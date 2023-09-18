Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

Микель Артета объяснил выход Давида Райи в стартовом составе на матч с «Эвертоном».

В матче 5-го тура против « » (1:0) дебютировал за «Арсенал». Предыдущие 4 игры в чемпионате провел .

«Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу [Виейра] и Габриэл [Жезус] – мне на задали ни единого вопроса, когда Габриэл не выходил в стартовом составе. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня.

Я хочу, чтобы Аарон [Рэмсдейл] реагировал так же, как и Габриэл Жезус, как Кай Хавертц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Играют 11 человек, а не 10 и еще один.

Я – молодой тренер, работаю на этой должности три с половиной года. Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен.

Возможно, [люди скажут], что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это.

Вот о чем я сожалею. Теперь я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл.

Мы приспосабливаемся к качествам, которыми обладают наши игроки, и стараемся использовать их сильные стороны. В одних играх нужно делать одно, в других – другое. На мой взгляд, в матче с «Эвертоном» это было действительно важно, чтобы принести пользу команде», – сказал главный тренер « ».

Пирс Морган считает, что Артета унизил Рэмсдейла, выпустив Райю на матч с «Эвертоном»: «Аарон был стабильно прекрасен. Мне не нравится такое отношение»

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