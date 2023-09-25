Отец Рэмсдейла – Каррагеру после шутки про Аарона: «Ты просто позор!»
Отца Аарона Рэмсдейла возмутила шутка Джейми Каррагера о сыне.
Вратарь потерял место в составе «Арсенала». Три матча подряд в основе провел Давид Райя.
В ходе вчерашней игры против «Тоттенхэма» (2:2) в трансляцию попал кадр, на котором видно, как сидящий на скамейке Рэмсдейл аплодирует сэйву Райи после удара Бреннана Джонсона.
Каррагер нашел это забавным и сказал: «Я подумал, что это как на церемонии вручения «Оскаров». Когда кто-то проигрывает, то начинает улыбаться и хлопать другому человеку. Я смеялся, когда это увидел. Он абсолютно опустошен».
На этот комментарий в твиттере отреагировал Ник Рэмсдейл, отец вратаря «Арсенала». «Ты просто позор!! Покажи класс!! У моего парня он есть», – написал Рэмсдейл-старший.
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Каррагер это говорящая голова, он не действующий футболист, не действующий тренер и просто развлекает народ болтовней. Там не было прямого оскорбления личности, а была просто шутка. Тупая она или остроумная это не важно это была просто шутка от говорящей головы и на такое агрится это бред.
Академики там тоже дружат с головой, если 5 номинантов, у каждого только 20% на оскар, люди ожидают поражения, даже зная внутреннюю кухню. Сама номинация-уже достижение, и попадает в биографию на первую строчку. Кто-то из номинантов только один раз в списке, и затаил дыхание, кто там постоянно, и знает, что победа-вопрос времени. А у рэмсдейла еще будет много шансов.
Через такую фигню половина вратарей проходит
С другой стороны, кто не агрится - реже попадает в новостные колонки, а кто агрится - попадает. А мы с Тухелем потом весь этот калл комментируем
Камера постоянно выхватывал его во время матча и он всегда был заинтересован в том, что происходит на поле и круто реагировал на удачные действия партнёров и в частности Райя.
А Карра балабол и "burro")