Клубы в Кубке России будут получать деньги от РФС за медийность – интервью игроков по ходу матча, доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Введут медиадни

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение РФС Динамо Москва Краснодар деньги Футбол

РФС будет выплачивать клубам деньги за медийность в Фонбет Кубке России.

Как сообщает «РБК Спорт», в регламенте Кубка России появятся положения о публичности игроков и тренеров, а также о медийной активности клубов – участников турнира. Ожидается, что новый регламент будет утвержден 24 июля после обсуждения с клубами.

Большинство поправок РФС уже тестировал на кубковых матчах в весенней части розыгрыша прошедшего сезона. Тогда, в частности, была учреждена должность медиаменеджера РФС.

Новый регламент Кубка России предполагает дифференцированный подход к призовым выплатам в зависимости от медийной активности клубом. Ожидается, что 70% суммы призовых за участие в турнире будет выплачиваться гарантированно, а оставшиеся 30% – за исполнение коммерческих требований и медийных обязательств.

На каждом матче Кубка России будет работать назначаемый медиаменеджер, который будет отслеживать исполнение медиаобязательств по взаимодействию с основным вещателем и СМИ. В эти обязанности войдут интервью игроков во время разминки, экспресс-интервью запасных игроков по ходу матча, общение трех игроков со СМИ в смешанной зоне и доступ журналистов в раздевалку победившей команды.

Также для каждого клуба будут введены медиадни, встречи-брифинги с игроками и руководством клубов, программы с участием игроков и тренеров на ТВ и радио, различные благотворительные акции и конкурс медиаслужб клубов.

В РФС считают, что нововведения значительно усилят коммерческий потенциал Кубка России и приведут к росту посещаемости и телевизионных рейтингов трансляций.

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33 комментария

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верблюжья смегма
Пусть ещё главные тренеры карточные фокусы показывают на прессухах
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не кубок, а шутовство уже. Лучше бы убрали этот нудный групповой этап.
+32
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Russian Horse
Ответ верблюжья смегма
Пусть ещё главные тренеры карточные фокусы показывают на прессухах
Бердыев с Газизовым могут фокус с исчезновением бюджета провернуть
+7
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Дмитрий
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не кубок, а шутовство уже. Лучше бы убрали этот нудный групповой этап.
Идем к объединению с медиалигой, трэштоки аля в медия мма, судьи Бузова Лепс и черный чел танцор из Химок
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Ебздрогыч
Можно еще бонусы выплачивать за количество мемов от пресс-служб клубов, за веселые интервью тренеров и гендиректоров. Ну и классика - определять участников плейофф смс-голосованием. Медийничать так медийничать!
+9
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евГений
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не кубок, а шутовство уже. Лучше бы убрали этот нудный групповой этап.
Функционеры хоть как-то пытаются коммерциализировать кубок, отходить от формата "государство заплатит деньгами налогоплательщиков за все", но бравые юзеры спортса на страже правопорядка и не допустят такой бесовщины.

Только совок, только хардкор!
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Andrew Kolevatykh
Ответ tolobas
Доступ в раздевалку победившей команды - это уже перебор. Они бы еще доступ домой к игрокам запросили
Это уже давно в документальных фильмах есть, в которых участвуют топ-клубы.
Читаю комменты - черт, какие тут древние и закостенелые люди. Как вы вообще терпите футбол по ТВ? Есть же стадион!

Ладно, в каком месте перебор? Это же круто для болельщиков, позволяет вместе разделить радость, получить положительные эмоции, улыбнуться в лишний раз. Или ты боишься увидеть, что каждый второй футболист ведёт себя примерно как Слуцкий и Дзюба? Ну тогда да, не стоит рушить этот песочный замок.
А я ещё раз повторю, что даже до fan id посещаемость была просто отвратительная у всех, кроме 2-3 клубов. И клубам нужно думать о медийности самим уже давно. И раз они инициативу не проявляют, то пусть будет мотивация хотя бы.
+3
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goshforever
Ответ tolobas
Доступ в раздевалку победившей команды - это уже перебор. Они бы еще доступ домой к игрокам запросили
Ужин с женой футболиста из проигравшей команды
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goshforever
Критические медиадни
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Ganibale
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не кубок, а шутовство уже. Лучше бы убрали этот нудный групповой этап.
Правильно, пусть ничего не делают играют раз в неделю.
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Anti2
вы ёрничаете, а все американские лиги так и освещают свои турниры. В НФЛ там во время сезона у главного тренера чуть ли не каждый день пресс брифинги, есть дни когда его ассистенты общаются с прессой. Ну и игроки само собой. Поэтому это вполне оправданный шаг и грамотный со стороны оргов. Дело теперь за малым... повысить уровень журналистики, что увы...
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Igor Shalamov
все правильно, а тов комментариях уже старики защищают скучный кубок россии. специально же на кубке экспериментируют. молодежь только за, а будущее всегда за ней
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dimur
Извините, пирожки, но сегодня - медиадень.
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Доктор*
Социальный рейтинг.
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tolobas
Доступ в раздевалку победившей команды - это уже перебор. Они бы еще доступ домой к игрокам запросили
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Полуэктов Пётр
Ответ верблюжья смегма
Пусть ещё главные тренеры карточные фокусы показывают на прессухах
А к чему этот сарказм? Чем плохо быть ближе к зрителю? Турнир надо как-то продавать. Ничего не делают - бухтят, что ничего не делают. Делают шаги по развитию и популяризации - бухтят, что клоунада, всё для детишек и тд.
Может просто слишком много душных дедов выражают свое мнение?
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Cst Cap
А можно будет брать отвод на медиадни, ну бонусами пренебречь? Идут клоуны с МТВ на прессуху или интервью, и бац... вход платный, не хочешь как хочешь?
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ЦСКА1960
Хайпанём немножечко
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Полуэктов Пётр
Ответ Andrew Kolevatykh
Это уже давно в документальных фильмах есть, в которых участвуют топ-клубы. Читаю комменты - черт, какие тут древние и закостенелые люди. Как вы вообще терпите футбол по ТВ? Есть же стадион! Ладно, в каком месте перебор? Это же круто для болельщиков, позволяет вместе разделить радость, получить положительные эмоции, улыбнуться в лишний раз. Или ты боишься увидеть, что каждый второй футболист ведёт себя примерно как Слуцкий и Дзюба? Ну тогда да, не стоит рушить этот песочный замок. А я ещё раз повторю, что даже до fan id посещаемость была просто отвратительная у всех, кроме 2-3 клубов. И клубам нужно думать о медийности самим уже давно. И раз они инициативу не проявляют, то пусть будет мотивация хотя бы.
Просто тут очень много ржавых дедов, которым надо бухтеть. Это им жизненно необходимо. Будут развивать медийность - будут бухтеть про клоунаду. Не будут развивать - будут бухтеть, что ничего не делает этот РФС, за что деньги получают...
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