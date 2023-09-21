Мостовой о «Спартаке»: «За 10 лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из штаба. Все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»
Александр Мостовой не думает, что «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля.
Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых в случае поражения от «Динамо».
«Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают. Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.
В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – сказал Мостовой.
Матч «Спартак» – «Динамо» в рамках 9-го тура Мир РПЛ состоится 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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как же он хочет...
Прям между строк написано.