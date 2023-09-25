Отца Аарона Рэмсдейла возмутила шутка Джейми Каррагера о сыне.

Вратарь потерял место в составе «Арсенала». Три матча подряд в основе провел .

В ходе вчерашней игры против «Тоттенхэма» (2:2) в трансляцию попал кадр, на котором видно, как сидящий на скамейке Рэмсдейл аплодирует сэйву Райи после удара .

Каррагер нашел это забавным и сказал: «Я подумал, что это как на церемонии вручения «Оскаров». Когда кто-то проигрывает, то начинает улыбаться и хлопать другому человеку. Я смеялся, когда это увидел. Он абсолютно опустошен».

На этот комментарий в твиттере отреагировал Ник Рэмсдейл, отец вратаря «Арсенала». «Ты просто позор!! Покажи класс!! У моего парня он есть», – написал Рэмсдейл-старший.

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