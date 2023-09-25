«Зенит» платит премии в рублях с этого сезона. За победы в РПЛ над «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» – по 2 млн, за «Спартак» – 5 млн

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Краснодар деньги Футбол

В «Зените» с этого сезона изменилась система премиальных – теперь платят в рублях.

Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев устроил игрокам «разнос» после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ и обвинил их в том, что они «не сражаются за клуб». 

Как пишет Иван Карпов, этот разговор состоялся на фоне введения новой системы премирования в «Зените».

Теперь в случае побед над «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» в матчах Мир РПЛ игрокам «Зенита» полагается бонус в размере двух миллионов рублей. В предыдущем сезоне за победы над «Краснодаром» игроков не поощряли, а за победы над остальными перечисленными клубами давали по 25 тысяч долларов. Таким образом, даже с учетом нынешнего курса премиальные игроков «Зенита» снизились.

Несмотря на премии, игрокам «Зенита» не удалось выиграть у «Динамо» (2:3), ЦСКА (1:1) и «Локомотива» (1:2) в РПЛ. Выиграть «Зенит» смог только у «Спартака» (3:1), за победу над которым по новой системе выдают 5 млн рублей.

Отмечается, что с этого сезона премиальные в «Зените» платят в рублях, а не в долларах или евро.

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63 комментария

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Михаил Иванов
Осталось понять, кто платит Карпову за подобные инсайды..)
+61
-6
+55
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Элдор ШоуУродов
Карпов)))
+28
-3
+25
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Виктор
Ответ Михаил Иванов
Осталось понять, кто платит Карпову за подобные инсайды..)
Зарема.
+23
-4
+19
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Давид Agabekyan
Зенит проиграл, Карпов запустил свои "достоверные" инсайды. Видимо до сих пор празднует
+18
-5
+13
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redbalance
Ответ Mbest77
Непонятно только почему за победу над самым слабым клубом самая большая премия
Какие комплексы такие и цены.
+18
-10
+8
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Илья Савчук
карпов из раздевалки переместился в отдел бухгалтерии?! это случайно не про него снимали фильм "Человек-невидимка"?
+10
-3
+7
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Evgeny Trifonov
Тухлая рыба Карп закупился на все деньги в КБ, после победы любимого Локо и начал фонтанировать "инсайдами". Так не долго и "белку" поймать, а ведь только понедельник.
+9
-3
+6
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pulyalke
за спартак в ленобласти можно студию купить и сдавать)) контракт закончится, деньги проешь, а вот студия в мурино будет стабильно тебе копеечку приносить)) клаудиньев, земляк, задумайся))
+7
-2
+5
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Павел Мельников
Выходит, Медведев делает разнос за то, что у южноамериканцев нет мотивации получать премии в рублях.
+6
-2
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Mbest77
Непонятно только почему за победу над самым слабым клубом самая большая премия
+23
-19
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0:4 на спотифай камп ноу
5 Спартаков на неделю, было бы неплохо 🤣
+8
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Caerly
Не заходя в новость - "А источник - Карп?"
И точно!
+4
-1
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Bartez1986
зарплаты маленькие у футболистов Зенита, можно понять. на одни премии живут, наверное
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Iomov
Это на команду или на одного человека? 🤔
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Любовь Мелехова
Ответ vassaenko
А эта премия каждому игроку в заявке? Или тем, кто на поле вышел? Или эта сумма на клуб?)) уточните, пожалуйста)
У каждого игрока премиальные прописаны в его контракте. Не верьте ’инсайдам’, пишут такое для хайпа.
+3
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Peter Kosenkov
За пять лямов я бы в жало выиграл у Спартака ,причем играя в воротах
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vassaenko
А эта премия каждому игроку в заявке? Или тем, кто на поле вышел? Или эта сумма на клуб?)) уточните, пожалуйста)
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redbalance
А вообще следственному комитету пора разобраться в распределении народных средств и отправить зенит туда где он был всю свою бесславную молодость, а если быть точнее то в пердив.
+5
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veloriksha
вообще странно за топовые клубы 2 а за какого то середняка 5
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Сергей Жарковский
Пора начинать транслировать шоу " Спросите у Карпова..." на Матч ТВ
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schwein
Круто работает Спортс. Один "инсайд" тухлой рыбы бить на две новости.
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redbalance
Ответ schwein
Для начала нужно народные средства в Зените найти.
Если займутся то найдут, а Гену Орлова и Боярского еще и посадят как пособников в рекламе этого тухлого бизнеса.
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Дмитрий9779
Т е премий пока не было.
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Ковид 07.10.52
за пять играют, за два нет...на мелочь не размениваются...а вообще с пяти могли по лимону противнику обещать, вот тот и сдал им игру...
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a2wai
Теперь понятно, почему игроки политпроекта перестали играть)
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