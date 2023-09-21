Мостовой о «Спартаке»: «За 10 лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из штаба. Все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не думает, что «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля.

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых в случае поражения от «Динамо». 

«Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают. Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – сказал Мостовой

Матч «Спартак» – «Динамо» в рамках 9-го тура Мир РПЛ состоится 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

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10 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
а ты бы бесплатно работал и ушёл бы если б не получилось? одно и тоже рассакзывет , уже что то новое придумал бы
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Barsa! bolshe chem klub
как же он хочет в Спартак тренером!
как же он хочет...

Прям между строк написано.
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Velirpa
а Мостового так и не позвали, а ведь мог бы стать переводчиком у Абаскаля по типу Талалаева при Невио Скалле, но, видимо, дебильным экспертом для него важнее, да и лишний раз волосами блеснуть в студии матч-тв.
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Super Bock
Мостовой к кормушке хочет, а для этого оказывается ещё и лицензию надо получать (
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HalaMadrid
Александр, а если не получится у вас вы останетесь, а не уедете, в этом основная разница?)
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T622222
Фильм «16-й»
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AlexTim03
Мост, ну ты что? Ты разве не знал, что там паспорта забирают, пока не выиграешь чемпионство?
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Павел Ермаков
Сказал,как в лужу пукнул.А в других клубах?Работают до седых волос?)))
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Spartakus1984
чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»(с) Мостовой сам этого хочет.
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ericssons
Ответ Velirpa
а Мостового так и не позвали, а ведь мог бы стать переводчиком у Абаскаля по типу Талалаева при Невио Скалле, но, видимо, дебильным экспертом для него важнее, да и лишний раз волосами блеснуть в студии матч-тв.
Не стал бы он этим заниматься. Он хотел бы должность как у Карпина в Спартаке - гл.тренер/гендир.
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