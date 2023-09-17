Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Не боюсь недовольства фанатов»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном прохождении стажировки в «Динамо».

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые готовы пригласить Мостового на тренерскую стажировку. 

– А почему не «Динамо»? Футбол прост и везде одинаковый. Какая разница, в каком клубе проходить стажировку? Если будет возможность пройти ее там, с удовольствием ее пройду.

Боюсь ли недовольства от болельщиков «Спартака»? Вот этого не боюсь вообще. Чего тут бояться?

«Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Единственный раз я был на стадионе «Спартака», когда мне 50 исполнилось, больше я там не появлялся после завершения карьеры. Поэтому чего мне боятся каких-то обид. Мне никто не предлагал ничего.

– Из «Динамо» уже было предложение?

– Нет, пока только разговоры. Но если получится, буду рад, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
А почему он не ноет, что его Сельта тренировать не зовет? За испанский клуб он сыграл в 2 раза больше матчей, чем за КБ, пусть там на кошках тренируется.
Входит в лучшем для него случае в пятый десяток топ футболистов Спартака за всю историю, а гонору, мама не горюй.
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Какое недовольство? Царь посетит Колизей, все только счастливы будут
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antagonist
Ответ Уся Ваткин
Слишком токсичный персонаж для Спартака
Наоборот в самый раз,токсичнее и так уже некуда
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ trav
он в России живёт, а не в Испании
Как говорит Карпин: И?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Ответ Уся Ваткин
Слишком токсичный персонаж для Спартака
Не токсичней Заремы. К Царю точно, нет негатива у болельщиков.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Немного до конца цикла осталось, подожди
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
В отставку руководство Спартака. Потеряли честь после такого
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Да а чего Динамо терять? Зенит вот подписал Дружка из Барбоскиных, москвичи могут подписать не менее умелого аниматора на 2-3 месяца.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Хайпуют все (с) Царь Иоан Васильевич
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Слишком токсичный персонаж для Спартака
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chinafon2012
Ответ Харламов Никита
как болельщик ДИНАМО - НИ В ЖИЗНЬ
Много ль у вас своих-то футболистов уровня Мостового в новейшей российской истории?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Могу сразу сказать что тренер из Мостового будет нулевой. Тоже все вокруг будут виноваты в поражениях ....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Кто-то поедет стажироваться в Армавир, Омск или в Находку, а Царь сразу в Динамо. Наверное ещё и без отрыва от Матч ТВ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Самый адовый Крикун
А почему он не ноет, что его Сельта тренировать не зовет? За испанский клуб он сыграл в 2 раза больше матчей, чем за КБ, пусть там на кошках тренируется. Входит в лучшем для него случае в пятый десяток топ футболистов Спартака за всю историю, а гонору, мама не горюй.
87 место. 142 матча. На один матч отстает от Александра Максименко, например.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Ответ igor.igorev
А какой уровень у Мостового? Он Золотой мяч получал или хотя бы номинировался на него? Всю испанскую карьеру пылил в откровенном середняке ни на что не претендуя. Или может со сборной России он что-то выиграл?
Кубок Интертото выигрывал. Два раза и с разными клубами. Пустышка в общем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OhneNamee
Ответ Самый адовый Крикун
А почему он не ноет, что его Сельта тренировать не зовет? За испанский клуб он сыграл в 2 раза больше матчей, чем за КБ, пусть там на кошках тренируется. Входит в лучшем для него случае в пятый десяток топ футболистов Спартака за всю историю, а гонору, мама не горюй.
Просто до Виго на метро пока не добраться, так что все в курсе, что Мостовой туда не поедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Повалюхин
Воспитанник армейцев, в Спартаке играл всего 4 сезона, хоть и неплохо, и Царь он не российский, а европейский. Легенда Сельты. Чем ему Спартак-то обязан?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
This should be fun. Ждём с нетерпением!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
так он же сам заявил к Абаскалю не пойдет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Да пусть стремиться туда где ценят,а не туда где не ждут,думаю не сильно и расстроятся фаны , лично мне только приятно будет если у него все получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Не царское это дело - стажировка. Ну, съездил бы на стажировку хотя бы к Пепу, это ещё куда ни шло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Do Cent
Иди,Вася,иди!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eleman SPb
мост ждет финансового предложения за то что будет стажироввться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий