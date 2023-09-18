Мостовой о том, что Абаскаль не помнит его игру в «Сельте»: «Я забил больше мячей, чем у него волос на голове. Историю не скроешь – хорошо, что есть интернет»
Александр Мостовой ответил на обвинения Гильермо Абаскаля в невежестве.
Ранее главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru высказался о критике со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». Он также признался, что не помнит выступления Мостового за «Сельту».
«Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс.
Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. Просто правда никому не нравится», – сказал бывший игрок сборной России.
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
И это не оскорбление, а факт.
И с каждым новым интервью засаживает себя всё глубже и глубже.
Не понимаю это умиление данным персонажем. Абсолютно непроходимая тупость.
Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За испанский клуб он провел 277 матчей, забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи.
Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет (с)
Игроцкая и тренерская карьера это не одно и тоже
Собственно и тренеры такое вряд ли вспомнят.