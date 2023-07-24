Клубы в Кубке России будут получать деньги от РФС за медийность – интервью игроков по ходу матча, доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Введут медиадни
РФС будет выплачивать клубам деньги за медийность в Фонбет Кубке России.
Как сообщает «РБК Спорт», в регламенте Кубка России появятся положения о публичности игроков и тренеров, а также о медийной активности клубов – участников турнира. Ожидается, что новый регламент будет утвержден 24 июля после обсуждения с клубами.
Большинство поправок РФС уже тестировал на кубковых матчах в весенней части розыгрыша прошедшего сезона. Тогда, в частности, была учреждена должность медиаменеджера РФС.
Новый регламент Кубка России предполагает дифференцированный подход к призовым выплатам в зависимости от медийной активности клубом. Ожидается, что 70% суммы призовых за участие в турнире будет выплачиваться гарантированно, а оставшиеся 30% – за исполнение коммерческих требований и медийных обязательств.
На каждом матче Кубка России будет работать назначаемый медиаменеджер, который будет отслеживать исполнение медиаобязательств по взаимодействию с основным вещателем и СМИ. В эти обязанности войдут интервью игроков во время разминки, экспресс-интервью запасных игроков по ходу матча, общение трех игроков со СМИ в смешанной зоне и доступ журналистов в раздевалку победившей команды.
Также для каждого клуба будут введены медиадни, встречи-брифинги с игроками и руководством клубов, программы с участием игроков и тренеров на ТВ и радио, различные благотворительные акции и конкурс медиаслужб клубов.
В РФС считают, что нововведения значительно усилят коммерческий потенциал Кубка России и приведут к росту посещаемости и телевизионных рейтингов трансляций.
Только совок, только хардкор!
Читаю комменты - черт, какие тут древние и закостенелые люди. Как вы вообще терпите футбол по ТВ? Есть же стадион!
Ладно, в каком месте перебор? Это же круто для болельщиков, позволяет вместе разделить радость, получить положительные эмоции, улыбнуться в лишний раз. Или ты боишься увидеть, что каждый второй футболист ведёт себя примерно как Слуцкий и Дзюба? Ну тогда да, не стоит рушить этот песочный замок.
А я ещё раз повторю, что даже до fan id посещаемость была просто отвратительная у всех, кроме 2-3 клубов. И клубам нужно думать о медийности самим уже давно. И раз они инициативу не проявляют, то пусть будет мотивация хотя бы.
Может просто слишком много душных дедов выражают свое мнение?