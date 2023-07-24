Клубы в Кубке России будут получать деньги от РФС за медийность – интервью игроков по ходу матча, доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Введут медиадни

РФС будет выплачивать клубам деньги за медийность в Фонбет Кубке России.

Как сообщает «РБК Спорт», в регламенте Кубка России появятся положения о публичности игроков и тренеров, а также о медийной активности клубов – участников турнира. Ожидается, что новый регламент будет утвержден 24 июля после обсуждения с клубами.



Большинство поправок РФС уже тестировал на кубковых матчах в весенней части розыгрыша прошедшего сезона. Тогда, в частности, была учреждена должность медиаменеджера РФС.

Новый регламент Кубка России предполагает дифференцированный подход к призовым выплатам в зависимости от медийной активности клубом. Ожидается, что 70% суммы призовых за участие в турнире будет выплачиваться гарантированно, а оставшиеся 30% – за исполнение коммерческих требований и медийных обязательств.

На каждом матче Кубка России будет работать назначаемый медиаменеджер, который будет отслеживать исполнение медиаобязательств по взаимодействию с основным вещателем и СМИ. В эти обязанности войдут интервью игроков во время разминки, экспресс-интервью запасных игроков по ходу матча, общение трех игроков со СМИ в смешанной зоне и доступ журналистов в раздевалку победившей команды.

Также для каждого клуба будут введены медиадни, встречи-брифинги с игроками и руководством клубов, программы с участием игроков и тренеров на ТВ и радио, различные благотворительные акции и конкурс медиаслужб клубов.

В считают, что нововведения значительно усилят коммерческий потенциал Кубка России и приведут к росту посещаемости и телевизионных рейтингов трансляций.