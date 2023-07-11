"Клубы РПЛ расходуют на судейство 600 млн рублей в год. Половина - вознаграждения рефери"

Клубы Мир РПЛ суммарно тратят на арбитров около 600 млн рублей за сезон.

Как передает « », расходы команд высшей лиги на обслуживание судейского корпуса за четыре года (начиная с сезона-2022/23) составят чуть менее 2,4 млрд рублей. В формировании этой суммы участвует каждый клуб.

Около 1,2 млрд рублей – вознаграждения рефери, остальная часть – траты на логистику, учебные сборы, обслуживание системы видеоповторов и иные расходы.

Безбородов – лучший арбитр России в сезоне-2022/23 по среднему баллу. Кукуян – 2-й, Карасев – 3-й