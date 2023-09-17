Мостовой о «Спартаке»: «Все запомнят победу, а не плохой 1-й тайм и травму игрока «Сочи» в конце. Ощущение, что в тренерском штабе не все понимают в футболе»

Александр Мостовой недоволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи».

«Спартак» обыграл «Сочи» в 8-м туре Мир (1:0) благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.

«Как я уже говорил, у « » было преимущество домашнего поля. Вообще странно, обычно в таких случаях играют на нейтральном стадионе. Игроки «Спартака» были фаворитами, но я удивлен, что они так мучились.

Вообще, логичным результатом была бы ничья. Все-таки это несправедливо, что игрок « » получил травму, и команда играла в меньшинстве. После этого «Спартак» навалился и смог затолкать мяч в ворота. Проблем у команды еще уйма. По составу в том числе.

Эта победа немного скрывает все недостатки. Все запомнят, что они выиграли, а про плохой первый тайм и про травму игрока «Сочи» в конце – нет. Остается результат. Во втором тайме «Спартак» играл посильнее, но это за счет длинной скамейки. В этом матче все сыграло на руку «Спартаку». Работы у тренерского штаба еще много. Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе», – сказал бывший игрок сборной России.

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