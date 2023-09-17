Пирс Морган считает, что Артета унизил Рэмсдейла, выпустив Райю на матч с «Эвертоном»: «Аарон был стабильно прекрасен. Мне не нравится такое отношение»
Пирс Морган поставил под сомнение необходимость ротации вратарей «Арсенала».
Сегодня в игре с «Эвертоном» (1:0) в АПЛ дебютировал Давид Райя. Предыдущие 4 игры в чемпионате провел Аарон Рэмсдейл.
«Я не понимаю, чем Рэмсдейл заслужил отправку на скамейку. Хавертц – да, но Рэмсдейл был стабильно прекрасен. Зачем его унижать?
Я не верю в систему, при которой есть два топ-вратаря, не знающих, кто из них основной. Ничего против Райи не имею, он очень хорош, но мне не нравится такое отношение к Рэмсдейлу.
Была ли хоть одна команда, которая выиграла АПЛ, применяя ротацию двух топ-вратарей? Не знаю, но сомневаюсь», – написал журналист.
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Точно?
не помню уже, насколько там реальная конкуренция между ними была, но судя по тому, что Куртуа сыграл 32, т.е. в сумме 39, то имела место травма или дисквалификация