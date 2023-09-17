Пирс Морган считает, что Артета унизил Рэмсдейла, выпустив Райю на матч с «Эвертоном»: «Аарон был стабильно прекрасен. Мне не нравится такое отношение»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Аарон Рэмсдейл Пирс Морган Футбол

Пирс Морган поставил под сомнение необходимость ротации вратарей «Арсенала».

Сегодня в игре с «Эвертоном» (1:0) в АПЛ дебютировал Давид Райя. Предыдущие 4 игры в чемпионате провел Аарон Рэмсдейл.

«Я не понимаю, чем Рэмсдейл заслужил отправку на скамейку. Хавертц – да, но Рэмсдейл был стабильно прекрасен. Зачем его унижать?

Я не верю в систему, при которой есть два топ-вратаря, не знающих, кто из них основной. Ничего против Райи не имею, он очень хорош, но мне не нравится такое отношение к Рэмсдейлу.

Была ли хоть одна команда, которая выиграла АПЛ, применяя ротацию двух топ-вратарей? Не знаю, но сомневаюсь», – написал журналист.

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17 комментариев

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madaev
В своем клубе сделаешь как тебе нравится
+38
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ALMANAC
Руки прочь от Арсенала и Артеты
+5
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Typizza
Посмотрите какой гол Рамс от Фулхэма в третьем туре пропустил и всё станет понятно.
+6
-2
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Typizza
Ответ Макс Y-O-Y
Там Сака больше лажанул, а если бы он просто пятился назад то парашютом пропустил бы
Сака лажанул, но нормальный вратарь должен знать всегда где его ворота находятся.
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skvoznoi
Какое унижение, сумасшедший? Лицо The Sun прямо этот Морган, британский Малахов.
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курский вокзал. стою
Ответ madaev
В своем клубе сделаешь как тебе нравится
Невозможно подписать 11 красивых Криштиану Пеналду душ Сантуш Авейру в клуб. По этому, у Пирса никогда не будет своего клуба)))))
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0:4 на спотифай камп ноу
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FEZ10
Единственная причина замены вратаря ,так это то что он может лучше ногами играет
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Au.
Журналист?
Точно?
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Доброжелатель98
Шляпа вылез. 😄.
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SergScouser
Ответ FEZ10
Единственная причина замены вратаря ,так это то что он может лучше ногами играет
Райа и на ленточке лучше Рамсдэйла.
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Макс Y-O-Y
Ответ Typizza
Посмотрите какой гол Рамс от Фулхэма в третьем туре пропустил и всё станет понятно.
Там Сака больше лажанул, а если бы он просто пятился назад то парашютом пропустил бы
+3
-3
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Under
Ответ Роман Шевцов
а помните в челси стояли чех и куртуа в апл в одном сезоне ? они выиграли титутл тогда?
выиграли, но чех там семь матчей всего сыграл в лиге
не помню уже, насколько там реальная конкуренция между ними была, но судя по тому, что Куртуа сыграл 32, т.е. в сумме 39, то имела место травма или дисквалификация
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Gutalin
Ответ Роман Шевцов
а помните в челси стояли чех и куртуа в апл в одном сезоне ? они выиграли титутл тогда?
Выиграли, но там Чех уже вторым просто стал. Куртуа сыграл 32матча в чемпионате
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