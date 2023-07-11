Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина – вознаграждения рефери

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Клубы Мир РПЛ суммарно тратят на арбитров около 600 млн рублей за сезон.

Как передает «Спорт-Экспресс», расходы команд высшей лиги на обслуживание судейского корпуса за четыре года (начиная с сезона-2022/23) составят чуть менее 2,4 млрд рублей. В формировании этой суммы участвует каждый клуб.

Около 1,2 млрд рублей – вознаграждения рефери, остальная часть – траты на логистику, учебные сборы, обслуживание системы видеоповторов и иные расходы.

Безбородов – лучший арбитр России в сезоне-2022/23 по среднему баллу. Кукуян – 2-й, Карасев – 3-й

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23 комментария

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superbro
Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина – вознаграждения рефери от Зенита
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-18
+34
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Burel
Расходуют все клубы, а играют эти рефери за зенит
+23
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+14
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Recreated
За такую бездарную и отвратительную работу наоборот судьи должны выплачивать такие деньги клубам!
+7
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Red_Marlboro_
Ответ superbro
Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина – вознаграждения рефери от Зенита
Наверно поэтому в пользу Спартака было больше всего судейских ошибкок в последнем сезоне
+10
-7
+3
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damondiamond
пхпхпх, так они ещё и платят им, а потом жалуются после каждого матча))) судейский корпус рпл это пранк мирового уровня))
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pztpzhmx66
Ни чего себе бюджет .
А судит один карасев
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munhin
Ответ Recreated
За такую бездарную и отвратительную работу наоборот судьи должны выплачивать такие деньги клубам!
расходуют все, а ошибаются как обычно в пользу спартачка ))
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Ростов-на-Дону
Ответ Recreated
За такую бездарную и отвратительную работу наоборот судьи должны выплачивать такие деньги клубам!
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Антон Абызов
Ответ Burel
Расходуют все клубы, а играют эти рефери за зенит
Ага)
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Ростов-на-Дону
Ответ Дмитрий9779
За такое судейство надо штрафовать.
И, свистки лазурные отобрать!
+6
-6
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Антон Абызов
Ответ superbro
Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина – вознаграждения рефери от Зенита
обед по расписанию.
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Omega-2
Ответ superbro
Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина – вознаграждения рефери от Зенита
Вся сумма - "чаевые" от заремитов из Тушино.
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sabur
Т е . за каждую игру чемпионата уходит 2.5 ляма на судей. 1.2 ляма на з/п , и 1.2 ляма на логистику и Вар? Круто
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Мистер Громов
"Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина - вознаграждения рефери"
.."около 1,2 млрд рублей - вознаграждения рефери"

🤔
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Дмитрий Евгеньевич
За безупречно проделанную работу?
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Godzilych
А ещё забавно, что в РПЛ все точь-в-точь как на маленьких турнирах студентов. Взнос 600р за матч, чтобы реф был и манишки)))
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Godzilych
Тю, а там Барселону чего-то прессуют) Надо просто такую же круговую поруку устроить :)
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