Отец Рэмсдейла – Каррагеру после шутки про Аарона: «Ты просто позор!»

Теги Джейми Каррагер премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм соцсети Давид Райя Аарон Рэмсдейл Бреннан Джонсон Футбол

Отца Аарона Рэмсдейла возмутила шутка Джейми Каррагера о сыне.

Вратарь потерял место в составе «Арсенала». Три матча подряд в основе провел Давид Райя.

В ходе вчерашней игры против «Тоттенхэма» (2:2) в трансляцию попал кадр, на котором видно, как сидящий на скамейке Рэмсдейл аплодирует сэйву Райи после удара Бреннана Джонсона.

Каррагер нашел это забавным и сказал: «Я подумал, что это как на церемонии вручения «Оскаров». Когда кто-то проигрывает, то начинает улыбаться и хлопать другому человеку. Я смеялся, когда это увидел. Он абсолютно опустошен».

На этот комментарий в твиттере отреагировал Ник Рэмсдейл, отец вратаря «Арсенала». «Ты просто позор!! Покажи класс!! У моего парня он есть», – написал Рэмсдейл-старший.

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33 комментария

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vaslover
Батя красавец. Рамсдейл в отличии от Каррагера ведет себя как мужчина и держит удар. А вот по чистоплотности Каррагера есть вопросы. Лигу Саудовской Аравии он опускал, но как туда перешел его бывший одноклубник Джеррард так сразу лицемерно трусливо промолчал, что достаточно характерно говорит о его человеческих качествах.
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Блуждающий странник
Ответ _El Nino_
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Придумал забавную параллель. Каррагер обсирал Саудовскую Аравию и тех кто туда поехал, а как его кенты по повестке туда приехали он молчит. А батя красавец, следит за сыном и заступается за своего ребенка
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Нурбол Жумаскалиев
батя после балтики 9 полез в интернет
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Блуждающий странник
Ответ vaslover
Батя красавец. Рамсдейл в отличии от Каррагера ведет себя как мужчина и держит удар. А вот по чистоплотности Каррагера есть вопросы. Лигу Саудовской Аравии он опускал, но как туда перешел его бывший одноклубник Джеррард так сразу лицемерно трусливо промолчал, что достаточно характерно говорит о его человеческих качествах.
Хендерсон, Джерард и Каррагер жестко опозорились, согласен. Ехать в СА не зазорно за деньгами, зазорно быть борцами за справедливость и ЛГБТ, а после снимать радужные повязки и молчать в тряпочку ))
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Блуждающий странник
Ответ Давид Agabekyan
Человек не поддерживает расизм и поехал в СА и это позор. Получается остальные кто поехал в СА расисты или они тоже опозорились?
Ты понимаешь, что эти люди годами кричали как нужно поддерживать меньшинства, как важно говорить об этом в спорте, как важно стоять на коленях и тд и тп. Когда им предложили жирный контракт радужная ЛГБТ повязка у Хендерсона сменилась на счет в банке. От этого и смешно. Если для тебя так важна борьба за чьи-то права, то иди до конца, а так эти трое выглядят как клоуны. И Каррагер, который оскорблял Криша и многих других футболистов почему-то не выливает помои на своих друзей
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Блуждающий странник
Ответ Давид Agabekyan
А Джеррард что про саудовцев говорил?
Джеррард известный борец за права меньшинств, какую бучу он поднял на тему расизма когда его костоломы вылетели от Спарты в одну калитку. И вот наш борец оказался в стране где людей действительно ущемляют в их правах, но деньги не пахнут) На счет СА не в курсе говорил он что-то или нет
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Искуственный интеллект
А что в этой ситуации должен делать Рамсдейл? Желать травмы или неудачи Райе? Парень достойно держит удар, а вот что становится с бывшими футболистами работающими на тв- загадка,такой бред несут
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ман сити фейк
Ахаха. Отец Ремсдейла прав на все 100
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Блуждающий странник
Ответ Давид Agabekyan
Причем тут данные слова Каррагера и его мнение о СА? И в чем проблема в том что он молчит? Он же не поменял своё мнение
