Медведев устроил «разнос» игрокам «Зенита» после 1:2 с «Локо» и сказал, что они «не сражаются за клуб»
Генеральный директор «Зенита» отругал игроков после поражения от «Локомотива».
Как пишет инсайдер Иван Карпов, после поражения от «Локомотива» (1:2) в раздевалке «Зенита» состоялся тяжелый разговор Александра Медведева с футболистами, в ходе которого председатель правления клуба устроил команде «разнос». Посыл его речи заключался в том, что «игроки не сражаются за «Зенит», не отдаются игре полностью».
Ранее стало известно, что после матча с «Локомотивом» игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Того, что сбылось за последние года 2, могу насчитать с десяток. При том, что я не наизусть помню, что первым давал он, а что - не он.
Во, нашел. https://t.me/karpinside/29274
Неделю назад он утверждал что Марио не будет готов к игре с Локо.
Прямо перед этим наврал про Хохлова, аж пришлось оправдываться отдельным постом.
Про Барриоса, которого кинули с клубом АПЛ тоже кажется он был.
Ну и много чего по мелочи, про очередные звонки в Локо по любому поводу.
К тому же контекста никто не знает, это внутрянка команды. Возможно, Медведев поставил в качестве спора сумму, на что ему указали после победы ехидно. Да и вообще, если что-победа есть победа! Другое дело если б скатали тускло и показывали жесты.
Работаете на работе тоже ради удовольствия?
- Легионеров бы мне ещё, - скромно пролепетал Семак.
- Mais dinheiro, больше, больше денег!!! - вопили по углам раздевалки разношёрстные Мантуаны, Венделы, Клаудиньо и прочие Фернандесы.
- Хоть бы не выгнали, Господи, - тосковали у порога Круговой, Сергеев и Караваев.
Смеркалось. Из-за двери показались чьи-то страшно знакомые усы".