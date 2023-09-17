Пирс Морган считает, что Артета унизил Рэмсдейла, выпустив Райю на матч с «Эвертоном»: «Аарон был стабильно прекрасен. Мне не нравится такое отношение»

Пирс Морган поставил под сомнение необходимость ротации вратарей «Арсенала».

Сегодня в игре с « » (1:0) в АПЛ дебютировал . Предыдущие 4 игры в чемпионате провел .

«Я не понимаю, чем Рэмсдейл заслужил отправку на скамейку. Хавертц – да, но Рэмсдейл был стабильно прекрасен. Зачем его унижать?

Я не верю в систему, при которой есть два топ-вратаря, не знающих, кто из них основной. Ничего против Райи не имею, он очень хорош, но мне не нравится такое отношение к Рэмсдейлу.

Была ли хоть одна команда, которая выиграла , применяя ротацию двух топ-вратарей? Не знаю, но сомневаюсь», – написал журналист.

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