Мерсон считает, что «МЮ» выбыл из борьбы за чемпионство после 5 туров: «Сити» не проиграет 4-5 матчей. «Ливерпуль» и «Арсенал» – их единственные конкуренты»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» уже выбыл из борьбы за чемпионство.

«Ливерпуль» и «Арсенал» – единственные конкуренты «Манчестер Сити» в этом сезоне.

«Ливерпуль» был плох против «Вулвс» в первом тайме, очень плох. Но они вышли во втором тайме и разгромили «волков». Проблема в том, что такое не пройдет в матчах против лучших команд. Вы же не хотите так играть на «Эмирейтс» или «Этихад» – иначе игра для вас закончится в первом тайме.

Нужно просто оставаться рядом с «Ман Сити» так долго, как только можно. Ты должен быть уверен, что твое отставание от них будет составлять максимум на три очка.

Например, «Манчестер Юнайтед» отстает уже на девять очков. С ними покончено. Они не смогут выиграть лигу, потому что это «Ман Сити». Если бы на их месте была любая другая команда, можно было бы сказать: «О, если получится провести удачную серию, то можно будет догнать, нельзя ничего говорить наверняка». Но «Сити» не проиграет 4-5 матчей. 

Нужно хорошо начать сезон. Посмотрите на «Арсенал» в прошлом сезоне. Вспомните, когда Жозе Моуринью выиграл чемпионат с «Челси». Он всегда начинал хорошо, всегда.

Гонка за титул обычно начиналась в декабре и январе – и все зависело от того, кто добьется лучшего результата после этого. Теперь «Ман Сити» все изменил, отставать нельзя. 

«Арсенал выиграл четыре матча и сыграли вничью один раз. Это бывает у всех, даже «Ман Сити» не идеален. У «Фулхэма» были шансы против них, «Вест Хэм» на днях поставил их в тупик. Они вели со счетом 1:0, и Эдерсон совершал сэйвы мирового уровня.

Но если «Арсенал» проиграет свои два важных матча, они не выиграют лигу, все очень просто. Если они проиграют «Тоттенхэму» и «Ман Сити», то к началу октября выбудут из гонки за титул.

В прошлом сезоне, если бы «Арсенал» выиграл один из таких матчей у «Манчестер Сити» – а в том домашнем матче в феврале они были близки, – тогда они выиграли бы лигу.

Джейми Каррагер сказал, что «Брайтон» придумал, как обыграть «Манчестер Юнайтед». Теперь речь идет о том, как обыграть «Ман Сити». Сейчас для всх игра заключается именно в этом», – написал бывший игрок «Арсенала» Мерсон

После 5 туров АПЛ «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 13 баллов, «Манчестер Юнайтед» идет 13-м с 6 очками. 

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29 комментариев

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QWertY
Как не выиграет? Всю интригу убил. Осталось сказать, что Лутон вылетит в Шип, вот тогда точно нет смысла продолжать смотреть АПЛ
+26
-4
+22
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Рашпель793
Выбыл? А разве МЮ в этой гонке был? Им для реального соперничества с МС ещё пахать и пахать.
+19
-2
+17
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savik-A.M.
Ответ Aleksey Yashin
Скорее Брайтон, Ньюкасл и Челси - конкуренты МЮ сейчас)
открываем глаза и смотрим , Ливерпуль отстаёт от Сити на два очка , МЮ на девять а Челси уже на 10
+4
0
+4
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БляхаджинсКарпина
прям антипод спартаковских болельщиков. Те после 3 туров примеряли золото, этот после 5 уже похоронил его
+4
-1
+3
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red hikkikomori
Ну гениально, из меня лучше прогнозист : я дал прогноз после последнего матча прошлого сезона что МЮ не попадет в зону ЛЧ по итогам этого
+4
-3
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Waititi
Я чет не пойму с кто-то реально верил в победу МЮ ? Насколько нужно быть наивным !!!
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Ложный Латераль
Ответ Экспертное мнение
Не зависит, АПЛ слишком примитивен для системы Пепа. Он третий состав может выпустить и также нагибать Бернли и Лутоны, что он и делает в кубках лиг всяких.
Их третий состав стоит как два Лутона, причем с базой и академией)
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ML26
Ответ IgorScouser
Четыре толковых нападающих в заявке.
А форвардов?
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Nue Ndo
Уже похоронил их😂
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IgorScouser
Ответ ML26
Я думаю Ливерпуль не станет серьезным конкурентом за чемпионство. Без опорника, толкового нападающего и периодической неразберихой в защите — будет трудно
Четыре толковых нападающих в заявке.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ ericssons
Почему игроку основного состава Англии Магуйру не дают играть? С ним МЮ был бы на первом месте.
Снизу?
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vzi
Ответ Экспертное мнение
Не зависит, АПЛ слишком примитивен для системы Пепа. Он третий состав может выпустить и также нагибать Бернли и Лутоны, что он и делает в кубках лиг всяких.
Но если состав будет неоптимальным против Ливерпуля, Арсенала, МЮ, то будут проблемы.
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Дима Зезуль
Ответ БляхаджинсКарпина
прям антипод спартаковских болельщиков. Те после 3 туров примеряли золото, этот после 5 уже похоронил его
Британский Мостовой
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ilyystylEupp
Ответ Виталий А.
Челси- конкурент?😂😂
Здравствуйте, Виталий, а почему нет? чем вас не устраивает клуб?
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Виталий А.
Ответ Aleksey Yashin
Скорее Брайтон, Ньюкасл и Челси - конкуренты МЮ сейчас)
Челси- конкурент?😂😂
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ilyystylEupp
Ответ Nue Ndo
Уже похоронил их😂
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Виталий А.
При чём устраивает или нет? Какой он конкурент за чемпионство?
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А он там был ?
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Никита Алексеев
Нормально, а Челси? Сейчас очищение пройдут, и сразу за титулом
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ericssons
Почему игроку основного состава Англии Магуйру не дают играть? С ним МЮ был бы на первом месте.
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