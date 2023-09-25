«Зенит» платит премии в рублях с этого сезона. За победы в РПЛ над «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» – по 2 млн, за «Спартак» – 5 млн

В «Зените» с этого сезона изменилась система премиальных – теперь платят в рублях.

Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» устроил игрокам «разнос» после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ и обвинил их в том, что они «не сражаются за клуб».

Как пишет Иван Карпов, этот разговор состоялся на фоне введения новой системы премирования в «Зените».

Теперь в случае побед над « », «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» в матчах Мир РПЛ игрокам « » полагается бонус в размере двух миллионов рублей. В предыдущем сезоне за победы над « » игроков не поощряли, а за победы над остальными перечисленными клубами давали по 25 тысяч долларов. Таким образом, даже с учетом нынешнего курса премиальные игроков «Зенита» снизились.

Несмотря на премии, игрокам «Зенита» не удалось выиграть у «Динамо» (2:3), (1:1) и «Локомотива» (1:2) в РПЛ. Выиграть «Зенит» смог только у «Спартака» (3:1), за победу над которым по новой системе выдают 5 млн рублей.

Отмечается, что с этого сезона премиальные в «Зените» платят в рублях, а не в долларах или евро.

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