Мостовой о том, что Абаскаль не помнит его игру в «Сельте»: «Я забил больше мячей, чем у него волос на голове. Историю не скроешь – хорошо, что есть интернет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой ответил на обвинения Гильермо Абаскаля в невежестве.

Ранее главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru высказался о критике со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». Он также признался, что не помнит выступления Мостового за «Сельту».

«Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс.

Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. Просто правда никому не нравится», – сказал бывший игрок сборной России.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Semenik
Я, конечно, у Абаскаля волосы на голове не считал - но что-то мне подсказывает, что их точно больше 56.
+66
-5
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Просто Мостовой плох не только в тренерстве, но еще и в эрудиции, любознательности и математике. У Мостового столько голов, сколько у Абаскаля волос на 1 кв. см. головы. Болван необразованный.
+45
-6
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Оказывается Мостовой по мнению самого Мостового обгоняет всех футболистов вместе взятых по количеству голов в истории? XD
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Ответ Очки Дани Алвеса
Просто Мостовой плох не только в тренерстве, но еще и в эрудиции, любознательности и математике. У Мостового столько голов, сколько у Абаскаля волос на 1 кв. см. головы. Болван необразованный.
Человек объективно тупой.
И это не оскорбление, а факт.
И с каждым новым интервью засаживает себя всё глубже и глубже.
Не понимаю это умиление данным персонажем. Абсолютно непроходимая тупость.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Ченченко
подскажите как составить петицию чтобы никогда у Мостового не брать интервью????
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TOSHIBA
Число волос на голове человека около 100 000.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За испанский клуб он провел 277 матчей, забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет (с)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Моуриньо тоже имел не ахти какую карьеру на клубном уровне (как, собственно, и Абаскаль), но добился таких вершин, о которых Мостовой может только мечтать...

Игроцкая и тренерская карьера это не одно и тоже
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Богодаев
Ответ Max Semenik
Я, конечно, у Абаскаля волосы на голове не считал - но что-то мне подсказывает, что их точно больше 56.
Даже на бороду не хватает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helge
хватит уже постить этого фрика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PiyPiyPiy
Отгадай загадку, ответь на вопрос: сколько у Гильермо на голове волос?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Claudio_ Caniggia
Мостового мне не замайте. Абаскаль, кто это вообще такой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Зато теперь мы знаем, что по мнению Мостового он забил около 100 тыс.мячей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
больше 100 000 голов забил, неплохо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Просто Мостовой думает, что Абаскаль выглядит как Стэтхем и эта была постирония
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Мостовой не был звездой, особенно по испанским меркам. С чего Абаскаль должен помнить каждого заурядного игрока Ла Лиги?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Мостовой фрик. Сам то он думает, что он аналитик и тренер от бога, но сейчас глупцы в фаворе. Они интересны, смешны, обсуждаемы. Жаль их немного. А ещё больше нас жаль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trashbox
Я вот тоже сомневаюсь, что Дзюба, Малком или Соболев лет через двадцать смогут вспомнить, сколько и как забивал какой-нибудь игрок Сочи или Ростова.
Собственно и тренеры такое вряд ли вспомнят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ziyafeson
Походу у абаскаля реально сорвало крышу. Он решил пикироваться со всеми подряд при том сначала мост, теперь Карпин. Он думает что все будут как в Спартаке ему угождать?! Ну нарвется же на лажу если уже не нарвался с Карпиным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
До чего же здорово Рыжий поддел Патлатого. До сих пор бухтит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tallos
Мостовой решил не становится тренером, так ниша острого на язык тренера занята Карпиным. Мостовой решил занять нишу клоуна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ #SharkTeam
Мостовой не был звездой, особенно по испанским меркам. С чего Абаскаль должен помнить каждого заурядного игрока Ла Лиги?
Он был звездой Сельты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Я забил больше мячей, чем у него волос на голове - и это только в Фифе. А в Пес - так еще больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Скрылев
да Санек,ты то не знаешь как зацепитьсяи куда,чтоб копеечку срубить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Корона у Санька небо подпирает)) Любит рассказывать: я то делал, я это делал. Лучше бы рассказал как его Ярцев исключил из сборной перед Евро 2004.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ TOSHIBA
Число волос на голове человека около 100 000. Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За испанский клуб он провел 277 матчей, забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет (с)
И всего за клубную карьеру(за все клубы) забил чуть больше 100 голов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий