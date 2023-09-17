Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Не боюсь недовольства фанатов»
Александр Мостовой высказался о возможном прохождении стажировки в «Динамо».
Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые готовы пригласить Мостового на тренерскую стажировку.
– А почему не «Динамо»? Футбол прост и везде одинаковый. Какая разница, в каком клубе проходить стажировку? Если будет возможность пройти ее там, с удовольствием ее пройду.
Боюсь ли недовольства от болельщиков «Спартака»? Вот этого не боюсь вообще. Чего тут бояться?
«Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Единственный раз я был на стадионе «Спартака», когда мне 50 исполнилось, больше я там не появлялся после завершения карьеры. Поэтому чего мне боятся каких-то обид. Мне никто не предлагал ничего.
– Из «Динамо» уже было предложение?
– Нет, пока только разговоры. Но если получится, буду рад, – сказал бывший полузащитник сборной России.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Входит в лучшем для него случае в пятый десяток топ футболистов Спартака за всю историю, а гонору, мама не горюй.