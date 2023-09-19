Мерсон считает, что «МЮ» выбыл из борьбы за чемпионство после 5 туров: «Сити» не проиграет 4-5 матчей. «Ливерпуль» и «Арсенал» – их единственные конкуренты»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» уже выбыл из борьбы за чемпионство.

« » и « » – единственные конкуренты « » в этом сезоне.

«Ливерпуль» был плох против «Вулвс» в первом тайме, очень плох. Но они вышли во втором тайме и разгромили «волков». Проблема в том, что такое не пройдет в матчах против лучших команд. Вы же не хотите так играть на «Эмирейтс» или «Этихад» – иначе игра для вас закончится в первом тайме.

Нужно просто оставаться рядом с «Ман Сити» так долго, как только можно. Ты должен быть уверен, что твое отставание от них будет составлять максимум на три очка.

Например, «Манчестер Юнайтед» отстает уже на девять очков. С ними покончено. Они не смогут выиграть лигу, потому что это «Ман Сити». Если бы на их месте была любая другая команда, можно было бы сказать: «О, если получится провести удачную серию, то можно будет догнать, нельзя ничего говорить наверняка». Но «Сити» не проиграет 4-5 матчей.

Нужно хорошо начать сезон. Посмотрите на «Арсенал» в прошлом сезоне. Вспомните, когда Жозе Моуринью выиграл чемпионат с «Челси». Он всегда начинал хорошо, всегда.

Гонка за титул обычно начиналась в декабре и январе – и все зависело от того, кто добьется лучшего результата после этого. Теперь «Ман Сити» все изменил, отставать нельзя.

«Арсенал выиграл четыре матча и сыграли вничью один раз. Это бывает у всех, даже «Ман Сити» не идеален. У «Фулхэма» были шансы против них, «Вест Хэм» на днях поставил их в тупик. Они вели со счетом 1:0, и Эдерсон совершал сэйвы мирового уровня.

Но если «Арсенал» проиграет свои два важных матча, они не выиграют лигу, все очень просто. Если они проиграют «Тоттенхэму» и «Ман Сити», то к началу октября выбудут из гонки за титул.

В прошлом сезоне, если бы «Арсенал» выиграл один из таких матчей у «Манчестер Сити» – а в том домашнем матче в феврале они были близки, – тогда они выиграли бы лигу.

Джейми Каррагер сказал, что «Брайтон» придумал, как обыграть « ». Теперь речь идет о том, как обыграть «Ман Сити». Сейчас для всх игра заключается именно в этом», – написал бывший игрок «Арсенала» .

После 5 туров АПЛ «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 13 баллов, «Манчестер Юнайтед» идет 13-м с 6 очками.

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