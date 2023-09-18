Мостовой о том, что Абаскаль не помнит его игру в «Сельте»: «Я забил больше мячей, чем у него волос на голове. Историю не скроешь – хорошо, что есть интернет»

Александр Мостовой ответил на обвинения Гильермо Абаскаля в невежестве.

Ранее главный тренер « » в интервью Sports.ru высказался о критике со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». Он также признался, что не помнит выступления Мостового за «Сельту».

«Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс.

Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл , как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у на голове. Просто правда никому не нравится», – сказал бывший игрок сборной России.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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