Ну вы находите забавным, что отец переживает за своего сына и воспринимает такие сообщения как прямые оскорбления. Я нахожу забавным лицемерие современных толерантных борцов Джерарда, Хендерсона и Каррагера. Когда выйдет Хендерсон с ЛГБТ повязкой на матч СА тогда и будет почет и уважение, а пока любой человек понимает чего стоит мнение этих троих
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Dmitriy43
Ответ red hikkikomori
Что на это скажет второй отец Рамсдейла?🤣
Тоже самое ,что и тебе прошлой ночью:)
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Evgeny Alexandrovich
Более жалко выглядит когда папки/мамки чето там вступаются
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Дима Зезуль
Лицемерные хлопки по сути, а сам думает наверное хоть бы сломался
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Тухель
https://www.youtube.com/watch?v=h9-_HfOurJE
Каррагер это говорящая голова, он не действующий футболист, не действующий тренер и просто развлекает народ болтовней. Там не было прямого оскорбления личности, а была просто шутка. Тупая она или остроумная это не важно это была просто шутка от говорящей головы и на такое агрится это бред.
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Артем Шелудков
Ответ Искуственный интеллект
А что в этой ситуации должен делать Рамсдейл? Желать травмы или неудачи Райе? Парень достойно держит удар, а вот что становится с бывшими футболистами работающими на тв- загадка,такой бред несут
Вот тоже удивляюсь: ну вы же сами играли, знаете, какого это, когда вылетаешь из основы, как переживаешь это. Рэмсдейл продолжает работать как командный игрок, не портит атмосферу в коллективе, а Каррагер какого-то смеется над этим
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Rus Donskoy
я за то чтоб в синем море не тонули корабли,
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ReneHoseman
Ответ _El Nino_
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Параллель так себе, насколько искренне хлопают номинанты, которые остались без оскара, кара только догадывается.
Академики там тоже дружат с головой, если 5 номинантов, у каждого только 20% на оскар, люди ожидают поражения, даже зная внутреннюю кухню. Сама номинация-уже достижение, и попадает в биографию на первую строчку. Кто-то из номинантов только один раз в списке, и затаил дыхание, кто там постоянно, и знает, что победа-вопрос времени. А у рэмсдейла еще будет много шансов.
Через такую фигню половина вратарей проходит
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Ёж, которому понятно
Ответ Тухель
https://www.youtube.com/watch?v=h9-_HfOurJE Каррагер это говорящая голова, он не действующий футболист, не действующий тренер и просто развлекает народ болтовней. Там не было прямого оскорбления личности, а была просто шутка. Тупая она или остроумная это не важно это была просто шутка от говорящей головы и на такое агрится это бред.
Тухель дело говорит.
С другой стороны, кто не агрится - реже попадает в новостные колонки, а кто агрится - попадает. А мы с Тухелем потом весь этот калл комментируем
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red hikkikomori
Ответ Dmitriy43
Тоже самое ,что и тебе прошлой ночью:)
То есть скажет что мне ничего не светит, потому что у него уже есть любимый Dmitriy43)
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Давид Agabekyan
Ответ Блуждающий странник
Хендерсон, Джерард и Каррагер жестко опозорились, согласен. Ехать в СА не зазорно за деньгами, зазорно быть борцами за справедливость и ЛГБТ, а после снимать радужные повязки и молчать в тряпочку ))
А Джеррард что про саудовцев говорил?
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haymaker
El burro, jule
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Marslan Akmataliev
Рэмсдейл ведёт себя очень достойно.
Камера постоянно выхватывал его во время матча и он всегда был заинтересован в том, что происходит на поле и круто реагировал на удачные действия партнёров и в частности Райя.
А Карра балабол и "burro")
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red hikkikomori
Что на это скажет второй отец Рамсдейла?🤣
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Павел Сморщков
Класс - это в "Одноклассниках". Так что бросайте свой вражеский "твитыр" - и показывайте! )
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Momos
Каррагер - один из самых лицемерных и двуличных экспертов.
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