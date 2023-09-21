Мостовой о «Спартаке»: «За 10 лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из штаба. Все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»

Александр Мостовой не думает, что «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля.

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых в случае поражения от «Динамо».

«Перед матчем « » с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают. Даже если они уступят « », в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – сказал .

Матч «Спартак» – «Динамо» в рамках 9-го тура Мир состоится 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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