спортс, размещающий посты про Мостового.
так они на потеху публике это делают, мне весело читать
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Роман
Ответ СергейЮЮ
Когда Мостовой ещё не родился, я уже играл в футбол, правда на любительском уровне. Получается, мой уровень выше.
Да, всё верно, Сергей.
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витёк07
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто каждый день у него берет интервью????? Или Саня в рабстве или журналист. Или оба сидят в подвале
скорее всего ,интервью у него по приколу берут...
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Северный болельщик
Мауриньо, Тренеришка, Слуцкий в период ЦСКА - первое, что приходит на ум.
А молодежь немецкая? Тедеско, Нагельсман.
Александр, ну хватит, доучивайся и ждём на тренерском мостике!
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cizoch
скоро А.Мостовой, придумает закон тяготения или докажет гипотезу Пуанкаре
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Леонид Романов
Ответ Алексей Ильин
Ты как царю челобитную подаешь?!
😂😂👍
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Sergey Arutyunov
чтобы понимать что молоко прокисло, не надо быть коровой
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mean machine/
Ты еще был с горошину, а я уже ######## по хорошему!
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hasanbeno195@icloud.com
Журналисты чисто из-за трафика задают ему именно вопросы про Абаскаля и Слуцкого) Раньше был Карпин
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