Медведев устроил «разнос» игрокам «Зенита» после 1:2 с «Локо» и сказал, что они «не сражаются за клуб»

Генеральный директор «Зенита» отругал игроков после поражения от «Локомотива».

Как пишет инсайдер Иван Карпов, после поражения от « » (1:2) в раздевалке «Зенита» состоялся тяжелый разговор с футболистами, в ходе которого председатель правления клуба устроил команде «разнос». Посыл его речи заключался в том, что «игроки не сражаются за « », не отдаются игре полностью».

Ранее стало известно, что после матча с «Локомотивом» игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание.

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