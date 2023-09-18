Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Габриэл Жезус Аарон Рэмсдейл Такехиро Томиясу Кай Хавертц Фабиу Виейра Футбол

Микель Артета объяснил выход Давида Райи в стартовом составе на матч с «Эвертоном».

В матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) Давид Райя дебютировал за «Арсенал». Предыдущие 4 игры в чемпионате провел Аарон Рэмсдейл.

«Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу [Виейра] и Габриэл [Жезус] – мне на задали ни единого вопроса, когда Габриэл не выходил в стартовом составе. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня.

Я хочу, чтобы Аарон [Рэмсдейл] реагировал так же, как и Габриэл Жезус, как Кай Хавертц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Играют 11 человек, а не 10 и еще один.

Я – молодой тренер, работаю на этой должности три с половиной года. Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен.

Возможно, [люди скажут], что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это.

Вот о чем я сожалею. Теперь я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл.

Мы приспосабливаемся к качествам, которыми обладают наши игроки, и стараемся использовать их сильные стороны. В одних играх нужно делать одно, в других – другое. На мой взгляд, в матче с «Эвертоном» это было действительно важно, чтобы принести пользу команде», – сказал главный тренер «Арсенала».

Пирс Морган считает, что Артета унизил Рэмсдейла, выпустив Райю на матч с «Эвертоном»: «Аарон был стабильно прекрасен. Мне не нравится такое отношение»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ну разве можно так своего игрока принижать, не очень то приятно будет это слышать Рэмсдейлу. Сказал бы у нас два сильных вратаря, будем чередовать периодически…..
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fail_again
Ууу. Рамс походу присел на лавочку так конкретно. Но Райа и правда был сегодня 11. Рамс довольно нередко косячил с выносами и пасами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Годин
А мне вот как раз кажется, что именно 10+1
У вратарей тренировки отдельные, мыслят они по-другому
Да и от внутренней уверенности вратаря очень многое зависит, а она достигается, когда вратарь чувствует, что он #1
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Жёстко приложил. Но на то он и тренер, в данном случае. Интересно как такие слова повлияют на самого вратаря, скорее всего зимой на трансфер всё таки. Да и Райя сильнее как кипер, не просто так он в Сборную Испании вызывается.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitriy
Все нормально, Райя посильнее Рамсдейла будет, в игре на выходах особенно это видно. Аарон в прошлом сезоне пожарил периодически, но Тёрнер конечно слабее был. Интересно кто встанет в среду в раму, возможно Рамсдейл в ЛЧ будет стоять, а Райя в в АПЛ…..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Ответ Егор Годин
А мне вот как раз кажется, что именно 10+1 У вратарей тренировки отдельные, мыслят они по-другому Да и от внутренней уверенности вратаря очень многое зависит, а она достигается, когда вратарь чувствует, что он #1
Помню в середине нулевых то ли где-то читал, то ли смотрел, Грегори Купе рассказывал, что вратари - это отдельный футбольный мир, где концентрация нужна все 90 минут, даже если твоя команда в несколько мячей имеет отрыв в плюс. Почему-то именно его слова вспомнились при прочтении вашего комментария.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий