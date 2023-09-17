Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Не боюсь недовольства фанатов»

Александр Мостовой высказался о возможном прохождении стажировки в «Динамо».

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые готовы пригласить Мостового на тренерскую стажировку.

– А почему не «Динамо»? Футбол прост и везде одинаковый. Какая разница, в каком клубе проходить стажировку? Если будет возможность пройти ее там, с удовольствием ее пройду.

Боюсь ли недовольства от болельщиков « »? Вот этого не боюсь вообще. Чего тут бояться?

«Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Единственный раз я был на стадионе «Спартака», когда мне 50 исполнилось, больше я там не появлялся после завершения карьеры. Поэтому чего мне боятся каких-то обид. Мне никто не предлагал ничего.

– Из « » уже было предложение?

– Нет, пока только разговоры. Но если получится, буду рад, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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