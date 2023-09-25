Медведев устроил «разнос» игрокам «Зенита» после 1:2 с «Локо» и сказал, что они «не сражаются за клуб»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» отругал игроков после поражения от «Локомотива».

Как пишет инсайдер Иван Карпов, после поражения от «Локомотива» (1:2) в раздевалке «Зенита» состоялся тяжелый разговор Александра Медведева с футболистами, в ходе которого председатель правления клуба устроил команде «разнос». Посыл его речи заключался в том, что «игроки не сражаются за «Зенит», не отдаются игре полностью».

Ранее стало известно, что после матча с «Локомотивом» игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание.

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131 комментарий

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Roaltar
Ответ Алексей Платов
на каком языке говорил?
На Бразильском, конечно же) Юра Жирков поднатаскал
+83
-4
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schwein
Настало время восхитительных историй от тухлой рыбы, вероятность точных инсайдов которой ниже, чем шанс встретить динозавра на улице.
+119
-44
+75
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Антон Клёстов
Иван Карпов стоял в углу раздевалки?
+63
-10
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Алексей Платов
на каком языке говорил?
+48
-4
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pulyalke
Медведев устроил «разнос» судьям после 1:2 с «Локо» и сказал, что они «не сражаются за клуб»
+48
-12
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Кирилл Куминский
Ответ Антон Клёстов
Иван Карпов стоял в углу раздевалки?
под столом прятался
+21
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Антон Фалафель
Назначай Ротенберга!
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IceBear27
Ответ Dmitry Orlov
Когда в последний раз он давал неверные инсайды? Того, что сбылось за последние года 2, могу насчитать с десяток. При том, что я не наизусть помню, что первым давал он, а что - не он.
Хотя бы тухлый вброс про Барриоса
+25
-11
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viktorpavlov70
И все бразильцы с колумбийцами, как один прониклись этой патриотической речью.
+14
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Dmitry Orlov
Ответ schwein
Настало время восхитительных историй от тухлой рыбы, вероятность точных инсайдов которой ниже, чем шанс встретить динозавра на улице.
Когда в последний раз он давал неверные инсайды?
Того, что сбылось за последние года 2, могу насчитать с десяток. При том, что я не наизусть помню, что первым давал он, а что - не он.
+31
-17
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schwein
Ответ Dmitry Orlov
Когда в последний раз он давал неверные инсайды? Того, что сбылось за последние года 2, могу насчитать с десяток. При том, что я не наизусть помню, что первым давал он, а что - не он.
Сейчас вспомню. Было что то недели 2-3 назад.
Во, нашел. https://t.me/karpinside/29274
Неделю назад он утверждал что Марио не будет готов к игре с Локо.
Прямо перед этим наврал про Хохлова, аж пришлось оправдываться отдельным постом.
Про Барриоса, которого кинули с клубом АПЛ тоже кажется он был.
Ну и много чего по мелочи, про очередные звонки в Локо по любому поводу.
+15
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ZarvuR2020
Ответ Dmitry Orlov
Когда в последний раз он давал неверные инсайды? Того, что сбылось за последние года 2, могу насчитать с десяток. При том, что я не наизусть помню, что первым давал он, а что - не он.
Всё лето только этим и занимался
+15
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
А какая мотивация у игроков? Зарплату получают, контракты есть, наслаждаются жизнью)
+24
-13
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Manuel Neuer-Bayern Munchen
А какая мотивация у игроков? Зарплату получают, контракты есть, наслаждаются жизнью)
Где-то другая ситуация?
+18
-7
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Ivan Sergeev
"Vocês não lutam pelo clube, suas putas corruptas", - сказал Медведев основному составу на понятном им языке.
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Фут.Боль
Ответ Алексей Платов
на каком языке говорил?
На языке жестов и матов.
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kwinto88
"Они сражались за газ"....хорошее название для фильма
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Groznyi2024
Ответ Антон Клёстов
Иван Карпов стоял в углу раздевалки?
Пиццу привез
+6
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ЛексЛютый
Ответ Roman
Малком же после чемпионства показал тому же Медведеву жест с премиальными
Остальные за идею играют, правильно понимаю?
К тому же контекста никто не знает, это внутрянка команды. Возможно, Медведев поставил в качестве спора сумму, на что ему указали после победы ехидно. Да и вообще, если что-победа есть победа! Другое дело если б скатали тускло и показывали жесты.
Работаете на работе тоже ради удовольствия?
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Илья Савчук
опять карпов, вообще не удивлен.
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Удар Кержакова
Интересно отразится ли это на составе в следующем матче. Я лично не заметил, что игроки играли спустя рукава.
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Александр Пряхин
Ответ Alexandr Tarakanoff
Где-то другая ситуация?
Да, там, где можно играть в еврокубках
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ГШ68
"- Что вам нужно, чтобы побеждать? - грозно спросил Иваныч.
- Легионеров бы мне ещё, - скромно пролепетал Семак.
- Mais dinheiro, больше, больше денег!!! - вопили по углам раздевалки разношёрстные Мантуаны, Венделы, Клаудиньо и прочие Фернандесы.
- Хоть бы не выгнали, Господи, - тосковали у порога Круговой, Сергеев и Караваев.
Смеркалось. Из-за двери показались чьи-то страшно знакомые усы".
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Беня_Финитас
надо Йосе Марино вместо Семака . отсмотрит 300 матчей деДзерби и вперёд на тренерский мостик совмещать . затем волейбол с баскетболом подгрузить . талантливые люди талантливы во всём . этот Медведев не даст соврать , да даже Фурсенко с Мутко тоже не дадут соврать .
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ЦСКА-навсегда!!!
Теперь так будет всегда, никому ненужный Зенит замечательно деклассирован и унижен Локомотивом))) вся страна в восторге от этой клоунады)))
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