Мостовой о «Спартаке»: «Все запомнят победу, а не плохой 1-й тайм и травму игрока «Сочи» в конце. Ощущение, что в тренерском штабе не все понимают в футболе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи».

«Спартак» обыграл «Сочи» в 8-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.

«Как я уже говорил, у «Спартака» было преимущество домашнего поля. Вообще странно, обычно в таких случаях играют на нейтральном стадионе. Игроки «Спартака» были фаворитами, но я удивлен, что они так мучились.

Вообще, логичным результатом была бы ничья. Все-таки это несправедливо, что игрок «Сочи» получил травму, и команда играла в меньшинстве. После этого «Спартак» навалился и смог затолкать мяч в ворота. Проблем у команды еще уйма. По составу в том числе.

Эта победа немного скрывает все недостатки. Все запомнят, что они выиграли, а про плохой первый тайм и про травму игрока «Сочи» в конце – нет. Остается результат. Во втором тайме «Спартак» играл посильнее, но это за счет длинной скамейки. В этом матче все сыграло на руку «Спартаку». Работы у тренерского штаба еще много. Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе», – сказал бывший игрок сборной России.

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25 комментариев

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counsel
передоз Мостовым уже
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Слава Ткаченко
На каком нетральном поле? Что он несёт? Команды поменялись кругами.
+13
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jqzn88xn6n
Дайте ему уже хоть что-то тренировать)
+5
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Nik Yeremich
Александр, это намек на ваше скорое назначение в Спартак?)
+2
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MagicWithoutBorders
он достал,
хочется, чтобы он с треском провалился в каком-нибудь среднем клубе и больше не ныл по поводу Спартака
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Иван Иванов
Что за чушь несёт царëк... Он каким местом смотрел футбол... Да Спартак по всем статьям переиграл Сочи... И по игре, и по голевым моментам. Не хватало только гола. Что в конце концов в самом конце справедливо и произошло. А по игре Спартак мог вполне крупно выносить сочинцев. Ну а о том, что Сочи играли в меньшинстве это не вина Спартака. Таковы правила
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Иван Иванов
Ответ MagicWithoutBorders
он достал, хочется, чтобы он с треском провалился в каком-нибудь среднем клубе и больше не ныл по поводу Спартака
Да это каким глупцом наивным надо быть, чтоб приглашать этого недотренера. Очень трудно представляю Мостового в роли тренера команды. По крайней мере тренера премьер лиги
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bubareska
Это ты на кого намекаешь?)
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Кочевник56
Ответ Ковид 07.10.52
И тут по приказу газовых выпустили Мостового, отвлекать байками про Спартак от питерского гола из офсайда...тьфу...а ужас в том, что и на ТВ при думали про пятку и не показали, что не было вне игры тьфу еще раз....
не плюй против ветра...)
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Михаил Хромаков
Ответ jqzn88xn6n
Дайте ему уже хоть что-то тренировать)
так он абы кого тренировать не согласен... пусть Сельта назначает)
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SpirtAG
Спортс из Мостового сделал не совсем здорового человека, смысл жизни которого заключается в постоянном накидывании дерьма на все, что связано со Спартаком.
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добрый грек
"Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе, да и чеканить не умеют "
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Drob003
Как же он чувствует. Легенда
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de-fussball
подарите ему уже абонемент!
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6tspey7tb5
Интересно ему набирают или он сам названивает в новостные каналы
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Иван Баланар
Дайте Сашке уже команду из РПЛ, с которой об обос*****, тогда, может, наконец, он перестанет уже давать эти надменные интервью.
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Jean_M
Саша, там просто никто не обыгрывал двоих и не бил в девять
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Владимир Дмитриев
Реплика Лаврова. для единственного лица!
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CriminalJoint62
Все адекватные понимают, что Абаскаль, грубо говоря, поплыл. Зато он испанец и ходит в Stone Island, поэтому ему простительно
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